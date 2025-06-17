Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд 17 июня 2025 года: бразильцы не проиграют фавориту

«Боруссия» и «Флуминенсе» должны спокойно выходить в плей-офф из группы с «Мамелоди» и «Ульсаном». Для немцев игра будет тяжелой — непривычное время для матчей и долгое время без практики оставят след на качестве футбола. Для бразильцев все более привычно, да и мотивации наверняка будет достаточно. Ждем яркий футбол с неожиданным результатом.
Коэффициенты букмекеров на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд
Букмекеры с осторожностью, но выделяют фаворита: коэффициент на победу «Боруссии» составляет 1,73, на «Флуминенсе» — 5,00. Ничья оценивается в 4,00. Тотал больше 2,5 стоит 1,90, столько же стоит и тотал меньше 2,5.
Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд
Смена тренера по ходу сезона помогла «Боруссии». Ковач поправил игру в обороне и упростил футбол в атаке, что позволило команде хорошо финишировать и забраться в зону Лиги чемпионов. Последние игры «шмелей» получились результативными и закончились победами — выиграли шесть матчей подряд. Правда, тонус с того момента мог от игроков пропасть, так как практики не было целый месяц — последний матч прошел 17 мая.
У «Флуминенсе» в этом плане дела обстоят получше. Чемпионат в Бразилии продолжается и сейчас, а клуб показывает неплохие результаты, не проигрывая шесть матчей подряд. Оборону команды цементирует Тиаго Силва, который наверняка персонально сыграет по Гирасси — самому опасному игроку «Боруссии».
В остальном, матч должен получиться достаточно напряженным и равным. Мотивации больше будет у бразильцев, да и физически сейчас они точно готовы лучше. Для «шмелей» выйти из группы будет несложно даже в случае поражения в первой игре — вряд ли «Ульсан» и «Мамелоди» составят конкуренцию.
Наш прогноз: «Флуминенсе» не проиграет за 2,10. Также предлагаем ставку на тотал меньше 2,5 — за 1,90. У бразильцев травмирован нападающий Кано, который создает много опасности у чужих ворот, а «Боруссия» наверняка сыграет аккуратнее обычного, так как куража для результативной победы может не хватить.
Статистические тренды в играх «Флуминенсе» и «Боруссии» Дортмунд
|«Флуминенсе»
|«Боруссия»
|Не проигрывает 6 матчей подряд. За это время — 5 побед.
|6 побед подряд.
|В 4 матчах подряд забивает минимум два гола.
|Тотал больше 2,5 проходил в 10 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет победы фаворита: «Я жду тут борьбы. “Флуминенсе” имеет высокий статус и уровень. Легко “Боруссии” не будет, но она все-таки должна выигрывать. Ставлю на победу “Боруссии” Дортмунд с форой −1 за 1,90».
Ставки на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд 17 июня 2025 года
«Флуминенсе» не проиграет — 2,10.
Тотал меньше 2,5 — 1,90.