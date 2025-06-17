Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» 18 июня 2025 года: Бобровский вновь станет чемпионом

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ждет продолжения серии и ставит на победу «Эдмонтона»: «Пора ли списывать “Эдмонтон”? Определенно нет. “Ойлерз” не раз в этом плей-офф доказывали, насколько у них несгибаемый характер. В прошлом матче Коннор Макдэвид наконец-то забил Сергею Бобровскому — и явно не собирается останавливаться. Он и Леон Драйзайтль по-прежнему в отличной форме. А 40-летний Кори Перри, забивая в финале, делает всё, чтобы наконец выиграть Кубок — слишком много неудач было у него в последние годы».