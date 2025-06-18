Прогноз на матч «Интер Майами» ― «Порту» 19 июня 2025 года: видим Месси — грузим на голы

У «Порту» был нелучший сезон: 0 трофеев и лишь 3-е место в чемпионате Португалии. Так что против «Палмейраса» команда из Европы даже не считалась фаворитом. Ход игры подтвердил такое соотношение котировок. Португальцы смотрелись блекло, особенно в защите. «Палмейрас» чудом не забил несколько мячей, в конце матча не повезло еще и с попаданием в штангу. Отметим, что у португальцев не играл основной вратарь Кошта, его заменил Рамуш. Впереди у «Порту» выделяются молодой Мора и Агехова (25 голов в прошлом сезоне).