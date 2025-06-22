Прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана» 23 июня 2025 года: фаворит дожмет дерзких «Пэйсерс» в 7-й игре

Финальная серия НБА подошла к кульминации: впервые за девять лет судьба чемпионства решится в седьмом матче. Обе команды проделали впечатляющий путь, и теперь всего один вечер отделяет их от чемпионства. «Оклахома», доминировавшая на протяжении всего сезона, попытается закрепить превосходство при своих болельщиках. «Индиана», в свою очередь, вновь доказала, что ее нельзя недооценивать.
Коэффициенты букмекеров на матч «Оклахома» — «Индиана»
Букмекеры явно верят в «Оклахому» перед решающим матчем: победа «Тандер» котируется через коэффициент 1,32, в то время как успех «Индианы» — через 3,38. На тотал больше 215,5 очков предлагают 1,91, на меньше — 1,90.
Прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана»
Казалось, «Оклахома», ведя в финале 3−2, решит все вопросы в 6-м матче на выезде. «Тандер» повели в начале игры, но после трех четвертей все было ясно — 90:60 в пользу «Индианы», такое уже не отыгрывается. Гости допустили 21 потерю, причем 8 раз мяч терял лучший игрок команды Гилджес-Александер. А у еще одного лидера «ОКС» Уильямса показатель полезности — «минус 40».
Но за «Тандер» говорит статистика: после каждого поражения в этом плей-офф команда неизменно брала реванш — 7 из 7. Гилджес-Александер наверняка уже понял, что был неправ, когда шел в дриблинг против двух соперников. В таких случаях Шэю нужно задействовать партнеров. А в защите «Оклахоме» надо надавить на Халибертона.
«Индиана» совершила эмоциональный камбэк в шестом матче, проведя лучший отрезок серии во второй четверти (рывок 30:9). Командный вклад оказался решающим: 20 очков от Топпина, 17 — от Нембхарда, дабл-дабл от Сиакама и даже травмированный Халибертон добавил 14 очков. Эта победа стала неожиданной, но заслуженной.
Тем не менее, в гостях «Пэйсерс» действуют не так уверенно, несмотря на положительный баланс 7−4 в плей-офф на чужом паркете. Многое.зависит от того, готов ли Халибертон отыграть с такой же эффективностью, готовы ли игроки скамейки помочь стартовой пятерке.
Форма, глубина состава и фактор домашней площадки — на стороне «Тандер». После каждой неудачи команда отвечает сильной игрой, а результативность в «Пэйком-центре» ни разу не опускалась ниже 110 очков в текущем плей-офф. Плюс Гилджес-Александер стабильно показывает высокий уровень в решающих матчах. Наш прогноз: победа «Оклахомы» с форой −6,5 — 1,91 и тотал больше 215,5 — 1,95.
Статистические тренды в играх «Оклахомы» и «Индианы»
|«Оклахома»
|«Индиана»
|В 4 из 6 матчах серии был тотал больше 220,5.
|В 3 выездных матчах серии набирала больше 106,5 очков.
|В 6 из 8 последних матчей набирала больше 109,5 очков.
|Проиграла 3 из 4 последних матчей на выезде.
Ставки на матч «Оклахома» — «Индиана» 23 июня 2025 года
Победа «Оклахомы» с форой −6,5 — 1,91.
Тотал больше 215,5 — 1,95.