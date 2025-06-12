Матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика» 17 июня 2025 года: битва академий останется за португальцами

Тевес, Бернарду Сильва, Батистута, Жоау Феликс, Верон, Канселу — все эти звездные игроки являются воспитанниками «Боки Хуниорс» и «Бенфики». Академии этих клубов наиболее активно поставляют молодых талантов на топ-уровень. В первом матче группового этапа клубного чемпионата мира команды встретятся и решат, кто сильнее здесь и сейчас.