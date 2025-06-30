Матч «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» 2 июля 2025 года: Серхио Рамос может устроить сенсацию

«Боруссия» еще ни разу не проиграла на этом турнире, но убедительным ее выступление точно не назвать. Немцы испытывали проблемы в каждой игре и с трудом побеждали даже откровенно слабых соперников. Тренер Ковач говорил, что причина в жаре и неудобном расписании, однако и проблему с формой у «шмелей» отрицать нельзя.