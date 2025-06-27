Прогноз на бой Уайлдер — Херндон 28 июня 2025 года: Бронзовый бомбардировщик уничтожит андердога

Известный американский тренер Тедди Атлас уверен, что сенсации не произойдет: «Уайлдер, возможно, будет немного осторожничать после поражений, которые он потерпел. Это даст Херндону немного времени. Уайлдер не будет сразу же бросаться в бой, как сделал бы, будь он помоложе. Ему понадобится время, чтобы прийти в себя. Я думаю, он победит в третьем раунде».