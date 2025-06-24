Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года: все решится в первом тайме

«Челси» сыграет против «Эсперанса» в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира. Как сложится матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Перед заключительным туром группового этапа клубного чемпионата мира у «Челси» и «Эсперанса» равное количество очков. Однако лондонцам из-за лучшей разницы мячей хватит и ничьей для прохода в плей-офф. В очной встрече команды решат, кто продолжит свой путь в играх на выбывание, а кто отправится домой уже завтра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эсперанс» — «Челси»

Букмекеры не верят в сенсацию: коэффициент на победу «Челси» составляет 1,31, на «Эсперанс» — 10,00. Ничья оценивается в 5,60. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,70.

Прогноз на матч «Эсперанс» — «Челси»

«Челси» в последнем туре группового этапа будет достаточно ничьей, чтобы выйти в плей-офф. При этом поражение оставит лондонцев без игр на вылет, поэтому Мареска наверняка сделает ставку на основной состав. В прошлой встрече «синие» слишком рано выключились из игры и поплатились за расслабленность — проиграли второй тайм со счетом 0:3 и упустили победу.

На этот раз «Челси» себе такого уже не позволит. Первый тайм — сильная сторона команды Марески. Англичане точно начнут спокойно и уверенно, что позволит им вести в счете перед второй половиной матча. А вот что произойдет дальше — загадка. Соперник может начать раскрываться в попытках сравнять счет, что позволит лондонцам увеличить отрыв. Однако сценарий, при котором «Челси» выстроится в обороне и будет ждать конца игры, выглядит более вероятным. Вряд ли Мареска отправит своих игроков добивать оппонента — сыграть надежно и сохранить ворота неприкосновенными будет для тренера важнее.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа D, 25.06.2025, 4:00
Эсперанс
-
Челси
-

Тем более «Эсперанс» неплохо играет в атаке. Завершение у нападающих страдает, но быстрый розыгрыш и атаки сходу позволяют команде из Туниса создавать много моментов. Недооценивать клуб не стоит — без голов «Эсперанс» покидает поле крайне редко, да и мотивации на этот матч у игроков будет полно.

Наш прогноз: победа «Челси» и тотал меньше 1,5 в первом тайме — за 3,25. Также поставим на «обе забьют» — за 2,20.

Статистические тренды в играх «Эсперанса» и «Челси»

«Эсперанс» 
«Челси» 
Лишь раз проиграл в 13 последних матчах.
4 победы в 5 последних матчах.
Ставка «обе забьют» не проходила в 8 из 9 последних матчей.
В 5 из 7 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян не рассчитывает на яркий футбол: «Я не жду зрелища от этой встречи. “Челси” не особенно стремится бежать вперед, а “Эсперансу” это будет не особенно нужно, по крайней мере, в первом тайме. Поэтому из вариантов по ставкам мне понравились два: ТМ 3 и “Эсперанс” с форой +1».

Ставки на матч «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года

Победа «Челси» и тотал меньше 1,5 в первом тайме — 3,25.

Обе забьют — 2,20.

Футбол. Зарубежный
25.06
Эсперанс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
12.50
X
5.86
П2
1.28
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше