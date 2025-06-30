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Матч «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» 2 июля 2025 года: Серхио Рамос может устроить сенсацию

В среду, 2 июля, дортмундская «Боруссия» сыграет с мексиканским «Монтерреем» за право выхода в четвертьфинал клубного чемпионата мира.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Боруссия» еще ни разу не проиграла на этом турнире, но убедительным ее выступление точно не назвать. Немцы испытывали проблемы в каждой игре и с трудом побеждали даже откровенно слабых соперников. Тренер Ковач говорил, что причина в жаре и неудобном расписании, однако и проблему с формой у «шмелей» отрицать нельзя.

У «Монтеррея» ситуация другая. Команда так же не уступила ни в одном матче на турнире, но в каждом, кажется, выдавала свой максимум. Мексиканцы сейчас готовы не хуже именитого соперника, а связка талантливого тренера Торрента и опытного защитника Серхио Рамоса может устроить сенсацию.

Когда и во сколько начало матча

Матч ⅛ финала клубного чемпионата мира между «Боруссией» и «Монтерреем» пройдет 2 июля. Старт поединка назначен на 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет показана на Okko.

Известен ли состав команд

Окончательное решение по стартовым составам будет принято только за час до игры. Сейчас можно лишь примерно указать, кто может выйти на поле с первых минут.

«Боруссия»

Вратарь: Кобель.

Защита: Рюэрсон, Антон, Бенсебайни.

Полузащита: Коуто, Беллингем, Нмеча, Гросс, Свенссон.

Атака: Гирасси, Адейеми.

«Монтеррей»

Вратарь: Андрада.

Защита: Рейес, Рамос, Медина, Чавес.

Полузащита: Торрес, Корона, Деосса, Амбрис.

Атака: Альварадо, Бертераме.

Где проходит футбольный матч

Матч состоится на арене «Мерседес-Бенц» в Атланте, США.

Боруссия Д
2:1
Первый тайм: 2:0
Монтеррей
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
2.07.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 31442 зрителя
Главные тренеры
Нико Ковач
Доменек Торрент
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Карим Адейеми)
14′
Серу Гирасси
(Карим Адейеми)
24′
Монтеррей
Жермен Бертераме
(Эрик Агирре)
48′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
25
Никлас Зюле
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
90+3′
13
Паскаль Грос
77
Джоб Беллингем
28′
55′
20
Марсель Забитцер
27
Карим Адейеми
70′
2
Ян Коуту
8
Феликс Нмеча
70′
10
Юлиан Брандт
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
33
Стефан Медина
93
Серхио Рамос
30
Хорхе Родригес
14
Эрик Агирре
3
Херардо Артеага
25
Нелсон Деосса
8
Оливер Торрес
83′
5
Фидель Амбриз
10
Серхио Каналес
90′
11
Альфонсо Альварадо
7
Жермен Бертераме
83′
29
Лукас Окампос
17
Хесус Корона
83′
31
Роберто де ла Роса
Статистика
Боруссия Д
Монтеррей
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
14
Удары в створ
3
7
Угловые
3
5
Фолы
13
9
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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