Матч «Флуминенсе» — «Боруссия» 17 июня 2025 года: легкая группа для Дортмунда

«Боруссия» попала в довольно простую группу на клубном чемпионате мира и должна спокойно выходить в плей-офф. В первом матче немцы сыграют против бразильского «Флуминенсе», который показывает не лучшие результаты в национальном чемпионате, а к тому же потерял много игроков из-за травм. Также в этой группе «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР и «Ульсан» из Японии.