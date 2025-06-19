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Прогноз на матч «Фламенго» — «Челси» 20 июня 2025 года: ждем много голов

«Фламенго» встретится с «Челси» на групповом этапе клубного чемпионата мира. Как сложится матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Фламенго» и «Челси» начали путь на турнире с одинаковых побед 2:0. Сейчас команды делят первую строчку в группе и уже одной ногой шагнули в плей-офф. Победа в следующем матче может гарантировать выход в следующую стадию, а шансы на успех есть, кажется, у обоих коллективов.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фламенго» — «Челси»

Букмекеры низко оценивают шансы бразильцев на успех: коэффициент на победу «Фламенго» составляет 4,60, на «Челси» — 1,78. Поставить на ничью можно за 3,80. Насколько результативным будет матч, пока неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,89, меньше — 1,92.

Прогноз на матч «Фламенго» — «Челси»

«Фламенго» победил «Эсперанс», но уверенным этот результат назвать нельзя. Хоть бразильская команда и владела инициативой большую часть матча, моменты удавалось создавать с трудом. В обороне случались провалы, которыми регулярно пользовался не самый сильный соперник, но забить не смог. У «Фламенго» же оба гола пришли после игры на флангах. Навесы вообще были самым частым решением «стервятников» в первой игре. Вряд ли против «Челси» команда заиграет иначе — молодой тренер Филипе Луис, кажется, пока не готов тактически удивлять более опытного коллегу.

При этом зацепиться за результат клуб может. Перед турниром «Фламенго» подписал бывшего полузащитника «Челси» Жоржиньо, который хоть и не отличается скоростью, но готов руководить игрой на высоком уровне. К тому же в атаке сверкает Араужо. Вингер еще недавно блистал во французской Лиге 1, а теперь готов проявить себя на международном турнире — уже сделал 1+1 в первой игре на клубном чемпионате мира.

«Челси» же буднично обыграл звездных ветеранов из «Лос-Анджелеса». В первом тайме у лондонцев отлично работал прессинг, из которого родилось пару моментов. Однако на вторую половину встречи команда вышла уже расслабленной, и высокая линия обороны стала уязвимостью — соперник создал несколько моментов через длинные забросы и мог сравнивать счет, если бы уровень нападающих был выше.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа D, 20.06.2025, 21:00
Фламенго
-
Челси
-

Вряд ли «синие» покажут более цельную игру в этом матче. К тому же тренер наверняка проведет ротацию состава — у «Челси» слишком много игроков, которых хочется посмотреть в деле. Все это говорит о том, что проблем англичанам не избежать.

Наш прогноз: обе забьют — за 1,85. Также предлагаем ставку на тотал больше 3 — за 2,50. Англичанам не хватило тонуса в завершении атак в первой игре. Наверняка этот компонент улучшится в игре с «Фламенго».

Статистические тренды в играх «Фламенго» и «Челси»

«Фламенго»
«Челси»
9 матчей без поражений и 5 побед подряд.
4 победы подряд.
Не пропускает 4 игры подряд.
В 5 из 6 последних игр не проходила ставка «обе забьют».

Прогноз эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко не ждет здесь сенсации: «Тут будет интересная игра двух команд, которые уже показали свои намерения на этом ЧМ. Да, “Челси” чуть труднее будет из-за графика матчей, усталости. Но с “Лос-Анджелесом” большую часть времени англичане неплохо смотрелись, доминировали. Так что и тут я отдам им предпочтение. Ставлю на победу “Челси” за 1,80».

Ставки на матч «Фламенго» — «Челси» 20 июня 2025 года

Обе забьют — 1,85.

Тотал больше 3 — 2,50.

Футбол. Зарубежный
20.06
Фламенго
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.28
X
3.80
П2
1.86