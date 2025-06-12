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Матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика» 17 июня 2025 года: битва академий останется за португальцами

Во вторник, 17 июня, «Бока Хуниорс» сыграет против «Бенфики» на клубном чемпионате мира первый матч на групповом этапе.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Тевес, Бернарду Сильва, Батистута, Жоау Феликс, Верон, Канселу — все эти звездные игроки являются воспитанниками «Боки Хуниорс» и «Бенфики». Академии этих клубов наиболее активно поставляют молодых талантов на топ-уровень. В первом матче группового этапа клубного чемпионата мира команды встретятся и решат, кто сильнее здесь и сейчас.

Когда и во сколько начало матча

Игра между «Бенфикой» и «Бока Хуниорс» пройдет 17 июня 2025 года. Старт матч намечен на 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет показана на Okko.

Известен ли состав команд

Сейчас можно огласить только примерные составы, так как с окончательной заявкой тренеры определяются за час до старта игры.

«Бока Хуниорс»

Вратарь: Марчесин.

Защита: Блондель, Батталья, Коста, Бланко.

Полузащита: Бельмонте, Дельгадо, Сенон, Паласиос.

Атака: Веласко, Мерентиель.

Полузащитника Камило ждать в составе не стоит, так как он восстанавливается после травмы.

«Бенфика»

Вратарь: Трубин.

Защита: Араужу, Отаменди, Силва, Каррерас.

Полузащита: Флорентину, Кекчю, Баррейро.

Атака: Актюркоглу, Павлидис, Ди Мария.

Защитник Ба и полузащитник Ману пропустят встречу из-за травм.

Где проходит футбольный матч

Игра состоится на стадионе «Хард Рок», который находится в американском штате Флорида, в городе Майами.

Футбол. Зарубежный
17.06
Бока Хуниорс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.90
П2
1.78