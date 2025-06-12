Гран-при Канады 15 июня 2025 года: во сколько начало, кто участвует

Гонка в Канаде пройдет на автодроме имени Жиля Вильнева. Это один из самых быстрых и непредсказуемых треков в королеве автоспорта. На дистанции много резких поворотов, которые проверяют реакцию пилотов. Длинные скоростные прямые позволяют обгонять соперников, но повороты — главная опасность. Самый известный из них — финальный, на выходе из которого в аварию попали сразу три чемпиона мира — Хилл, Шумахер и Жак Вильнев.