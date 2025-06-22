Прогноз на матч Vitality — Mongolz 22 июня 2025 года: ZywOo и flameZ закроют мэйджор в две карты

The MongolZ провела выдающийся турнир и заслуженно вышла в финал. Команда не блистала в групповой стадии, где уступила FaZe, но затем собралась и прошла через нижнюю сетку. Победы над Lynn Vision, G2, FaZe и paiN были одержаны без единой проигранной карты. Особенно впечатлила игра против FaZe — брутальная атака, жесткая защита и доминирование на обеих картах. Основу успеха составили mzinho и Techno, а также зрелая игра от Senzu, который сейчас находится на пике формы.