Прогноз на бой Пол — Чавес 29 июня 2025 года: влогер-миллионер снова одержит сомнительную победу

В ночь с 28 на 29 июня на арене Honda Center в Анахайме пройдет бой, в котором популярный боксер, шоумен и видеоблогер Джейк Пол (11−1) встретится с Хулио Чавесом-младшим (54−6−1). Давайте поговорим о том, почему Чавес, скорее всего, проиграет.
Коэффициенты букмекеров на бой Пол — Чавес
Ставить на победу Пола едва ли кто-то захочет: коэффициент на нее составляет всего 1,08. Зато победа Чавеса-младшего у букмекеров котируется за 8,75.
Чем объясняется такой настрой букмекеров? Все просто. Джейк Пол известен в первую очередь как шоумен от бокса, которому малоизвестные или давно вышедшие на пенсию боксеры позволяют себя побеждать за хороший гонорар. Такие поединки собирают отличную кассу, поэтому едва ли промоутеры позволят Чавесу победить.
Антропометрия боксеров
Рост боксеров практически одинаков, а вот разница в весе обращает на себя внимание.
|Пол
|Чавес
|Рост — 185 см, вес — 103 кг.
|Рост — 183 см, вес — 83 кг.
|Размах рук — 193 см.
|Размах рук — 185 см.
Прогноз на бой Пол — Чавес
Смысла всерьез разбирать тактику и навыки 28-летнего Пола, пришедшего в профессиональный бокс в 2020 году, и 39-летнего ветерана Чавеса с послужным списком из 61 боя в профессионалах, смысла, пожалуй, нет.
Недавний поединок Пола, в котором он формально победил легендарного Майка Тайсона, наглядно показал, что Майк даже в 58 лет был способен отправить Пола в нокаут минимум дважды, но вместо того, чтобы нанести удар по открывшемуся оппоненту, почему-то опускал уже занесенную руку и шел в клинч. Это все, что следует знать о поединках с участием Пола.
Поражение Пола существенно снизит интерес к его персоне, а зачем убивать курицу, несущую золотые яйца? Конечно, нельзя исключать вариант, что Чавес не устоит перед соблазном и нокаутирует Пола на радость почтеннейшей публике, но вероятность такого события невелика. Наш прогноз — досрочная победа Пола.
Статистические тренды в боях Пола и Чавеса
Победная серия Пола из пяти поединков смотрится выигрышно, а вот Чавес, выступающий в последнее время нерегулярно, имеет в своем активе лишь 3 победы из пяти.
|Пол
|Чавес
|Выиграл все 5 последних боев.
|Выиграл 3 из 5 последних боев.
|3 досрочные победы и две — единогласным судейским решением.
|1 досрочная победа и две — единогласным судейским решением, 1 поражение техническим нокаутом и еще одно — судейским решением.
Ставки на бой Пол — Чавес 29 июня 2025 года
Досрочная победа Пола — 2,15.
Тотал меньше 9,5 раундов — 2,23.