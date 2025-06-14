Прогноз на бой Усман — Бакли 15 июня 2025 года: кошмар для Нигерийского Кошмара

Усман — опытный боец с хорошей борцовской базой, который также способен эффективно работать в стойке (9 нокаутов в 24 боях). Что касается Бакли, то его определенно можно назвать более ярко выраженным панчером: 15 нокаутов в 27 поединках. Его техника ударов ногами достойна отдельного упоминания: в 2020 году по сети разлетелся ролик, в котором Хоакин проводит эффектный нокаутирующий удар ногой с разворота в прыжке. К слову, этот удар в поединке против Импы Касанганая принес Бакли победу в номинации «Нокаут года».