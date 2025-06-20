Прогноз на матч Natus Vincere — Vitality 20 июня 2025 года: без шансов для NAVI

Vitality и NAVI в четвертьфинале BLAST.tv Austin Major 2025 сразятся за место в полуфинале. Несмотря на статус и историческое противостояние, сейчас силы выглядят неравными — Vitality подходят к матчу в отличной форме, а к NAVI все еще остаются вопросы к стабильности игры и глубине маппула.
Коэффициенты букмекеров на матч Natus Vincere — Vitality
Букмекеры безоговорочно верят в победу Vitality — на триумф французской команды дают всего 1,14. В то время как успех Natus Vincere оценивается заметно выше — целых 5,50. На тотал больше 2,5 карт предлагают 2,47.
Прогноз на матч Natus Vincere — Vitality
Natus Vincere занимает седьмое место в рейтинге HLTV и стартовал на турнире с третьей стадии. На первый взгляд, начало было удачным: уверенная победа над Nemiga (13:7 на Train) и драматичный триумф против 3DMAX (16:14 на Inferno). Однако затем команда споткнулась о Spirit, проиграв 0:2. Хотя борьбу на Anubis NAVI навязали (11:13), на Train произошел разгром — 3:13.
Матч против G2 стал настоящим испытанием: после победы на Mirage (13:10), NAVI уступили Anubis (9:13), но вырвали победу на Inferno в овертайме (19:16). Несмотря на итоговый успех, по игре к коллективу остаются серьезные вопросы — слишком нестабильны они на большинстве карт. Сейчас NAVI предпочитают играть Mirage (70% побед за 10 матчей) и Inferno (73% за 11). Остальные локации — Anubis, Dust2, Ancient — выглядят гораздо слабее. Пермабаном остается Train.
Индивидуальная форма игроков также нестабильна: лидерами остаются jL и iM (рейтинг 1.10 и 1.09), но b1t (0.95) и капитан Aleksib пока не демонстрируют должного уровня. w0nderful показывает приемлемую статистику (1.06), но этого недостаточно на фоне таких оппонентов, как Vitality. Тем не менее, арена со зрителями может добавить мотивации и немного уравнять шансы.
Французы возглавляют мировой рейтинг и подходят к матчу в статусе безусловного фаворита. Их текущая форма впечатляет: победы над MOUZ (3:2), Virtus.pro (2:0), Nemiga (13:6) и 3DMAX (13:2) говорят сами за себя. Единственное поражение случилось в матче против Legacy (3:13), но уже в следующей игре команда реабилитировалась, показав высокий уровень дисциплины и ментальной устойчивости.
Команда тренера XTQZZZ располагает обширным маппулом: отработаны шесть карт, включая Nuke (82% побед), Anubis (100%), Inferno (83%), Dust2 (80%) и Train (83%). Инстапиком часто становится именно Nuke — и это выглядит логичным, учитывая слабость NAVI на этой карте. Пермабаном традиционно является Ancient.
ZywOo (рейтинг 1.58) остается ключевым игроком и демонстрирует высокий уровень индивидуального мастерства. Ropz (1.32) также стабилен. Пожалуй, единственный потенциальный риск — отсутствие матчей с топ-соперниками до стадии плей-офф, но это не выглядит критичным.
Форма команд, глубина маппулов и индивидуальные показатели игроков указывают на ощутимое преимущество Vitality. Французы стабильно проходят соперников, а NAVI, несмотря на некоторые вспышки, выглядят слишком уязвимо — особенно на фоне серьезных команд. Вряд ли коллектив сможет навязать длительную борьбу, особенно если матч уйдет на неудобные карты. Наш прогноз: победа Vitality с форой −1.5 за 1,73 и Natus Vincere не выиграет ни одной карты за 1,63.
Статистические тренды в играх Natus Vincere и Vitality
|Natus Vincere
|Vitality
|4 из 6 последних матчей заканчивались на 2 картах.
|Выиграли у Navi 3 из 3 встреч.
|Выиграли 3 из 4 последних матчей.
|33 победы в 34 последних матчах.
Ставки на матч Natus Vincere — Vitality 20 июня 2025 года
Победа Vitality с форой −1.5 — 1,73.
Natus Vincere не выиграет ни одной карты — 1,63.