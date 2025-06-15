Прогноз на Гран-при Канады 15 июня 2025 года: последний шанс для Ферстаппена

После серии европейских этапов «Королевские» гонки перебрались за океан. Гран-при Испании вновь прошел с явным преимуществом пилотов «Макларена» Пиастри и Норриса. Теперь отрыв лидеров от ближайшего преследователя Ферстаппена позволяет полностью провалить этап и все равно остаться с комфортным преимуществом. Однако, Ландо и Оскар будут стремиться развить успех в личном споре за победу.
Коэффициенты букмекеров на Гран-при Канады
В списке фаворитов небольшое преимущество на стороне Ферстаппена, на его победу предлагают коэффициент 2,60. Триумф Пиастри оценен в 2,90, не выглядит фантастикой и успех Расселла — 3,60. А вот победа Норриса оценивается коэффициентом 8,50.
Прогноз на Гран-при Канады
Не просто так именно на этом этапе эксперты ожидают реальную борьбу за победу среди нескольких команд. Все дело в особенностях трассы автодрома имени Жиля Вильнева. Длинные прямые и медленные повороты — это высокие требования к шасси и скорости, а не к прижимной силе болида. Соответственно, преимущество «Макларена» над соперниками в этот раз сведено к минимуму.
Лучшими шасси в пелетоне традиционно обладают болиды «Ред Булл». Поэтому свой шанс вновь получает Макс Ферстаппен. Главная проблема «быков» в этом случае — правильная настройка тормозов и регулировка подвески. Если команда угадает, то точно будет готова бороться за победу в Монреале, тем более с таким пилотом.
Для голландца выступление в Канаде имеет важнейшее значение. Четырехкратный чемпион мира является действующим победителем этапа, к тому же авария на предыдущем Гран-при отбросила его далеко назад в борьбе за итоговый титул. Мотивация Ферстаппена — сильнейшая среди всех участников пелетона.
Шансы на успех также имеют пилоты «Мерседеса». Особенно это относится к Расселлу, который идет в этом сезоне в группе лидеров. Британец выиграл квалификацию и всерьез заявит о себе в гонке. И, пожалуй, впервые в сезоне на победу реально могут рассчитывать в «Феррари». Правда, многое будет зависеть от индивидуальных настроек и того, как покажут себя конкуренты.
Конечно, при всех вводных пилоты «Макларена» — все равно главные претенденты на победу. Несмотря на то, что на прямых явного преимущества у команды уже нет, во всем остальном оранжевые болиды соперников превосходят.
Повлияет на расклады и новый состав шин, которые «Пирелли» привезли в Канаду. Как поведет себя экспериментальный мягкий состав в гонке, предугадать сложно. А если вдруг во время гонки начнется дождь — все окончательно запутается, так уже не раз бывало в Монреале.
Квалификация уже показала, что интрига в гонке жива и уже отбросила Норриса на четвертую стартовую линию. Поэтому самой безопасной ставкой на 10-й этап остается победа Пиастри. Лидер общего зачета в Испании смог создать себе 10-очковый отрыв от напарника по команде, был хорош в субботу (квалифицировался третьим).
Но мы предлагаем чуть более рискованный ход — поставить на победу Ферстаппена, который начнет гонку вторым. Макс как никто умеет извлекать пользу из меняющихся раскладов на трассе, хорошо адаптируется к любым условиям и всегда готов идти на риск.
Да, в Испании это подвело Ферстаппена, но именно эта готовность рисковать и принесла ему четыре титула. К тому же, именно голландец побеждает в Монреале на протяжении трех лет. И если он не сделает этого снова, то распрощается с мечтами о пятом титуле.
Статистические тренды Гран-при Канады
|Из действующих спортсменов чаще всего в Канаде побеждал Хэмилтон — 7 раз.
|Последние три года неизменно в Монреале побеждает Ферстаппен.
|Последняя победа «Макларена» на Гран-при случилась в 2012 году.
|Два последних «поула» здесь оформил Расселл, выступая за «Мерседес».
Ставки на Гран-при Канады 15 июня 2025 года
Победа Ферстаппена — 2,60.
Победа Пиастри — 2,90.