Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 13 июня 2025 года: Макдэвид не допустит третьей осечки подряд

«Эдмонтон» проиграл две встречи подряд и впервые выпустил «Флориду» вперед в финальной серии. В прошлом году «нефтяникам» удалось вернуться после отставания 0−3, но сейчас повторить такой же трюк с 1−3 вряд ли получится. Кажется, нас ждет ключевой матч для «Ойлерс», а значит, будет захватывающий хоккей.
Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» — «Эдмонтон»
Букмекеры видят хозяев фаворитом: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,63, на «Эдмонтон» — 2,29. Голов вновь ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,61.
Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон»
«Эдмонтон» потерпел разгромное поражение в первом гостевом матче и начал отставать в серии. «Нефтяникам» необходимо выдать лучший хоккей и сравнять счет в противостоянии перед возвращением на домашнюю площадку. Однако соперничать пока получается с трудом. Сложно назвать линию, в которой «Флорида» уступала бы сопернику.
Вратарь Бобровский и оборона «Пантерс» отлично компенсируют ошибки друг друга и не позволяют «Эдмонтону» забивать важные шайбы. Даже атака ярче смотрится пока именно у «Флориды», где на фантастическом уровне выступают не самые очевидные Беннетт и Маршанд. При этом тренер Морис обещает вот-вот разбудить и первое сочетание с Райнхартом и Барковым.
Макдэвид и Драйзайтль могут решать вопросы в атаке в одиночку, но делать это в каждом матче не получится. Атака «Эдмонтона» при этом продолжает нести потери — помимо травмированного Хаймана под вопросом находится участие в матче Нюджента-Хопкинса. В прошлой игре он вышел на лед, но тренировки команды продолжает пропускать. Без него шансов у «Ойлерс» будет меньше.
Разгром в прошлой игре мало что значит в рамках серии. Однако проигравшей команде подобные пощечины часто дают правильный импульс. Мотивировать игроков дополнительно на новый матч не придется, а негативные эмоции «Эдмонтон» выплеснул еще в третьем периоде. Сложно представить второй подобный провал в противостоянии столь равных соперников.
Наш прогноз: итоговая победа «Эдмонтона» за 2,30. Также вновь будем ждать результативный хоккей и поставим на тотал больше 6 — за 1,86.
Статистические тренды в играх «Флориды» и «Эдмонтона»
|«Флорида»
|«Эдмонтон»
|В 4 подряд матчах проходил тотал больше 5,5.
|6 побед в 8 последних гостевых матчах.
|Не проигрывает второй период 4 матча подряд.
|Ни разу в этом плей-офф не проигрывал три матча подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Михаил Зислис ставит на ничью в основное время: «В четвертой игре “Флориде” не стоит рассчитывать на повторение прошлого результата и обилие забитых голов. “Ойлерз” хорошо подстраивались под соперника в прошлых сериях. Это помогло пройти такие крепкие команды как “Даллас” и “Вегас”. Ожидаем, что четвертый матч финала получится равным, и основного времени снова не хватит для выявления победителя».
Ставки на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 13 июня 2025 года
Итоговая победа «Эдмонтона» — 2,30.
Тотал больше 6 — 1,86.