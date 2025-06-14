Прогноз на бой Усман — Бакли 15 июня 2025 года: кошмар для Нигерийского Кошмара

15 июня на State Farm Arena в Атланте в полусреднем весе встретятся бойцы UFC Камару Усман (20−4) и Хоакин Бакли (21−6). 38-летний Усман по прозвищу Нигерийский Кошмар находится не в самой лучшей форме. Бакли 31 год, многие специалисты считают его одним из наиболее перспективных представителей в этой весовой категории.
Коэффициенты букмекеров на бой Усман — Бакли
На победу Бакли можно сделать ставку с коэффициентом 1,40, а выигрыш Нигерийского Кошмара котируется как 3,10, что говорит о том, что букмекеры и эксперты почти не верят в Усмана.
Такое отношение объясняется не только возрастом американца нигерийского происхождения: Усман пережил несколько травм, да и несколько последних поединков провел неудачно. Поэтому мало кто ожидает от Камару сюрприза: у Бакли шансов определенно больше.
Прогноз на бой Усман — Бакли
Усман — опытный боец с хорошей борцовской базой, который также способен эффективно работать в стойке (9 нокаутов в 24 боях). Что касается Бакли, то его определенно можно назвать более ярко выраженным панчером: 15 нокаутов в 27 поединках. Его техника ударов ногами достойна отдельного упоминания: в 2020 году по сети разлетелся ролик, в котором Хоакин проводит эффектный нокаутирующий удар ногой с разворота в прыжке. К слову, этот удар в поединке против Импы Касанганая принес Бакли победу в номинации «Нокаут года».
Усман наверняка сделает ставку на свои борцовские навыки, но травмы коленей усложнят эту задачу. К тому же Бакли очень эффективно защищается от тейкдаунов. Он находится в лучшей физической форме и его удары быстрее, чем у оппонента. С большой долей вероятности Хоакин одержит досрочную победу.
Статистические тренды в боях Усмана и Бакли
|Усман
|Бакли
|Выиграл только 2 из 5 последних боев.
|Выиграл 5 последних боев.
|3 последних боя проиграл, 1 победа судейским решением и еще одна — нокаутом.
|3 досрочные победы и еще две — единогласным судейским решением.
Прогноз эксперта: шансы на победу
Профессиональный боец UFC Йэн Гэрри не сомневается в победе Бакли: «По-моему, Усману уже давно пора на покой. Он в спорте только ради денег. Я думаю, что Бакли не победит Усмана, а просто уничтожит его».
Антропометрия бойцов
|Усман
|Бакли
|Рост — 183 см, вес — 83 кг.
|Рост — 178 см, вес — 78 кг.
|Размах рук — 193 см.
|Размах рук — 193 см.
Ставки на бой Усман — Бакли 15 июня 2025 года
Досрочная победа Бакли — 2,30.
Победа Бакли нокаутом — 2,50.