Прогноз на матч «Интер Майами» — «Палмейрас» 24 июня 2025 года: циничная ничья или рубка за первое место?

Турнирная ситуация в группе A клубного чемпионата мира весьма любопытна. Перед заключительным туром сразу четыре команды сохраняют шансы на плей-офф, но именно «Интер Майами» и «Палмейрас» находятся в наиболее комфортной позиции. Оба клуба набрали по четыре очка, и ничейный исход между ними гарантирует им выход в следующий раунд — независимо от результата параллельного матча. И все же у каждого участника будет повод показать содержательный футбол. Вопрос лишь в том, насколько это будет безопасно.