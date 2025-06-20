Прогноз на матч Natus Vincere — Vitality 20 июня 2025 года: без шансов для NAVI

Форма команд, глубина маппулов и индивидуальные показатели игроков указывают на ощутимое преимущество Vitality. Французы стабильно проходят соперников, а NAVI, несмотря на некоторые вспышки, выглядят слишком уязвимо — особенно на фоне серьезных команд. Вряд ли коллектив сможет навязать длительную борьбу, особенно если матч уйдет на неудобные карты. Наш прогноз: победа Vitality с форой −1.5 за 1,73 и Natus Vincere не выиграет ни одной карты за 1,63.