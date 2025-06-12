Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 13 июня 2025 года: Макдэвид не допустит третьей осечки подряд

Макдэвид и Драйзайтль могут решать вопросы в атаке в одиночку, но делать это в каждом матче не получится. Атака «Эдмонтона» при этом продолжает нести потери — помимо травмированного Хаймана под вопросом находится участие в матче Нюджента-Хопкинса. В прошлой игре он вышел на лед, но тренировки команды продолжает пропускать. Без него шансов у «Ойлерс» будет меньше.