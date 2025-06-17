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Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 18 июня 2025 года: Бобровский вновь станет чемпионом

«Флорида» проведет шестой матч против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Как сложится игра — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Флориде» осталось сделать один шаг до Кубка Стэнли. Команда может забрать трофей второй сезон подряд, если выиграет еще один матч. Кажется, все располагает к этому — домашний лед, уверенная победа накануне и крутая форма лидеров. Однако «Эдмонтон» вряд ли уйдет без боя и покажет все, на что способен, чтобы вернуть противостояние на свою арену.

Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» — «Эдмонтон»

Букмекеры ждут завершения серии: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,68, на «Эдмонтон» — 2,24. Голов опять ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,59.

Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон»

«Флорида» провела образцовый матч на выезде и теперь может завершать финальную серию на своей арене. Сил у «Пантерс» для этого достаточно, но по ходу противостояния команда сама придумывает себе проблемы. То игроки вдруг начинают отбрасываться от шайбы и прижимаются к своим воротам задолго до конца встречи, то, наоборот, играют крайне агрессивно и открывают сопернику свободные зоны.

Кажется, на своем льду «Флорида» способна сыграть на результат и забрать трофей. Затягивать серию до седьмого матча на чужой площадке вряд ли есть желание. Однако удерживать результат и играть от обороны, как это было в решающей игре прошлого сезона, «Пантерс» не станут. Нынешний «Эдмонтон» слишком силен, чтобы давать им столько пространства.

При этом у «нефтяников» могут найтись свои козыри. В проигранном финале команда показала, что дружит с нервами и не теряется, оказавшись на грани вылета. К тому же Макдэвиду, наконец, удалось пробить Бобровского, а значит, психологически канадцу будет легче действовать.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Финал, 18.06.2025, 3:00
Флорида
-
Эдмонтон
-

Кажется, ключевым моментом шестой игры может стать выбор вратаря «Эдмонтона»: у Скиннера не получилось показать суперигру в финальной серии, а сменивший его Пикар провалил прошлую встречу, где выступил в качестве стартового голкипера, но до этого спасал, выходя на замену. Кому тренерский штаб доверится, сейчас непонятно. Однако неправильный выбор может быстро убить интригу.

Наш прогноз: «Флорида» уже не упустит свое и выиграет этот матч с учетом овертаймов — за 1,68. Также вновь поставим на результативный хоккей и выберем тотал больше 6,5 — за 2,15.

Статистические тренды в играх «Флориды» и «Эдмонтона»

«Флорида»
«Эдмонтон»
В 6 последних матчах проходил тотал больше 5,5.
7 побед в 9 последних матчах на выезде.
Выигрывает первый период 3 матча подряд.
Тотал больше 1,5 в первом периоде проходил в 6 последних матчах.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ждет продолжения серии и ставит на победу «Эдмонтона»: «Пора ли списывать “Эдмонтон”? Определенно нет. “Ойлерз” не раз в этом плей-офф доказывали, насколько у них несгибаемый характер. В прошлом матче Коннор Макдэвид наконец-то забил Сергею Бобровскому — и явно не собирается останавливаться. Он и Леон Драйзайтль по-прежнему в отличной форме. А 40-летний Кори Перри, забивая в финале, делает всё, чтобы наконец выиграть Кубок — слишком много неудач было у него в последние годы».

Ставки на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 18 июня 2025 года

Итоговая победа «Флориды» — 1,68.

Тотал больше 6,5 — 2,15.

Хоккей. НХЛ
18.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.50
П2
3.06