Прогноз на матч Андреева — Таусон 25 июня 2025 года: Мирре пора побеждать

Мирра провела настолько мощнейший отрезок на харде, что теперь мы все немного разочарованы. Но, как говорил один футбольный классик, «ваши ожидания — ваши проблемы». И все же констатируем факт — Андреева грунтовый сезон провалила, ни разу не выйдя даже в полуфинал турнира. Считая, понятно, и «Ролан Гаррос». А на траве в первом же матче уступила Френх, хотя раньше всегда обыгрывала польку. Ещё и получив «баранку» в решающем третьем сете.