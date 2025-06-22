Прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана» 23 июня 2025 года: фаворит дожмет дерзких «Пэйсерс» в 7-й игре

Финальная серия НБА подошла к кульминации: впервые за девять лет судьба чемпионства решится в седьмом матче. Обе команды проделали впечатляющий путь, и теперь всего один вечер отделяет их от чемпионства. «Оклахома», доминировавшая на протяжении всего сезона, попытается закрепить превосходство при своих болельщиках. «Индиана», в свою очередь, вновь доказала, что ее нельзя недооценивать.