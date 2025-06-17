Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд 17 июня 2025 года: бразильцы не проиграют фавориту

«Боруссия» и «Флуминенсе» должны спокойно выходить в плей-офф из группы с «Мамелоди» и «Ульсаном». Для немцев игра будет тяжелой — непривычное время для матчей и долгое время без практики оставят след на качестве футбола. Для бразильцев все более привычно, да и мотивации наверняка будет достаточно. Ждем яркий футбол с неожиданным результатом.