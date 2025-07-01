Прогноз на матч «Боруссия» — «Монтеррей» 2 июля 2025 года: победа фаворита и мало голов

Дортмундская «Боруссия» не проиграла ни одного матча в группе на клубном ЧМ, но впечатления от нее остается смешанным: команда не всегда играла в качественный футбол, хотя соперники были далеко не элитного уровня. Мексиканцы же стали одной из сенсаций турнира, навязав борьбу «Интеру» и отправив «Ривер Плейт» домой в Аргентину.
Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»
Букмекеры выделяют «Боруссию» в этой паре: победа дортмундцев в основное время идет за 1,70, ничья — за 4,00, а успех «Монтеррея» оценивается в 5,00. На тотал больше 2,5 голов дают 1,77, на меньше 2,5 — 2,12.
Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»
Подопечные Нико Ковача завершили групповой этап на первом месте, набрав семь очков в матчах с «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсаном». Единственная ничья случилась с бразильцами (0:0), в дальнейшем дортмундцы с трудом переиграли южноафриканцев (4:3) и победили южнокорейцев со скромным счетом 1:0, хотят нанесли 28 ударов по воротам. Несмотря на статус фаворита, «Боруссия» не продемонстрировала явного превосходства — в каждом матче возникали сложности.
У главного бомбардира Гирасси пока один гол на клубном ЧМ, у 19-летнего Джоба Беллингема гол и передача. Также стоит отметить левого защитника Свенссона, отличившегося забитым мячом. Команда Ковача действует осторожно и не спешит взвинчивать темп — это видно по игре с «Флуминенсе», где моментов было минимум. Встреча с «Мамелоди» продемонстрировала уязвимости в обороне, а с «Ульсаном» реализовать потенциал удалось лишь частично.
Мексиканцы стали вторыми в сложной группе с «Интером», «Ривер Плейтом» и «Уравой». При этом «Монтеррей» ни разу не проиграл: была ничья с итальянцами (1:1), затем еще один мирный результат с аргентинцами (0:0), и яркая победа над японской командой (4:0). Коллектив проявил организованность и эффективность, особенно в защите.
Состав мексиканского клуба собран из опытных игроков, известных по выступлениям в Европе. В полузащите действуют Оливер Торрес и Каналес, в группе атаки также выходят Окампос и Хесус Корона. На позиции центрального защитника — 39-летний Серхио Рамос, который помогает обороне и забивает со стандартов. В матче с «Ривер Плейтом» команда активно защищалась, но сдержала соперника. Против «Интера» мексиканцы не только сыграли на равных, но и открыли счет.
По уровню игры «Монтеррей» выглядел убедительнее ожиданий. Сохранил ворота в неприкосновенности в двух матчах из трех и показал, что способен действовать не только от обороны, но и создавать угрозу у чужих ворот. С учетом продемонстрированной формы, шансы на проход в четвертьфинал выглядят вполне весомыми.
Судя по групповому этапу, матч должен получиться осторожным. «Боруссия» не демонстрирует высокой интенсивности, а «Монтеррей» умеет защищаться и действует дисциплинированно. Обе команды не склонны к открытой игре, и логичной кажется ставка на низовой исход. Наш прогноз: победа «Боруссии» за 1,70 и тотал меньше 2,5 — 2,12.
Статистические тренды в играх «Боруссии» и «Монтеррей»
|«Боруссия»
|«Монтеррей»
|Не проигрывает 10 матчей подряд.
|Одна победа в 4 последних матчах.
|В 4 из 6 последних матчах играла ставка «обе забьют — нет».
|В 5 из 8 последних матчей тотал был меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой сделал свой прогноз на исход встречи: «Мексиканцы уже показали, что способны выдерживать натиск сильных соперников. Так что тут “Боруссию” ждет тяжелая игра. Но она победит, забьет на один мяч больше. Класс и мотивация у нее имеются. Ставлю на точный счет 2:1 — котировка 7,40».
Ставки на матч «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» 2 июля 2025 года
Победа «Боруссии» — 1,70.
Тотал меньше 2,5 — 2,12.