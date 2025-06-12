Гран-при Канады 15 июня 2025 года: во сколько начало, кто участвует

9-й этап «Формулы-1», который прошел в Барселоне, лишь упрочил доминирующие позиции «Макларена» в чемпионате. Пиастри и Норрис продолжают лидировать в общем зачете, при этом австралиец смог уйти в небольшой отрыв после победы в Испании и опережает напарника на 10 очков. Третьим идет четырехкратный чемпион мира Ферстаппен, но он уже фактически за титул не борется.
Гонка в Канаде пройдет на автодроме имени Жиля Вильнева. Это один из самых быстрых и непредсказуемых треков в королеве автоспорта. На дистанции много резких поворотов, которые проверяют реакцию пилотов. Длинные скоростные прямые позволяют обгонять соперников, но повороты — главная опасность. Самый известный из них — финальный, на выходе из которого в аварию попали сразу три чемпиона мира — Хилл, Шумахер и Жак Вильнев.
Предыдущий Гран-при показал, что конкурировать с «Маклареном» в теории способны лишь пилоты «Феррари» да Ферстаппен на «Ред Булле». Его напарник, кого бы ни ставили боссы, к болиду привыкнуть все никак не может — Цунода вновь был далеко и по скорости, и по результату.
Неплохие шансы на высокие места имеет «Мерседес». Примечательно, что этап станет юбилейным для «Хааса», а потому пилоты этой команды тоже по-особенному настроены на Канаду. Тем более и Окону, и Берману нужно реабилитироваться за провал в Испании.
Под вопросом было участие в гонке Стролла. Канадец недавно перенес операцию на руке и из-за этого мог пропустить домашний Гран-при. Однако пилот «Астон Мартина» уже в строю.
Перед Гран-при Канады лидируют в чемпионате:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 186 очков (5 побед)
2. Ландо Норрис («Макларен») — 176 очков (2 победы)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 137 очков (2 победы)
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 111 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 94 очка.
В Кубке конструкторов первая пятерка выглядит так:
1. «Макларен» — 362 очка
2. «Феррари» — 165 очков
3. «Мерседес» — 159 очков
4. «Ред Булл» — 144 очка
5. «Уильямс» — 54 очка.
Предварительно, гонщиков ждет комфортная облачная погода на протяжении всего уик-энда. С пятницы по воскресенье в Монреале будет держаться температура +23 градуса. Вероятность осадков в каждый из трех дней не превышает 20%. Соответственно, гонщики, скорее всего, поедут по сухой трассе.
Расписание гоночного уик-энда
Пятница, 13 июня:
20:30 — Первая сессия свободных заездов.
Суббота, 14 июня:
13:30 — Вторая сессия свободных заездов.
19:30 — Третья сессия свободных заездов.
23:00 — Квалификация.
Когда и во сколько начало гонки
Старт гонки запланирован на 21:00 по московскому времени, в воскресенье 15 июня.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Где проходит гонка
Гонка проходит на автодроме имени Вильнева, который расположен в Монреале на острове Нотр-Дам. Длина трассы составляет 4361 метр, пилоты проедут 70 кругов.