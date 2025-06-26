Гран-при Австрии 29 июня 2025 года: во сколько начало, кто участвует

После 10 этапов «Формулы-1» лидерство пилотов «Макларена» выглядит внушительным. Оскар Пиастри комфортно располагается на первом месте, а его напарник Ландо Норрис идет вторым, отставая на 22 балла. Идущий третьим Макс Ферстаппен уступает лидеру уже 43 очка.
Шпильберг — одна из самых коротких трасс в календаре. Трек «Ред Булл Ринг» обладает 10 поворотами. Длинная прямая на первом секторе — отличный шанс для атакующих действий пилотов, при этом на всей дистанции пространства для обгона не так и много. В этом гонка схожа с Гран-при Монако. Трасса в Австрии требует хорошей управляемости болидов и хорошей работы с шинами. Это означает, что на первый план выйдут команды, настроившие хорошее сцепление у машин. Тем интереснее будет смотреть на соперничество «Макларена», «Ред Булла» и «Мерседеса».
Несмотря на явное преимущество «Макларена» в чемпионате по очкам, интрига в сезоне начинает возрождаться. В Канаде первую победу в сезоне одержал Джордж Расселл, вторым пришел Макс Ферстаппен, а третьим — Андреа Антонелли. Подиум без пилотов британской команды случился в этом сезоне впервые. Это явно пойдет на пользу всему пелотону, который находится в предвкушении погони.
Так что за призы явно будут бороться и Леклер, и Антонелли, и Хэмилтон с Ферстаппеном. Отдельно стоит выделить провалившего Гран-при Канады Норриса. Сейчас ему жизненно важно обойти напарника в гонке, чтобы продолжить борьбу за чемпионство. В командах «второго эшелона» тоже настраиваются на этап. «Заубер» протестирует в Шпильберге обновления. Предыдущие два этапа прошли для швейцарцев удачно, а потому им необходимо развивать успех.
В пятничной практике этапа будут изменения в составе участников. Дино Беганович протестирует болид «Феррари» вместо Леклера, а «Маклареном» Норриса будет управлять ирландец Алекс Данн.
Перед Гран-при Австрии лидируют в чемпионате:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 198 очков (5 побед)
2. Ландо Норрис («Макларен») — 176 очков (2 победы)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155 очков (2 победы)
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 136 очков (1 победа)
5. Шарль Леклер («Феррари») — 104 очка.
В Кубке конструкторов первая пятерка выглядит так:
1. «Макларен» — 374 очка
2. «Мерседес» — 199 очков
3. «Феррари» — 183 очка
4. «Ред Булл» — 162 очка
5. «Уильямс» — 55 очков.
Погода в дни проведения Гран-при обещает быть переменчивой. На пятницу и субботу синоптики прогнозируют облачность и проливные дожди во второй половине дня. В воскресенье ожидается солнечная погода без осадков. На протяжении всего уик-энда температура воздуха будет держаться в районе +28 С. Это еще раз говорит о важности хорошего сцепления у болидов.
Расписание гоночного уик-энда
Пятница, 27 июня:
14:30 — Первая сессия свободных заездов.
18:00 — Вторая сессия свободных заездов.
Суббота, 28 июня:
13:30 — Третья сессия свободных заездов.
17:00 — Квалификация.
Когда и во сколько начало гонки
Старт гонки запланирован на 16:00 по московскому времени, в воскресенье 29 июня.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Зарубежные каналы, доступные в IPTV, и паблики VK.
Где проходит гонка
Гонка проходит на автодроме «Ред Булл Кинг», расположенном вблизи Шпильберга. Пилотам предстоит проехать 71 круг. Длина трассы — 4318 метров.