Прогноз на матч «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года: все решится в первом тайме

Перед заключительным туром группового этапа клубного чемпионата мира у «Челси» и «Эсперанса» равное количество очков. Однако лондонцам из-за лучшей разницы мячей хватит и ничьей для прохода в плей-офф. В очной встрече команды решат, кто продолжит свой путь в играх на выбывание, а кто отправится домой уже завтра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Эсперанс» — «Челси»
Букмекеры не верят в сенсацию: коэффициент на победу «Челси» составляет 1,31, на «Эсперанс» — 10,00. Ничья оценивается в 5,60. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,70.
Прогноз на матч «Эсперанс» — «Челси»
«Челси» в последнем туре группового этапа будет достаточно ничьей, чтобы выйти в плей-офф. При этом поражение оставит лондонцев без игр на вылет, поэтому Мареска наверняка сделает ставку на основной состав. В прошлой встрече «синие» слишком рано выключились из игры и поплатились за расслабленность — проиграли второй тайм со счетом 0:3 и упустили победу.
На этот раз «Челси» себе такого уже не позволит. Первый тайм — сильная сторона команды Марески. Англичане точно начнут спокойно и уверенно, что позволит им вести в счете перед второй половиной матча. А вот что произойдет дальше — загадка. Соперник может начать раскрываться в попытках сравнять счет, что позволит лондонцам увеличить отрыв. Однако сценарий, при котором «Челси» выстроится в обороне и будет ждать конца игры, выглядит более вероятным. Вряд ли Мареска отправит своих игроков добивать оппонента — сыграть надежно и сохранить ворота неприкосновенными будет для тренера важнее.
Тем более «Эсперанс» неплохо играет в атаке. Завершение у нападающих страдает, но быстрый розыгрыш и атаки сходу позволяют команде из Туниса создавать много моментов. Недооценивать клуб не стоит — без голов «Эсперанс» покидает поле крайне редко, да и мотивации на этот матч у игроков будет полно.
Наш прогноз: победа «Челси» и тотал меньше 1,5 в первом тайме — за 3,25. Также поставим на «обе забьют» — за 2,20.
Статистические тренды в играх «Эсперанса» и «Челси»
|«Эсперанс»
|«Челси»
|Лишь раз проиграл в 13 последних матчах.
|4 победы в 5 последних матчах.
|Ставка «обе забьют» не проходила в 8 из 9 последних матчей.
|В 5 из 7 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян не рассчитывает на яркий футбол: «Я не жду зрелища от этой встречи. “Челси” не особенно стремится бежать вперед, а “Эсперансу” это будет не особенно нужно, по крайней мере, в первом тайме. Поэтому из вариантов по ставкам мне понравились два: ТМ 3 и “Эсперанс” с форой +1».
Ставки на матч «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года
Победа «Челси» и тотал меньше 1,5 в первом тайме — 3,25.
Обе забьют — 2,20.