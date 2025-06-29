Прогноз на Гран-при Австрии 29 июня 2025 года: Пиастри убьет интригу в чемпионате?

Еще один важный момент — работа шин. Погода в Шпильберге в гонке обещает быть жаркой. Соответственно, умение удерживать шины от перегрева тоже играет важную роль. Система охлаждения в пелетоне также самая лучшая у болидов «Мерседеса». Именно поэтому первое место скорее всего будут разыгрывать Норрис и Пиастри. У Норриса отношения с треком лучше — в прошлом году тут его признали гонщиком дня. Велик и мотивационный момент. Британцу надо догонять напарника. Помочь в этом может удачная квалификация. Старт с первой строчки -отличный задел. Теперь главное, не допустить ошибок.