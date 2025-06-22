Прогноз на матч Vitality — Mongolz 22 июня 2025 года: ZywOo и flameZ закроют мэйджор в две карты

Vitality уверенно прошла по сетке, переиграв по ходу плей-офф NAVI и MOUZ. В полуфинале команда проиграла карту Inferno, но продемонстрировала характер и спокойно довела дело до победы на решающей карте. The MongolZ, в свою очередь, впервые в своей истории пробились в финал турнира такого масштаба. Коллектив успешно справился с непростой сеткой, оставив за бортом G2, FaZe и paiN — все три матча были выиграны с сухим счетом.
Коэффициенты букмекеров на матч Vitality — Mongolz
Букмекеры уверенно отдают предпочтение Team Vitality — победа коллектива идет за 1,28, тогда как успех MongolZ оценивается заметно выше — 3,71. На тотал больше 2,5 карт предлагается коэффициент 2,21.
Прогноз на матч Vitality — Mongolz
Vitality с самого начала турнира считалась безоговорочным претендентом на титул и в целом полностью оправдала этот статус. После неудачи в стартовом матче против Legacy (3:13), «пчелы» выиграли пять матчей подряд. На групповом этапе они уверенно прошли Nemiga и 3DMAX, а затем легко справились с Virtus.pro.
В плей-офф команда показала зрелую и организованную игру: 2:0 против NAVI и трудовая победа над MOUZ в полуфинале. Особенно стоит отметить Inferno, где Vitality часто уступает, но всегда находит путь к камбэку. В составе по-прежнему сияет ZywOo, стабильно показывает высокий уровень flameZ, а ropz отлично проявляет себя в клатчах. Стиль игры — эталонная дисциплина с мощными началами раундов и агрессивным контролем карты.
По статистике, на маппуле команда чувствует себя комфортно: Train (86%), Nuke (83%), Dust2 (80%) и Mirage (73%) — все эти карты Vitality регулярно выигрывает. Главный инстапик — Inferno (75% побед в 12 матчах), тогда как Ancient стабильно отправляется в бан. С таким арсеналом и текущей формой команда апекса будет фаворитом практически в любой серии из трех карт.
The MongolZ провела выдающийся турнир и заслуженно вышла в финал. Команда не блистала в групповой стадии, где уступила FaZe, но затем собралась и прошла через нижнюю сетку. Победы над Lynn Vision, G2, FaZe и paiN были одержаны без единой проигранной карты. Особенно впечатлила игра против FaZe — брутальная атака, жесткая защита и доминирование на обеих картах. Основу успеха составили mzinho и Techno, а также зрелая игра от Senzu, который сейчас находится на пике формы.
Главная проблема — слабая защита на Vertigo и склонность к поспешным агрессивным пикам, чем Vitality уже успешно пользовалась в прошлом. Маппул не столь стабилен: Ancient (64%), Inferno (60%), Dust2 (57%), Anubis (50%), Nuke (43%). Инстапик коллектива — Mirage (67% побед в 15 играх), а Train стабильно попадает в бан. Несмотря на смелость и прессинг, игра The MongolZ далека от идеала по дисциплине, что может стать критичным в финале против команды уровня Vitality.
В финале BLAST.tv Austin Major 2025 Vitality смотрится очевидным фаворитом. Команда идет на серии из шести выигранных турниров подряд, показывает мощную и стабильную игру, обладает гибким маппулом и колоссальным опытом в решающих матчах. The MongolZ, несмотря на прорыв, слишком зависимы от формы отдельных игроков и не всегда справляются с давлением, особенно против соперников топ-уровня. Да, они удивили многих, но в этом матче шансы на сенсацию минимальны.
Наш прогноз: победа Vitality с точным счетом 2:0 — 1,95 и тотал меньше 2,5 — 1,67.
Статистические тренды в играх Vitality и Mongolz
|Vitality
|Mongolz
|Выиграли 35 из 36 последних матчей.
|Проиграли 7 из 7 личных встреч Vitality.
|В 5 из 7 последних матчей из 3 карт не пробивали тотал больше 2,5.
|В 6 матчах из 3 карт подряд был тотал меньше 2,5.
Ставки на матч Vitality — Mongolz 22 июня 2025 года
Победа Vitality с точным счетом 2:0 — 1,95.
Тотал меньше 2,5 — 1,67.