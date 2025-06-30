Прогноз на матч Бонзи — Медведев 30 июня 2025 года: Даниила может расстроить только погода

Совсем недавно лучшие теннисисты мира бились на «Ролан Гаррос», и вот стартует еще один турнир «Большого шлема» — «Уимблдон». Естественно, выступят в Лондоне и российские спортсмены. Так Даниил Медведев в первом круге сыграет с французом Бенжаменом Бонзи. Ждем легкой победы россиянина?
Коэффициенты букмекеров на матч Бонзи — Медведев
Даниил, конечно, идет фаворитом матча. Коэффициент на его победу — 1,07. Успех Бонзи оценивается в 8,50. Тотал больше установлен на отметке 32,5 геймов — 1,80.
Прогноз на матч Бонзи — Медведев
Даниил очень неплохо готов к «Уимблдону». Только что Медведев провел сильный турнир в немецком Галле — дошел до финала, где уступил Александру Бублику, с которым даже Синнер не справился. Да, россиянин проиграл 6-й финал подряд и снова не взял титул, но форму набрал хорошую перед главным травяным турниром. Мало кто ждал Медведева в финале, но Даниил показал крайне качественный теннис. Притом именно травяной — отлично подавал, был совсем не ужасен (как часто бывает) у сетки, находил моменты для острых ударов и, конечно, традиционно «тащил» в обороне почти все.
Такой Медведев легко расправился с Альтмайером, Алисом и Микелсеном, а в полуфинале выиграл битву у Саши Зверева. Только с Бубликом Даниил снизил планку и не показал теннис топ-уровня. Хотя имел сетбол во втором сете и вел на тай-брейке 4:1, но проиграл 6 розыгрышей подряд. Тем не менее, Медведев в таком состоянии может как следует пошуметь на «Уимблдоне».
Тем более старт у Даниила лайтовый. В соперниках Бенжамен Бонзи — крепкий французский теннисист, но без выдающихся качеств. В общем, классический вариант, когда фаворит должен спокойно «закрывать» явного аутсайдера встречи. Бонзи перед «Уимблдоном» провел три травяных турнира и во всех вылетал в первом же круге — от Легечки, Болта и соотечественника Алиса. Выиграл Бенжамен только 2 матча квалификации в Галле у теннисистов второй сотни.
Конечно, Даниил любит придумывать себе проблемы на ровном месте. И все же такого Бонзи Медведеву надо обязательно побеждать в трех сетах. Сэкономить силы на более сложные матчи и найти тот теннис, который позволил почти выиграть турнир в Галле.
Теннисисты не играли друг с другом на траве, но Бонзи не может предложить Медведеву ничего, с чем Даниил не справится. Топовой подачи или мощного удара справа у Бенжамена нет, а перестрелку на задней линии с Медведевым он не выдержит. Все последние три матча на траве против соперников явно ниже классом Даниил выиграл без потери сета. Верим, что и «Уимблдон» Медведев начнет уверенно. Победой в трех сетах через тотал меньше по геймам.
Статистические тренды в играх Бонзи и Медведева
|Бонзи
|Медведев
|В матче с Холтом Бонзи на второй подаче проиграл больше мячей (51%), чем выиграл (49%).
|В финале против Бублика Даниил ни разу не взял подачу соперника, не реализовав оба своих брейкпоинта.
|В Галле Бонзи уступил 4:6, 4:6 Алису, которого в следующем круге обыграл именно Медведев.
|В Галле Медведев подавал больше 10 эйсов в среднем за матч – 52 за 5 встреч.
Ставки на матч Бонзи — Медведев 30 июня 2025 года
Точный счет по сетам 0:3 за 1,80.
Тотал меньше 32,5 геймов за 1,85.