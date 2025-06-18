Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ботафого» 20 июня 2025 года: еще один разгром от фаворита турнира?

После уверенного старта на клубном чемпионате мира «ПСЖ» выходит на матч с «Ботафого» в статусе лидера группы. Парижане не показали никаких признаков усталости и без особых проблем разобрались с «Атлетико», в то время как бразильцы с трудом одолели «Сиэтл». Победа в этом матче практически гарантирует одному из соперников досрочный выход в плей-офф, так что мотивация будет максимальной с обеих сторон.
Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Ботафого»
Букмекеры не сомневаются в «ПСЖ»: победа хозяев идет за 1,17, ничья — за 8,00, а шансы Ботафого — 14,00. На тотал больше 2,5 голов дают 1,45, на меньше 2,5 — 2,75.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ботафого»
Парижский клуб доказал статус фаворита турнира уже в первом туре, разгромив «Атлетико» 4:0. При этом «ПСЖ» показал высокую эффективность: 16 ударов по воротам, из которых 11 — в створ, а по xG (2.44) французы тоже существенно превзошли соперника. Особенно стоит отметить Хвичу, отдавшего две результативные передачи. Еще один удар Кварадоны вратарь перевел в перекладину. Даже без Дембеле и Барколя атакующий потенциал команды Луиса Энрике остался на высоком уровне. Вероятно, в игре против «Ботафого» тренерский штаб проведет точечную ротацию, чтобы сохранить энергию к плей-офф. К тому же, от травмы восстановился Барколя.
Бразильский клуб добыл важнейшую победу над «Сиэтл Саундерс» — 2:1, но ее нельзя назвать уверенной. По статистике соперник превзошел «Ботафого»: 23:12 по ударам, 1.86 против 0.96 по xG, а также больше контролировал мяч. Концовка матча для бразильцев получилась нервной. В атаке «Ботафого» рассчитывает на Игора Жезуса, он забил в 4 матчах из 6 последних. При этом в защите у команды немало проблем.
Парижане в прекрасной форме, а «Ботафого» пока не выглядит способным создать проблемы фавориту. Вероятно, французский клуб снова сыграет эффективно и уверенно. Наш прогноз: победа «ПСЖ» с форой −2 за 2,00 и тотал больше 3 за 1,81.
Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Ботафого»
|«ПСЖ»
|«Ботафого»
|Выиграл 6 матчей подряд.
|Выиграл 4 матча кряду.
|Забил 21 гол в 6 последних матчах.
|В 4 из 6 последних матчей играла ставка «обе забьют — нет».
Прогноз эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко считает, что мы увидим минимум два гола до перерыва: «Конечно же, по составу бразильцы слабее, но это все, как говорится, “на бумаге”. Их никто не упрекнет, если они проиграют, но устроят “joga bonito”. Поэтому, мой прогноз прост. Первый тайм: тотал больше 1,5 за 2,18. И второй прогноз с кэфом 2,90: победа “ПСЖ” и тотал больше 1,5 в первом тайме».
Ставки на матч «ПСЖ» — «Ботафого» 20 июня 2025 года
Победа «ПСЖ» с форой −2 за 2,00.
Тотал больше 3 за 1,81.