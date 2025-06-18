Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ботафого» 20 июня 2025 года: еще один разгром от фаворита турнира?

Парижский клуб доказал статус фаворита турнира уже в первом туре, разгромив «Атлетико» 4:0. При этом «ПСЖ» показал высокую эффективность: 16 ударов по воротам, из которых 11 — в створ, а по xG (2.44) французы тоже существенно превзошли соперника. Особенно стоит отметить Хвичу, отдавшего две результативные передачи. Еще один удар Кварадоны вратарь перевел в перекладину. Даже без Дембеле и Барколя атакующий потенциал команды Луиса Энрике остался на высоком уровне. Вероятно, в игре против «Ботафого» тренерский штаб проведет точечную ротацию, чтобы сохранить энергию к плей-офф. К тому же, от травмы восстановился Барколя.