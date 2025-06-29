Прогноз на Гран-при Австрии 29 июня 2025 года: Пиастри убьет интригу в чемпионате?

«Королевские гонки» возвращаются в Европу после этапа в Канаде. Монреаль вернул интригу в чемпионате и впервые выбил пилотов «Мерседеса» из призовой тройки на финише. Тем не менее, отрыв лидера Пиастри от преследователей только вырос. Теперь австралиец будет пытаться закрыть вопрос о чемпионстве на трассе «Ред Булл Ринг».
Коэффициенты букмекеров на Гран-при Канады
Лидер чемпионата остается одним из фаворитов в гонке. На победу Пиастри можно поставить за 4,50. Но успех его напарника по команде Норриса почти не ставится под сомнение — 1,34. Коэффициент на победу Ферстаппена — 15,00.
Прогноз на Гран-при Австрии
Все предпосылки для победы Пиастри на Гран-при имеются. Машина Оскара изначально одна из самых лучших в пелотоне. К тому же трасса в Австрии лучше всего подходит именно болидам «Макларена». Круг на треке — короткий и быстрый, содержит прямые, скоростные связки, резкие смены направления и всего пару медленных зон. Поэтому на первый план выходит умение пилотов держать болид на трассе, прижимная сила машин — то, с чем у «Макларена» проблем меньше всего.
Еще один важный момент — работа шин. Погода в Шпильберге в гонке обещает быть жаркой. Соответственно, умение удерживать шины от перегрева тоже играет важную роль. Система охлаждения в пелетоне также самая лучшая у болидов «Мерседеса». Именно поэтому первое место скорее всего будут разыгрывать Норрис и Пиастри. У Норриса отношения с треком лучше — в прошлом году тут его признали гонщиком дня. Велик и мотивационный момент. Британцу надо догонять напарника. Помочь в этом может удачная квалификация. Старт с первой строчки -отличный задел. Теперь главное, не допустить ошибок.
В то же время результат на Пиастри давит не так сильно, а его машина аналогична болиду Ландо. Победа австралийца, скорее всего, закроет вопрос о чемпионе этого года. Ментальных проблем в 2025 году Оскар пока не испытывал, поэтому его победа — вероятный вариант. Пусть и стартует гонщик с третьей позиции.
Кто же может составить конкуренцию «Макларену»? В первую очередь, Макс Ферстаппен. Нидерландец уверенно провел предыдущий этап и едва не обошел Рассела. Шасси «Ред Булла» вкупе с талантом гонщика дают ему надежду на победу. Осложнить успех может проваленная квалификация (7 место). Гораздо более в этом смысле вероятен триумф Леклера, он сумел использовать плюсы своего «Феррари» и будет атаковать Норриса со второй позиции.
Еще один вариант — успех Расселла. Это риск, но пилот «Мерседеса» после первой победы в сезоне котируется высоко, да и в прошлом году именно он победил в Шпильберге. Расселу для победы может не хватить собственных талантов, все-таки по сезону лидирующая тройка идет гораздо увереннее. Но рассчитывать на ошибки и сходы он может: и Норрис, и Ферстаппен не безгрешны в этом плане, а настоящий уровень крепости нервов Пиастри еще только предстоит узнать.
Статистические тренды Гран-при Австрии
Макс Ферстаппен является четырехкратным победителем этапа.
Пилоты «Макларена» не побеждали в Австрии 24 года.
Из действующих пилотов победу на этапе смогли одержать только Ферстаппен, Хэмилтон, Леклер и Рассел.
Самый быстрый круг на трассе проехал Фернандо Алонсо на «Астон Мартине».
Ставки на Гран-при Австрии 29 июня 2025 года
Победа Пиастри — 4,50.
Победа Расселла — 30,00.