Прогноз на матч «Боруссия» — «Монтеррей» 2 июля 2025 года: победа фаворита и мало голов

Состав мексиканского клуба собран из опытных игроков, известных по выступлениям в Европе. В полузащите действуют Оливер Торрес и Каналес, в группе атаки также выходят Окампос и Хесус Корона. На позиции центрального защитника — 39-летний Серхио Рамос, который помогает обороне и забивает со стандартов. В матче с «Ривер Плейтом» команда активно защищалась, но сдержала соперника. Против «Интера» мексиканцы не только сыграли на равных, но и открыли счет.