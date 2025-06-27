Прогноз на бой Уайлдер — Херндон 28 июня 2025 года: Бронзовый бомбардировщик уничтожит андердога

Ранним утром 28 июня на Charles Koch Arena в Уичите пройдет бой между бывшим обладателем пояса WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером по прозвищу Бронзовый бомбардировщик (43−4−1) и бывшим обладателем пояса UBO Тайрреллом Херндоном (24−5).
Коэффициенты букмекеров на бой Уайлдер — Херндон
Любители острых ощущений могут сделать ставку на выигрыш Херндона с коэффициентом 9,20, а вот победа явного фаворита в лице Уайлдера котируется за 1,06. Тотал меньше 3,5 раундов стоит 1,47, больше 3,5 — 2,50.
Прогноз на бой Уайлдер — Херндон
Уайлдер — чемпион с мировым именем и устрашающей статистикой нокаутов (42 при 43 победах), а о Херндоне до недавнего времени практически никто и не слышал. Деонтею после двух обидных поражений от Паркера и Чжилея необходима психологическая реабилитация, и на заклание промоутеры привели Херндона.
Для Бронзового бомбардировщика этот бой решает практически все: третий подряд проигрыш, причем явному андердогу, сделает Уайлдера нерукопожатной фигурой в кругах профессионалов и практически поставит крест на его карьере. Поэтому Деонтей просто обязан побеждать, и по возможности — побеждать убедительно.
Чего ожидать от поединка одного из лучших панчеров в истории современного бокса (пускай и пребывающего не в самой лучшей форме) и середнячка, уступающего оппоненту в росте и размахе рук? Правильно — быстрого нокаута.
Уайлдер для приличия проведет небольшую разведку, после чего постарается как можно быстрее применить свой грозный кросс и отправить соперника на канвас. Наш прогноз: победа Уайлдера нокаутом в течение первых 4 раундов.
Статистические тренды в боях Уайлдера и Херндона
Оба соперника свои последние 5 боев провели не так чтобы идеально: у Херндона одно поражение, у Уайлдера — целых четыре.
|Уайлдер
|Херндон
|Выиграл только 1 из 5 последних боев.
|Выиграл 4 из 5 последних боев.
|1 победа нокаутом, 3 досрочных поражения и еще одно — судейским решением.
|2 досрочные победы и еще две — судейским решением, одно поражение техническим нокаутом.
Прогноз эксперта: шансы на победу
Известный американский тренер Тедди Атлас уверен, что сенсации не произойдет: «Уайлдер, возможно, будет немного осторожничать после поражений, которые он потерпел. Это даст Херндону немного времени. Уайлдер не будет сразу же бросаться в бой, как сделал бы, будь он помоложе. Ему понадобится время, чтобы прийти в себя. Я думаю, он победит в третьем раунде».
Антропометрия боксеров
Вчерашнее взвешивание показало, что незадолго до боя Уайлдер набрал несколько килограммов, а Херндон, наоборот, подсушился. Рост и размах рук у обоих боксеров не изменились.
|Уайлдер
|Херндон
|Рост — 201 см, вес — 102 кг.
|Рост — 191 см, вес — 99 кг.
|Размах рук — 211 см.
|Размах рук — 191 см.
Ставки на бой Уайлдер — Херндон 28 июня 2025 года
Тотал больше 2,5 раундов — 1,82.
Победа Уайлдера в 3−4 раунде — 3,35.