Прогноз на Гран-при Канады 15 июня 2025 года: последний шанс для Ферстаппена

Да, в Испании это подвело Ферстаппена, но именно эта готовность рисковать и принесла ему четыре титула. К тому же, именно голландец побеждает в Монреале на протяжении трех лет. И если он не сделает этого снова, то распрощается с мечтами о пятом титуле.