Прогноз на матч Бонзи — Медведев 30 июня 2025 года: Даниила может расстроить только погода

Даниил очень неплохо готов к «Уимблдону». Только что Медведев провел сильный турнир в немецком Галле — дошел до финала, где уступил Александру Бублику, с которым даже Синнер не справился. Да, россиянин проиграл 6-й финал подряд и снова не взял титул, но форму набрал хорошую перед главным травяным турниром. Мало кто ждал Медведева в финале, но Даниил показал крайне качественный теннис. Притом именно травяной — отлично подавал, был совсем не ужасен (как часто бывает) у сетки, находил моменты для острых ударов и, конечно, традиционно «тащил» в обороне почти все.