Прогноз на матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года: немцы не допустят еще один провал

Тем более матч показал, что возможности у мюнхенцев большие — даже в провальном матче, где футболисты, кажется, были совсем не настроены играть, «Бавария» могла победить, забей Сане хоть раз в ситуациях один на один с вратарем, или не влезь Кейн в ненужный офсайд. Но у немцев есть качественная глубина состава: результат могут принести и Мусиала, и Олисе, и Кейн. Нойер тоже хорошо готов и показал отличную игру в последнем матче. Кажется, все компоненты успеха — на месте.