Прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» 20 июня 2025 года: новое испытание для Симеоне

У «Атлетико» не получилось сыграть в привычный жесткий футбол. Игроки «ПСЖ» завладели мячом и были быстрее как по мысли, так и по движению. У испанцев выпал из игры Гризманн, возможно, в этом матче он сядет на лавку. У француза 0 голов в последних 17 матчах за клуб. Интересно, что по данным Transfermarkt, один только Альварес (оценивается в 100 млн евро) стоит в два раза больше, чем весь «Сиэтл Санундерс» (48 млн евро).