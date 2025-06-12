Матч «Флуминенсе» — «Боруссия» 17 июня 2025 года: легкая группа для Дортмунда

«Боруссия» попала в довольно простую группу на клубном чемпионате мира и должна спокойно выходить в плей-офф. В первом матче немцы сыграют против бразильского «Флуминенсе», который показывает не лучшие результаты в национальном чемпионате, а к тому же потерял много игроков из-за травм. Также в этой группе «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР и «Ульсан» из Японии.
Когда и во сколько начало матча
«Флуминенсе» начнет игру против «Боруссии» 17 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России матч покажут на Оkko.
Известен ли состав команд
Точных стартовых составом команд нет, так как тренеры огласят свой выбор за час до старта игры. Однако предположить заявку можно уже сейчас:
«Флуминенсе»
Вратарь: Фабио.
Защита: Шавьер, Тиаго Силва, Фрейтес, Рене.
Полузащита: Мартинелли, Эркулес, Гансо.
Атака: Эвералдо, Серна, Арьяс.
Полузащитники Факундо, Агустин и Отавио, а также нападающие Герман и Кено могут пропустить матч из-за травм.
«Боруссия»
Вратарь: Кобель.
Защита: Зюле, Антон, Бенсебайни.
Полузащита: Рюэрсон, Забитцер, Нмеча, Свенссон.
Атака: Адейеми, Гирасси, Брандт.
Травмы не позволят сыграть в матче защитнику Шлоттербеку, а также полузащитникам Джану и Озджану.
Где проходит футбольный матч
Игра пройдет на MetLife Stadium, который расположен в штате Нью-Джерси, США.