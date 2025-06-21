Прогноз на матч «Реал» — «Пачука» 22 июня 2025 года: «Мадрид» отыграется на мексиканцах

При этом недооценивать «Реал» не стоит. Испанская команда давно не играла и в первом матче только набирала тонус. К тому же футболистам приходится адаптироваться к новому стилю игры после четырех лет под руководством Анчелотти. Да и «Аль-Хиляль» с сильным составом и звездным тренером — не самый простой соперник в таких условиях. С каждой игрой «сливочные» будут только прибавлять, а неудача на старте турнира лишь добавит футболистам мотивации.