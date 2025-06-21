Прогноз на матч Медведев — Зверев 21 июня 2025 года: триллеров мало не бывает

В Галле на финишную прямую выходит престижный турнир категории ATP 500. Сегодня — день мужских полуфиналов. В первом из них на корт выйдут россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев. Битва 11-й ракетки мира против 3-й.
Коэффициенты букмекеров на матч Медведев — Зверев
Фаворит в этом матче лишь формальный. Коэффициент на победу Зверева — 1,78, а Медведева — 2,05. Тотал больше завис на отметке 23,5 геймов за 1,87.
Прогноз на матч Медведев — Зверев
Удивительное рядом: Даниил Медведев почти идеально играет на траве. И это тот самый Медведев, который и на любимом харде последний год больше страдает, чем впечатляет. Но перед «Уимблдоном» россиянин нашел свой ритм и в Галле сносит всех на травяном покрытии. 6 сетов, 6 выигранных сетов, блестящая игра на своей подаче и постоянное давление на соперников на их подаче. Да, Альтмайер, Алис и Микелсен — оппоненты явно не топ-уровня. Сетка у Медведева и правда гуманная, но уровень игры россиянина в Галле действительно высок. Неожиданно высок.
Но в полуфинале Медведева ждет первый топ-соперник на турнире — Саша Зверев. Немца букмекеры считали вторым фаворитом в Галле, после Янника Синнера. Но итальянец сенсационно вылетел от Бублика, так что теперь Зверев — претендент номер один на победу. Саша как следует помучился против Сонего, выиграв на решающем тай-брейке, в остальном немец на домашнем турнире доминирует. Даже при счете 5:6 и 0:30 во втором сете с Коболли Зверев не терял контроль над ситуацией, не сыпал невынужденными ошибками и в итоге закрыл итальянца 7:6.
Даниил и Саша очень много раз играли друг с другом. Но важнее не общий счет, а что все 3 последних матча выиграл именно Медведев. Россиянин давно не выглядел настолько уверенным в своих силах, а в матчах против Зверева у Даниила давно нет никаких проблем с этим. Конечно, Зверев на немецких турнирах традиционно хорош, и никто из ребят ни в одном компоненте всерьез не превосходит друг друга. Замиксуйте сюда почти образцовую игру на подаче и Зверева, и Медведева, и получите сюжет очередного триллера. Ждем три сета, миллион геймов и тяжелую, четвертую подряд победу россиянина над немцем.
Статистические тренды в играх Медведева и Зверева
|Медведев
|Зверев
|0 раз за весь турнир отдал свою подачу Даниил, а в последних двух матчах с Алисом и Микелсеном не дал соперникам заработать даже 1 брейкпоинт.
|6 из 6 брейкпоинтов отыграл Саша в матче с Коболли.
|В игре с Микелсеном выиграл на второй подаче (72) почти столько же процентов очков, сколько на первой (74).
|В трехсетовом триллере с Сонего выполнил 10 эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки.
Ставки на матч Медведев — Зверев 21 июня 2025 года
Тотал больше 23,5 геймов за 1,87.
Победа Медведева за 2,05.