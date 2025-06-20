Прогноз на матч «Бенфика» — «Окленд Сити» 20 июня 2025 года: миссия — забить как можно больше

После ничейного результата в стартовом туре «Бенфике» необходимо набирать максимум очков и улучшать разницу мячей. Португальцы отыгрались с 0:2 с «Бока Хуниорс» и оставили шансы на выход в следующий этап. Во втором туре у «Бенфики» легкий соперник — новозеландский «Окленд Сити». Главный аутсайдер турнира уже получил 10 голов от «Баварии». Лиссабонцы понимают важность предстоящей встречи и наверняка постараются устроить разгром.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бенфика» — «Окленд Сити»
Букмекеры не сомневаются в «Бенфике»: победа португальского гранда оценивается в 1,01, ничья — 27,00, а шанс сенсации от «Окленд Сити» — 101,00. При этом на тотал больше 2,5 голов дают всего 1,01, на меньше — 18,00. Очевидно, тут ждут разгрома от фаворита.
Прогноз на матч «Бенфика» — «Окленд Сити»
Португальцы в матче первого тура не смогли обыграть аргентинскую «Боку», завершив встречу со счетом 2:2. В этом поединке «орлы» выглядели недостаточно собранными, что, вероятно, связано с недооценкой соперника. Несмотря на это, коллектив Бруну Лаже показал характер и смог уйти от поражения. Теперь же у команды нет права на осечку — результат встречи с «Оклендом» напрямую повлияет на ее шансы на выход из группы.
Форма «Бенфики» перед турниром была неплохой. В последних пяти играх португальцы дважды победили, дважды сыграли вничью и уступили только «Спортингу» в финале Кубка. В игре с «Оклендом» главной задачей станет нарастить темп с первых минут и быстро обеспечить комфортное преимущество. Дополнительной мотивацией может стать желание компенсировать упущенное в первом туре и подняться в таблице за счет разницы мячей.
Команда из Новой Зеландии в стартовом матче турнира потерпела разгром от «Баварии» (0:10). Этот результат стал самым крупным в первом туре и наглядно продемонстрировал разницу в классе. Игроки «Окленда», многие из которых совмещают футбол с другой работой, не выдержали темпа встречи и допускали ошибки в своей штрафной. За весь матч им удалось нанести лишь один удар по воротам, и тот неопасный. Сегодня главная задача — избежать повторения недавнего разгрома.
«Бенфика» осознает важность разгромной победы для борьбы за выход из группы. Учитывая разницу в уровне, мотивацию и турнирную ситуацию, логично ожидать крупной победы португальцев. Наш прогноз: победа «Бенфики» с форой −5 за 1,90 и победа «Бенфики» во втором тайме с форой −3 за 2,04.
Статистические тренды в играх «Бенфики» и «Окленд Сити»
|«Бенфика»
|«Окленд Сити»
|Не выигрывает 4 матча кряду.
|В 4 последних матчах тотал больше 2,5.
|В 5 последних матчах забивали обе команды.
|Проиграл 2 матча подряд.
Ставки на матч «Бенфика» — «Окленд Сити» 20 июня 2025 года
Победа «Бенфики» с форой −5 за 1,90.
Победа «Бенфики» во втором тайме с форой −3 за 2,04.