Прогноз на матч Алис — Медведев 18 июня 2025 года: мы увидим много эйсов

Наш прогноз: всегда сложно анализировать матч на траве, когда оба теннисиста подают на высоком уровне. Да, у Медведева глобально за последние пару лет подача просела. И все же она по-прежнему крайне опасна, тем более на траве. И конкретно в Галле у Даниила хорошо летит и первый мяч, и на втором россиянин по привычке не боится рисковать. О подаче Алиса же все говорят цифры выше. Плюс важно, что только вчера Медведев провел на корте почти 2 часа, уступив вместе с Рублевым парный матч французам Думбия и Ребулю. Не самый свежий Медведев как следует помучается на подаче Алиса, как и француз в геймах россиянина. В общем, ждем винтажный травяной теннис — много геймов, много эйсов.