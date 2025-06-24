Прогноз на матч «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года: все решится в первом тайме

На этот раз «Челси» себе такого уже не позволит. Первый тайм — сильная сторона команды Марески. Англичане точно начнут спокойно и уверенно, что позволит им вести в счете перед второй половиной матча. А вот что произойдет дальше — загадка. Соперник может начать раскрываться в попытках сравнять счет, что позволит лондонцам увеличить отрыв. Однако сценарий, при котором «Челси» выстроится в обороне и будет ждать конца игры, выглядит более вероятным. Вряд ли Мареска отправит своих игроков добивать оппонента — сыграть надежно и сохранить ворота неприкосновенными будет для тренера важнее.