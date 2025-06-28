Прогноз на бой Пол — Чавес 29 июня 2025 года: влогер-миллионер снова одержит сомнительную победу

Смысла всерьез разбирать тактику и навыки 28-летнего Пола, пришедшего в профессиональный бокс в 2020 году, и 39-летнего ветерана Чавеса с послужным списком из 61 боя в профессионалах, смысла, пожалуй, нет.



Недавний поединок Пола, в котором он формально победил легендарного Майка Тайсона, наглядно показал, что Майк даже в 58 лет был способен отправить Пола в нокаут минимум дважды, но вместо того, чтобы нанести удар по открывшемуся оппоненту, почему-то опускал уже занесенную руку и шел в клинч. Это все, что следует знать о поединках с участием Пола.