Прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» 20 июня 2025 года: новое испытание для Симеоне

У обеих команд ноль очков после первого тура на клубном ЧМ. Еще одно поражение лишит шансов на выход из группы. «Сиэтл» попытается использовать фактор родного стадиона и прибавить в реализации моментов, в то время как «Атлетико» обязан подтвердить статус фаворита и продемонстрировать реакцию на унизительное поражение от парижан.
Коэффициенты букмекеров на матч «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»
Букмекеры уверены в «Атлетико»: победа мадридцев идет за 1,29, ничья — за 6,00, а сенсация от «Сиэтла» оценивается в 10,00. На тотал больше 2,5 голов дают 1,58, на меньше — 2,40. Все говорит о том, что тут ждут уверенную победу от испанцев.
Прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»
В первом туре «Сиэтл Саундерс» уступили «Ботафого» со счетом 1:2. Уже к перерыву они горели 0:2, но во втором тайме сумели сократить отставание — отличился Ролдан при помощи рикошета. При этом по статистике американцы выглядели лучше: 23:12 по ударам, 1.86 против 0.96 по xG. Однако это не помогло избежать третьего поражения подряд — ранее в МЛС были неудачи с «Ванкувером» (0:3) и «Миннесотой» (2:3). Все эти матчи объединяет одно — как минимум два пропущенных мяча.
После 18 туров в МЛС «Сиэтл» занимает лишь шестое место в Западной конференции с 26 очками и разницей голов 25:25. Команда регулярно забивает — в шести последних домашних играх ей удавалось поразить ворота соперника. Но нестабильность в защите остается серьезной проблемой. «Сиэтл» демонстрирует неплохой атакующий потенциал, но страдает от нехватки хладнокровия в завершающей стадии.
«Атлетико» начал турнир с сокрушительного поражения от «ПСЖ» (0:4). Команда Симеоне полностью уступила по всем показателям: 5:16 по ударам, 1:11 по ударам в створ, 0.96 против 2.44 по xG. Лучшим на поле стал Ян Облак, сделавший шесть сэйвов. При этом мадридцы заканчивали встречу вдесятером — Лангле получил красную карточку, и в матче с «Сиэтлом» он не сыграет.
У «Атлетико» не получилось сыграть в привычный жесткий футбол. Игроки «ПСЖ» завладели мячом и были быстрее как по мысли, так и по движению. У испанцев выпал из игры Гризманн, возможно, в этом матче он сядет на лавку. У француза 0 голов в последних 17 матчах за клуб. Интересно, что по данным Transfermarkt, один только Альварес (оценивается в 100 млн евро) стоит в два раза больше, чем весь «Сиэтл Санундерс» (48 млн евро).
Но в футбол, как известно, играют не деньги. «Сиэтл» стабильно забивает дома и способен воспользоваться ошибками в обороне соперника. «Атлетико» придется непросто. Учитывая турнирную ситуацию и проблемы в защите у обеих команд, логичным выглядит вариант с результативным матчем. Наш прогноз: тотал больше 3 — 2,07 и обе забьют — 2,04.
Статистические тренды в играх «Сиэтл Саундерс» и «Атлетико»
|«Сиэтл Саундерс»
|«Атлетико»
|Проиграл 3 матча подряд.
|В 7 из 8 последних матчей сыграла ставка «обе забьют — нет».
|2 победы в 7 последних матчах.
|Проиграл 2 раза в 7 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко уверен в испанском гранде: «Да, “Сиэтл” провел близкий матч в первом туре. Но “Атлетико” — еще более сильный клуб, в сравнении с “Ботафого”. Плюс, у мадридцев будет мотивация сейчас — уже есть риск не попасть в плей-офф, надо обязательно выигрывать. Так что тут без шансов для “Саундерс”. Моя ставка — фора −2 на “Атлетико” за 2,17».
Ставки на матч «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» 20 июня 2025 года
Тотал больше 3 — 2,07.
Обе забьют — 2,04.