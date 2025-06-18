Прогноз на матч Алис — Медведев 18 июня 2025 года: мы увидим много эйсов

В немецком Галле продолжается турнир категории ATP 500. До старта «Уимблдона» меньше двух недель, поэтому каждый матч на траве очень важен в плане набора формы. В том числе для Даниила Медведева. Сегодня россиянин в Галле сыграет против француза Кантена Алиса. Что нас ждет в этой встрече?
Коэффициенты букмекеров на матч Алис — Медведев
Фаворит матча здесь очевиден — это россиянин. На победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1,40. Успех Алиса оценивается в 2,70. Тотал больше 23,5 геймов — 1,80.
Прогноз на матч Алис — Медведев
Даниил крайне уверенно стартовал на турнире. Даниэля Альтмайера россиянин практически не заметил — 6:3, 6:3. Наконец-то четко работала подача Медведева — он не отдал ее ни разу за матч, отыграв оба брейкпоинта. У всезнающих букмекеров Даниил идет третьим фаворитом турнира в Галле. Безоговорочный — Янник Синнер, на втором месте по шансам Саша Зверев.
У Алиса в первом круге было французское дерби с Бенжаменом Бонзи. 6:4, 6:4 — рутинная победа Кантена. Добытая простым и проверенным на траве способом — шикарной подачей. Всего за 10 геймов на своей подаче Алис оформил 18 эйсов! В среднем почти 2 за гейм. Против такой подачи будет тяжело даже Медведеву. Да хоть Рафаэлю Надалю в лучшие годы.
Наш прогноз: всегда сложно анализировать матч на траве, когда оба теннисиста подают на высоком уровне. Да, у Медведева глобально за последние пару лет подача просела. И все же она по-прежнему крайне опасна, тем более на траве. И конкретно в Галле у Даниила хорошо летит и первый мяч, и на втором россиянин по привычке не боится рисковать. О подаче Алиса же все говорят цифры выше. Плюс важно, что только вчера Медведев провел на корте почти 2 часа, уступив вместе с Рублевым парный матч французам Думбия и Ребулю. Не самый свежий Медведев как следует помучается на подаче Алиса, как и француз в геймах россиянина. В общем, ждем винтажный травяной теннис — много геймов, много эйсов.
Статистические тренды в играх Алиса и Медведева
|Алис
|Медведев
|18 эйсов за два сета с Бонзи наколотил Алис, выиграв 90% мячей на первой подаче.
|7:3 — статистика эйсов к двойным ошибкам у Даниила в игре с Альтмайером.
|При этом сам заработал 9 брейкпоинтов, что на траве очень качественный результат.
|Хорошо подавал вторым мячом: 70% выигранных очков, всего на 1 процент меньше, чем на первой.
Ставки на матч Алис — Медведев 18 июня 2025 года
Тотал больше 23,5 геймов за 1,90.
Тотал больше 17,5 эйсов за 1,80.