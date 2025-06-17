Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд 17 июня 2025 года: бразильцы не проиграют фавориту

Немецкая «Боруссия» сыграет против бразильского «Флуминенсе» в первом матче на клубном чемпионате мира. Что ждать от встречи — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Боруссия» и «Флуминенсе» должны спокойно выходить в плей-офф из группы с «Мамелоди» и «Ульсаном». Для немцев игра будет тяжелой — непривычное время для матчей и долгое время без практики оставят след на качестве футбола. Для бразильцев все более привычно, да и мотивации наверняка будет достаточно. Ждем яркий футбол с неожиданным результатом.

Коэффициенты букмекеров на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд

Букмекеры с осторожностью, но выделяют фаворита: коэффициент на победу «Боруссии» составляет 1,73, на «Флуминенсе» — 5,00. Ничья оценивается в 4,00. Тотал больше 2,5 стоит 1,90, столько же стоит и тотал меньше 2,5.

Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд

Смена тренера по ходу сезона помогла «Боруссии». Ковач поправил игру в обороне и упростил футбол в атаке, что позволило команде хорошо финишировать и забраться в зону Лиги чемпионов. Последние игры «шмелей» получились результативными и закончились победами — выиграли шесть матчей подряд. Правда, тонус с того момента мог от игроков пропасть, так как практики не было целый месяц — последний матч прошел 17 мая.

У «Флуминенсе» в этом плане дела обстоят получше. Чемпионат в Бразилии продолжается и сейчас, а клуб показывает неплохие результаты, не проигрывая шесть матчей подряд. Оборону команды цементирует Тиаго Силва, который наверняка персонально сыграет по Гирасси — самому опасному игроку «Боруссии».

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа F, 17.06.2025, 19:00
Флуминенсе
-
Боруссия Д
-

В остальном, матч должен получиться достаточно напряженным и равным. Мотивации больше будет у бразильцев, да и физически сейчас они точно готовы лучше. Для «шмелей» выйти из группы будет несложно даже в случае поражения в первой игре — вряд ли «Ульсан» и «Мамелоди» составят конкуренцию.

Наш прогноз: «Флуминенсе» не проиграет за 2,10. Также предлагаем ставку на тотал меньше 2,5 — за 1,90. У бразильцев травмирован нападающий Кано, который создает много опасности у чужих ворот, а «Боруссия» наверняка сыграет аккуратнее обычного, так как куража для результативной победы может не хватить.

Статистические тренды в играх «Флуминенсе» и «Боруссии» Дортмунд

«Флуминенсе»
«Боруссия»
Не проигрывает 6 матчей подряд. За это время — 5 побед.
6 побед подряд.
В 4 матчах подряд забивает минимум два гола.
Тотал больше 2,5 проходил в 10 последних матчах.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет победы фаворита: «Я жду тут борьбы. “Флуминенсе” имеет высокий статус и уровень. Легко “Боруссии” не будет, но она все-таки должна выигрывать. Ставлю на победу “Боруссии” Дортмунд с форой −1 за 1,90».

Ставки на матч «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд 17 июня 2025 года

«Флуминенсе» не проиграет — 2,10.

Тотал меньше 2,5 — 1,90.

Футбол. Зарубежный
17.06
Флуминенсе
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.08
П2
1.75