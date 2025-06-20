Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Бенфика» — «Окленд Сити» 20 июня 2025 года: миссия — забить как можно больше

Во 2-м туре клубного чемпионата мира «Бенфика» встретится с «Окленд Сити». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После ничейного результата в стартовом туре «Бенфике» необходимо набирать максимум очков и улучшать разницу мячей. Португальцы отыгрались с 0:2 с «Бока Хуниорс» и оставили шансы на выход в следующий этап. Во втором туре у «Бенфики» легкий соперник — новозеландский «Окленд Сити». Главный аутсайдер турнира уже получил 10 голов от «Баварии». Лиссабонцы понимают важность предстоящей встречи и наверняка постараются устроить разгром.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бенфика» — «Окленд Сити»

Букмекеры не сомневаются в «Бенфике»: победа португальского гранда оценивается в 1,01, ничья — 27,00, а шанс сенсации от «Окленд Сити» — 101,00. При этом на тотал больше 2,5 голов дают всего 1,01, на меньше — 18,00. Очевидно, тут ждут разгрома от фаворита.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Окленд Сити»

Португальцы в матче первого тура не смогли обыграть аргентинскую «Боку», завершив встречу со счетом 2:2. В этом поединке «орлы» выглядели недостаточно собранными, что, вероятно, связано с недооценкой соперника. Несмотря на это, коллектив Бруну Лаже показал характер и смог уйти от поражения. Теперь же у команды нет права на осечку — результат встречи с «Оклендом» напрямую повлияет на ее шансы на выход из группы.

Форма «Бенфики» перед турниром была неплохой. В последних пяти играх португальцы дважды победили, дважды сыграли вничью и уступили только «Спортингу» в финале Кубка. В игре с «Оклендом» главной задачей станет нарастить темп с первых минут и быстро обеспечить комфортное преимущество. Дополнительной мотивацией может стать желание компенсировать упущенное в первом туре и подняться в таблице за счет разницы мячей.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа C, 20.06.2025, 19:00
Бенфика
-
Окленд
-

Команда из Новой Зеландии в стартовом матче турнира потерпела разгром от «Баварии» (0:10). Этот результат стал самым крупным в первом туре и наглядно продемонстрировал разницу в классе. Игроки «Окленда», многие из которых совмещают футбол с другой работой, не выдержали темпа встречи и допускали ошибки в своей штрафной. За весь матч им удалось нанести лишь один удар по воротам, и тот неопасный. Сегодня главная задача — избежать повторения недавнего разгрома.

«Бенфика» осознает важность разгромной победы для борьбы за выход из группы. Учитывая разницу в уровне, мотивацию и турнирную ситуацию, логично ожидать крупной победы португальцев. Наш прогноз: победа «Бенфики» с форой −5 за 1,90 и победа «Бенфики» во втором тайме с форой −3 за 2,04.

Статистические тренды в играх «Бенфики» и «Окленд Сити»

«Бенфика»
«Окленд Сити»
Не выигрывает 4 матча кряду.
В 4 последних матчах тотал больше 2,5.
В 5 последних матчах забивали обе команды.
Проиграл 2 матча подряд.

Ставки на матч «Бенфика» — «Окленд Сити» 20 июня 2025 года

Победа «Бенфики» с форой −5 за 1,90.

Победа «Бенфики» во втором тайме с форой −3 за 2,04.

Футбол. Зарубежный
20.06
Бенфика
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
32.00
П2
101.00