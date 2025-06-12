Матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика» 17 июня 2025 года: битва академий останется за португальцами

Тевес, Бернарду Сильва, Батистута, Жоау Феликс, Верон, Канселу — все эти звездные игроки являются воспитанниками «Боки Хуниорс» и «Бенфики». Академии этих клубов наиболее активно поставляют молодых талантов на топ-уровень. В первом матче группового этапа клубного чемпионата мира команды встретятся и решат, кто сильнее здесь и сейчас.
Когда и во сколько начало матча
Игра между «Бенфикой» и «Бока Хуниорс» пройдет 17 июня 2025 года. Старт матч намечен на 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет показана на Okko.
Известен ли состав команд
Сейчас можно огласить только примерные составы, так как с окончательной заявкой тренеры определяются за час до старта игры.
«Бока Хуниорс»
Вратарь: Марчесин.
Защита: Блондель, Батталья, Коста, Бланко.
Полузащита: Бельмонте, Дельгадо, Сенон, Паласиос.
Атака: Веласко, Мерентиель.
Полузащитника Камило ждать в составе не стоит, так как он восстанавливается после травмы.
«Бенфика»
Вратарь: Трубин.
Защита: Араужу, Отаменди, Силва, Каррерас.
Полузащита: Флорентину, Кекчю, Баррейро.
Атака: Актюркоглу, Павлидис, Ди Мария.
Защитник Ба и полузащитник Ману пропустят встречу из-за травм.
Где проходит футбольный матч
Игра состоится на стадионе «Хард Рок», который находится в американском штате Флорида, в городе Майами.