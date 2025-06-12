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Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 13 июня 2025 года: Макдэвид не допустит третьей осечки подряд

«Флорида» проведет четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона». Как сложится игра — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Codie McLachlan/Getty Images

«Эдмонтон» проиграл две встречи подряд и впервые выпустил «Флориду» вперед в финальной серии. В прошлом году «нефтяникам» удалось вернуться после отставания 0−3, но сейчас повторить такой же трюк с 1−3 вряд ли получится. Кажется, нас ждет ключевой матч для «Ойлерс», а значит, будет захватывающий хоккей.

Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» — «Эдмонтон»

Букмекеры видят хозяев фаворитом: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,63, на «Эдмонтон» — 2,29. Голов вновь ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,61.

Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон»

«Эдмонтон» потерпел разгромное поражение в первом гостевом матче и начал отставать в серии. «Нефтяникам» необходимо выдать лучший хоккей и сравнять счет в противостоянии перед возвращением на домашнюю площадку. Однако соперничать пока получается с трудом. Сложно назвать линию, в которой «Флорида» уступала бы сопернику.

Вратарь Бобровский и оборона «Пантерс» отлично компенсируют ошибки друг друга и не позволяют «Эдмонтону» забивать важные шайбы. Даже атака ярче смотрится пока именно у «Флориды», где на фантастическом уровне выступают не самые очевидные Беннетт и Маршанд. При этом тренер Морис обещает вот-вот разбудить и первое сочетание с Райнхартом и Барковым.

Макдэвид и Драйзайтль могут решать вопросы в атаке в одиночку, но делать это в каждом матче не получится. Атака «Эдмонтона» при этом продолжает нести потери — помимо травмированного Хаймана под вопросом находится участие в матче Нюджента-Хопкинса. В прошлой игре он вышел на лед, но тренировки команды продолжает пропускать. Без него шансов у «Ойлерс» будет меньше.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Финал, 13.06.2025, 3:00
Флорида
-
Эдмонтон
-

Разгром в прошлой игре мало что значит в рамках серии. Однако проигравшей команде подобные пощечины часто дают правильный импульс. Мотивировать игроков дополнительно на новый матч не придется, а негативные эмоции «Эдмонтон» выплеснул еще в третьем периоде. Сложно представить второй подобный провал в противостоянии столь равных соперников.

Наш прогноз: итоговая победа «Эдмонтона» за 2,30. Также вновь будем ждать результативный хоккей и поставим на тотал больше 6 — за 1,86.

Статистические тренды в играх «Флориды» и «Эдмонтона»

«Флорида»
«Эдмонтон»
В 4 подряд матчах проходил тотал больше 5,5.
6 побед в 8 последних гостевых матчах.
Не проигрывает второй период 4 матча подряд.
Ни разу в этом плей-офф не проигрывал три матча подряд.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Михаил Зислис ставит на ничью в основное время: «В четвертой игре “Флориде” не стоит рассчитывать на повторение прошлого результата и обилие забитых голов. “Ойлерз” хорошо подстраивались под соперника в прошлых сериях. Это помогло пройти такие крепкие команды как “Даллас” и “Вегас”. Ожидаем, что четвертый матч финала получится равным, и основного времени снова не хватит для выявления победителя».

Ставки на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 13 июня 2025 года

Итоговая победа «Эдмонтона» — 2,30.

Тотал больше 6 — 1,86.

Хоккей. НХЛ
13.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.50
П2
3.13