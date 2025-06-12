Прогноз на матч Vitality — Legacy 12 июня 2025 года: разгрома от фаворита не будет

BLAST.tv Austin Major 2025 — один из ключевых турниров года по CS2. В Остине лучшие команды мира, а победитель заберет крупный приз из фонда в 1,25 млн долларов. Сейчас проходит третий этап турнира, где команды борются в формате швейцарской системы. Каждый коллектив играет серию матчей до трех побед или трех поражений, а на старте стадии встречаются команды с одинаковым статусом.
В одной из таких пар Team Vitality сразится с бразильской командой Legacy. Это будет матч из одной карты — один из самых рискованных форматов, где даже аутсайдер может воспользоваться шансом. Однако в данной встрече у фаворита слишком много преимуществ, чтобы игнорировать его силу.
Коэффициенты букмекеров на матч Vitality — Legacy
Букмекеры ставят на Vitality: победа фаворитов оценивается в районе 1,13, а шанс Legacy — примерно 5,77, что отражает огромный разрыв в уровне команд.
Прогноз на матч Vitality — Legacy
Команда Vitality подходит к этому матчу в статусе сильнейшей команды текущего сезона. Коллектив выиграл шесть турниров подряд, в том числе IEM Dallas, где в финале уверенно разобрался с MOUZ со счетом 3:0. Победы над Falcons (2:1), The Mongolz (2:1), GamerLegion (2:0) и Legacy (2:0) лишь укрепили их положение. На текущий момент Vitality имеют внушительную серию из 30 побед подряд, уступая в этом показателе лишь легендарному рекорду NIP.
Главным фактором успеха стал приход ropz, который усилил и без того мощный состав. Отдельно стоит выделить их сильные карты: Anubis (5 побед из 5) и Inferno (13 побед из 14). После последнего турнира команда провела буткемп, устраняя тактические ошибки, на которые ранее указывал ZywOo. Vitality не только стабильно побеждают, но и демонстрируют тактическую гибкость, высокую индивидуальную форму игроков и уверенное ведение игры, особенно на важнейших этапах турниров.
Legacy стал настоящим открытием текущего турнира. Несмотря на неуверенный старт в первом этапе (выход со счетом 3:2), в стадии 2 команда удивила многих, завершив ее с идеальной статистикой — три победы без поражений. Они обыграли MIBR (13:10), 3DMAX (13:7) и в решающем матче уверенно прошли FaZe со счетом 2:0.
Это при том, что изначально Legacy даже не должны были попасть на турнир — они заняли место Bestia, не сумевших оформить визу. Тем не менее, под руководством lux команда показала зрелую и дисциплинированную игру. Самой успешной картой Legacy является Mirage (85% побед за последние три месяца), на которой они разгромили как Imperial (13:4), так и FaZe (13:7). Несмотря на проигрыш Vitality на IEM Dallas, где они взяли 11 раундов на второй карте, команда сохраняет мотивацию и боевой настрой.
Форма Vitality впечатляет, но и Legacy заслуживают уважения за уверенное прохождение двух стадий турнира. Учитывая формат BO1 и силу карты Mirage у бразильцев, можно ожидать, что матч не завершится разгромом. Наш прогноз: тотал больше 19,5 — 1,81, также можно рискнуть поставив на победу Vitality со счетом 13:10 за коэффициент 10.
Статистические тренды в играх Vitality и Legacy
|Vitality
|Legacy
|Выиграл 30 матчей подряд.
|Выиграл 5 матчей подряд.
|В 4 из 6 последних матчей был тотал больше 19,5.
|В 5 из 6 последних матчей был тотал больше 19,5.
Ставки на матч Vitality — Legacy 12 июня 2025 года
Тотал больше 19,5 — 1,81,
Победа Vitality со счетом 13:10 — 10,00.