Прогноз на матч Vitality — Legacy 12 июня 2025 года: разгрома от фаворита не будет

Это при том, что изначально Legacy даже не должны были попасть на турнир — они заняли место Bestia, не сумевших оформить визу. Тем не менее, под руководством lux команда показала зрелую и дисциплинированную игру. Самой успешной картой Legacy является Mirage (85% побед за последние три месяца), на которой они разгромили как Imperial (13:4), так и FaZe (13:7). Несмотря на проигрыш Vitality на IEM Dallas, где они взяли 11 раундов на второй карте, команда сохраняет мотивацию и боевой настрой.