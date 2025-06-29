Прогноз на матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года: немцы не допустят еще один провал

Еще недавно «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, потому что не смогла перевести игровое преимущество в голы. В последней игре группового этапа клубного чемпионата мира мюнхенцы повторили этот сценарий. Теперь ошибаться немцам нельзя. В первом раунде плей-офф против них сыграет сильный «Фламенго», а заканчивать путь в ⅛ финала чемпион Германии вряд ли готов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Фламенго» — «Бавария»
Букмекеры больше верят в успех фаворита: коэффициент на победу «Баварии» составляет 1,72, на «Фламенго» — 4,70. Ничья оценивается в 4,00. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,69.
Прогноз на матч «Фламенго» — «Бавария»
«Бавария» провалила последний матч на групповом этапе, проиграв «Бенфике» 0:1. Такой результат не позволил немцам занять первое место в группе и отправил в сложную сетку. Однако для команды поражение может быть даже полезным. На клубный чемпионат мира «Бавария» приехала с амбициями победить — это важно и для молодого тренера Компани, и для самих игроков, которые давно не проявляли себя дальше национального чемпионата. Слишком простое прохождение группы окончательно расслабило бы коллектив, а обидное поражение заставит игроков взбодриться.
Тем более матч показал, что возможности у мюнхенцев большие — даже в провальном матче, где футболисты, кажется, были совсем не настроены играть, «Бавария» могла победить, забей Сане хоть раз в ситуациях один на один с вратарем, или не влезь Кейн в ненужный офсайд. Но у немцев есть качественная глубина состава: результат могут принести и Мусиала, и Олисе, и Кейн. Нойер тоже хорошо готов и показал отличную игру в последнем матче. Кажется, все компоненты успеха — на месте.
«Фламенго» точно будет непросто, хоть бразильцы и показали, что способны удивить. Тренер Филипе Луис не так давно находится в профессии, но уже демонстрирует отличные результаты. На этом турнире его коллектив еще не проигрывал и вышел с первого места в группе с «Челси». Шансы у бразильцев в матче с «Баварией» точно будут — слишком нестабильно выступают немцы на этом турнире. Однако рассчитывать на две провальные игры подряд от мюнхенцев сложно, а с хорошим настроем обыграть их нынешнему «Фламенго» будет крайне сложно.
Поставим на то, что забьют обе команды — за 1,73. Также предположим, что победит «Бавария» и тотал будет больше 2,5 — за 2,35.
Статистические тренды в играх «Фламенго» и «Баварии»
|«Фламенго»
|«Бавария»
|Не проигрывает 11 матчей подряд.
|Проиграли лишь 1 матч за 10 последних игр.
|В 4 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|В 11 из 13 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Ставки на матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года
Обе забьют — 1,73.
Победа «Баварии» и тотал будет больше 2,5 — 2,35.