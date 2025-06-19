Прогноз на матч «Фламенго» — «Челси» 20 июня 2025 года: ждем много голов

При этом зацепиться за результат клуб может. Перед турниром «Фламенго» подписал бывшего полузащитника «Челси» Жоржиньо, который хоть и не отличается скоростью, но готов руководить игрой на высоком уровне. К тому же в атаке сверкает Араужо. Вингер еще недавно блистал во французской Лиге 1, а теперь готов проявить себя на международном турнире — уже сделал 1+1 в первой игре на клубном чемпионате мира.