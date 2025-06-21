Прогноз на матч «Реал» — «Пачука» 22 июня 2025 года: «Мадрид» отыграется на мексиканцах

«Реал Мадрид» начал путь на клубном чемпионате мира с ничьей. Вряд ли это помешает команде выйти в плей-офф, однако большую мотивацию на следующие игры футболисты точно получили. Во втором туре «сливочные» встретятся с мексиканской «Пачукой», которая свой стартовый матч проиграла.
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Мадрид» — «Пачука»
Букмекеры уверены в успехе испанской команды: коэффициент на победу «Реала» составляет 1,35, на «Пачуку» — 9,50. Ничья оценивается в 5,40. Голов от матча ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,55.
Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Пачука»
«Реал Мадрид» в первой игре на турнир был не похож на себя — паника под давлением, ошибки при выходе из обороны и сложности с атакой. «Сливочные» с трудом создавали моменты у чужих ворот и скатывались на навесы. При этом нельзя сказать, что Хаби Алонсо выставил на игру резервный состав — изменения были, но их было немного.
В следующем матче на появление Мбаппе снова можно не рассчитывать — форвард попал в больницу с острым гастроэнтеритом. Не лучшую игру провел новичок Александер-Арнолд, который много ошибался и был заменен на 65-й минуте.
При этом недооценивать «Реал» не стоит. Испанская команда давно не играла и в первом матче только набирала тонус. К тому же футболистам приходится адаптироваться к новому стилю игры после четырех лет под руководством Анчелотти. Да и «Аль-Хиляль» с сильным составом и звездным тренером — не самый простой соперник в таких условиях. С каждой игрой «сливочные» будут только прибавлять, а неудача на старте турнира лишь добавит футболистам мотивации.
Тем более следующий соперник испанцев должен быть менее сложным. «Пачука» провела хороший матч против «Зальцбурга», но проиграла 1:2. Мексиканцы демонстрируют довольно открытый футбол с большим количеством моментов в обе стороны. Однако с реализацией у игроков большие проблемы, что может сказаться и с «Реалом».
Наверняка «Пачука» подойдет к игре с именитым соперником более аккуратно и сделает акцент на оборону, но справиться с атаками «сливочных» им вряд ли удастся. К тому же мексиканцы плохо проявили себя в верховых единоборствах, а их следующий соперник не стесняется часто навешивать в штрафную.
Наш прогноз: тотал больше 3 за 1,80. Также предлагаем ставку на то, что второй тайм будет результативнее первого — за 2,00.
Статистические тренды в играх «Реала» и «Пачуки»
|«Реал»
|«Пачука»
|Не проигрывает 4 матча подряд.
|Только 1 победа в 5 последних матчах.
|В 3 матчах подряд проходил тотал меньше 2,5.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко уверен в победе мадридцев: «Не думаю, что у мексиканцев есть даже шанс на очко. Да, возможно, они сумеют забить гол, ведь на острие атаки у них опытнейший Рондон. Поэтому один из вариантов прогноза — “обе забьют” за 1,86. Но, минимум, три от “Реала” все-таки мексиканцы получат. Вот и второй вариант прогноза — индивидуальный тотал “Реала” больше 2,5 за коэффициент 2,00».
Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Пачука» 22 июня 2025 года
Тотал больше 3 — 1,80.
Второй тайм результативнее первого — 2,00.