Гран-при Австрии 29 июня 2025 года: во сколько начало, кто участвует

Шпильберг — одна из самых коротких трасс в календаре. Трек «Ред Булл Ринг» обладает 10 поворотами. Длинная прямая на первом секторе — отличный шанс для атакующих действий пилотов, при этом на всей дистанции пространства для обгона не так и много. В этом гонка схожа с Гран-при Монако. Трасса в Австрии требует хорошей управляемости болидов и хорошей работы с шинами. Это означает, что на первый план выйдут команды, настроившие хорошее сцепление у машин. Тем интереснее будет смотреть на соперничество «Макларена», «Ред Булла» и «Мерседеса».