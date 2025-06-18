Прогноз на матч «Интер Майами» ― «Порту» 19 июня 2025 года: видим Месси — грузим на голы

«Интер Майами» и «Порту» могли как выиграть, так и проиграть в первом туре. Американцы разошлись миром с египетским «Аль-Ахли» (0:0), а португальцы — с бразильским «Палмейрасом» (0:0). Несмотря на идентичные стартовые результаты, команды подошли к турниру в разном состоянии. Представители MLS находятся в игровом ритме — чемпионат США в самом разгаре. В то же время «Порту» завершил сезон месяц назад и на старте турнира выглядел не лучшим образом.
Для обоих соперников встреча в Атланте — шанс впервые отличиться на групповом этапе и улучшить шансы на выход в плей-офф. На стороне американцев — поддержка местных болельщиков и игровой тонус. Однако опыт еврокубков и более сбалансированный состав говорят в пользу португальской команды.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» ― «Порту»
Букмекеры склоняются в пользу «Порту»: победа португальцев идет за 1,65, успех «Интер Майами» оценивается в 4,90, ничья — за 4,40. На тотал больше 2,5 голов дают 1,65, на меньше — 2,24.
Прогноз на матч «Интер Майами» — «Порту»
Американскому «Интеру» повезло в первом туре, команда из Майами могла пропустить пару мячей в первом тайме. Но спас вратарь Устари, отбивший удар после выхода один на один и пенальти. После перерыва преимущество уже перешло к «Интеру», пару раз чуть было не сказалась магия Месси: Лео был близок к тому, чтобы забить со штрафного и после удара-навеса с фланга.
Но в целом, американцы создали меньше моментов, чем египтяне. Обороняться у команды Маскерано получается не очень хорошо. И даже возвращение левого защитника Альбы — это, скорее, плюс для атаки, чем для обороны.
У «Порту» был нелучший сезон: 0 трофеев и лишь 3-е место в чемпионате Португалии. Так что против «Палмейраса» команда из Европы даже не считалась фаворитом. Ход игры подтвердил такое соотношение котировок. Португальцы смотрелись блекло, особенно в защите. «Палмейрас» чудом не забил несколько мячей, в конце матча не повезло еще и с попаданием в штангу. Отметим, что у португальцев не играл основной вратарь Кошта, его заменил Рамуш. Впереди у «Порту» выделяются молодой Мора и Агехова (25 голов в прошлом сезоне).
Это важный матч для обеих команд, поражение сильно сократит шансы на выход из группы. И у «Порту», и у «Интера Майами» есть проблемы в обороне, вратари не будут постоянно их выручать. Все-таки 8 сэйвов от 38-летнего Устари с «Аль-Ахли» выглядят аномалией. Поэтому ставим здесь на голы. Наш прогноз: обе забьют — 1,70 и тотал больше 3 — 1,98.
Статистические тренды в играх «Интера Майами» и «Порту»
|«Интер Майами»
|«Порту»
|2 победы в 5 последних матчах.
|Не проигрывает 5 официальных матчей подряд.
|В 8 из 10 последних игр забивали обе команды.
|В 3 из 5 последних матчей тотал был больше 2,5.
Прогноз эксперта: шансы на победу.
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на победу европейцев: «Думаю, сейчас более активный футбол будет. “Порту” уже больше привык к новому времени, к климату. “Интер” тоже понимает, что так выступать на домашнем клубном ЧМ нельзя, надо набирать очки, благо, все шансы на выход в плей-офф еще есть. Жду тут успеха “драконов” все-таки, это европейская сильная команда, ее класс и уровень выше. Моя ставка — победа “Порту” с коэффициентом 1,65».
Ставки на матч «Интер Майами» ― «Порту» 19 июня 2025 года
Обе забьют — 1,70.
Тотал больше 3 — 1,98.