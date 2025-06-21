Прогноз на матч Медведев — Зверев 21 июня 2025 года: триллеров мало не бывает

Даниил и Саша очень много раз играли друг с другом. Но важнее не общий счет, а что все 3 последних матча выиграл именно Медведев. Россиянин давно не выглядел настолько уверенным в своих силах, а в матчах против Зверева у Даниила давно нет никаких проблем с этим. Конечно, Зверев на немецких турнирах традиционно хорош, и никто из ребят ни в одном компоненте всерьез не превосходит друг друга. Замиксуйте сюда почти образцовую игру на подаче и Зверева, и Медведева, и получите сюжет очередного триллера. Ждем три сета, миллион геймов и тяжелую, четвертую подряд победу россиянина над немцем.