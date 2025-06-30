Прогноз на матч Рублев — Дьере 30 июня 2025 года: Андрея сразу ждет нервотрепка

А тут еще и с сеткой россиянину не особо повезло. Дьере — не самый приятный соперник для первого круга, а в третьем, если Рублев туда доберется, может быть Циципас. Ну, а в ⅛ финала… Алькарас. В общем, на сегодня задача Андрея — пройти три круга на «Уимблдоне». Очень тяжело рассчитывать Рублеву на что-то большее. Сотрудничество с самим Маратом Сафиным пока не улучшило результаты Рублева. За семь турниров с новым коучем Андрей лишь дважды выигрывал больше одного матча. В Лондон Сафин не полетел — будет помогать Рублеву «звонками и по смс», как сказал сам Андрей.