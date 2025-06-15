Прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико» 15 июня 2025 года: дуэль Энрике и Симеоне

В еврокубках коллектив Луиса Энрике победил в 10 из 12 встреч, забивая два и более мяча в девяти из них. При этом в шести из семи последних матчей ЛЧ команда не пропускала более одного гола. Однако на старте турнира «ПСЖ» может столкнуться с проблемами: уставшие лидеры вроде Витиньи и Невеша, отыгравшие за сборную, нуждаются в отдыхе, а Дембеле пропустит старт турнира. Ротация практически неизбежна — и именно она способна снизить атакующую мощь парижан.