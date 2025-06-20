Прогноз на матч «Бенфика» — «Окленд Сити» 20 июня 2025 года: миссия — забить как можно больше

Команда из Новой Зеландии в стартовом матче турнира потерпела разгром от «Баварии» (0:10). Этот результат стал самым крупным в первом туре и наглядно продемонстрировал разницу в классе. Игроки «Окленда», многие из которых совмещают футбол с другой работой, не выдержали темпа встречи и допускали ошибки в своей штрафной. За весь матч им удалось нанести лишь один удар по воротам, и тот неопасный. Сегодня главная задача — избежать повторения недавнего разгрома.