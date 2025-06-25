Прогноз на матч Андреева — Таусон 25 июня 2025 года: Мирре пора побеждать

Лучшие теннисисты и теннисистки мира продолжают активную подготовку к «Уимблдону». Поэтому, перед очередным турниром «Большого шлема», и выбирают соревнования на траве. Россиянка Мирра Андреева сегодня стартует в немецком Бад-Хомбурге матчем против Клары Таусон из Дании. Битва 7-й ракетки мира и 23-й.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Таусон
Мирра, как и почти всегда, выступает фаворитом встречи. Коэффициент на ее успех — 1,40. Если вы вдруг верите в Таусон, то забирайте за 3,00. Тотал больше застыл на отметке 20,5 геймов за 1,80.
Прогноз на матч Андреева — Таусон
Мирра провела настолько мощнейший отрезок на харде, что теперь мы все немного разочарованы. Но, как говорил один футбольный классик, «ваши ожидания — ваши проблемы». И все же констатируем факт — Андреева грунтовый сезон провалила, ни разу не выйдя даже в полуфинал турнира. Считая, понятно, и «Ролан Гаррос». А на траве в первом же матче уступила Френх, хотя раньше всегда обыгрывала польку. Ещё и получив «баранку» в решающем третьем сете.
Это четвертый сет, проигранный под ноль, в недолгой профессиональной карьере Андреевой. Но пугает другое — Мирра регулярно ломается, уступив буквально пару геймов. И начинает коллекционировать глупейшие невынужденные ошибки. Притом происходит это почти всегда в матчах, когда Андреева — фаворитка. И, казалось бы, должна спокойно и уверенно выигрывать матч. А не «плыть» после нескольких неудачных розыгрышей.
Таусон — точно не из тех, кто простит Мирре такое разгильдяйство. Так редко бывает, но Андреева стартует на турнире матчем против соперницы, которая в первом круге обыграла… предыдущую обидчицу Мирры. Таусон в Германии успела одолеть как раз Френх — 6:7, 6:3, 6:3. И теперь Андреевой будет непросто психологически — несколько дней назад получила баранку от Френх, а тут теннисистка, прошедшая именно польку.
И все же верим в Мирру — Андреева выиграла все три лички у датчанки. Да и у Френх была масса возможностей брейкануть Таусон, но польская спортсменка ошибалась в решающие моменты. У Андреевой слишком хороший прием, чтобы история повторилась. Пусть россиянке всего 18, но она уже попадала в кучу сложнейших ситуаций на топ-уровне. Ожидаем, что вместе со своим гиперопытным тренером Кончитой Мартинес Мирра сделает правильные выводы из необъяснимого провала с Френх. И без особых проблем «закроет» Таусон.
Статистические тренды в играх Андреевой и Таусон
|Андреева
|Таусон
|С Френх Мирра допустила 8 двойных ошибок и выиграла всего 37% очков на второй подаче.
|В матче с Френх шикарно отыгрывала брейкпоинты — 6 из 7.
|В 2023-м выиграла 6 матчей на траве из 7. С тех пор — 3 поражения подряд.
|Лишь 1 партию из 7 выиграла Таусон у Андреевой в трех личных встречах. На грунте.
Ставки на матч Андреева — Таусон 25 июня 2025 года
Победа Андреевой с форой −3,5 гейма за 1,83.
Победа Андреевой с форой −1,5 сета за 2,10.