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Прогноз на матч Рублев — Дьере 30 июня 2025 года: Андрея сразу ждет нервотрепка

Андрей Рублев и Ласло Дьере сыграют друг с другом на «Уимблдоне». Варианты для ставок на матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В Лондон приехали почти все сильнейшие теннисисты мира. Как иначе, когда на травяных кортах пройдет турнир «Большого шлема» — «Уимблдон». Россиянин Андрей Рублев стартует в Англии матчем против сербского теннисиста Ласло Дьере. Противостояние 14-й ракетки мира и 62-й.

Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Дьере

Фаворитом встречи считается российский спортсмен. На победу Андрея коэффициент всего 1,25. Успех Дьере оценивается в 4,30. Тотал больше 38,5 геймов — 1,50.

Прогноз на матч Рублев — Дьере

У Андрея получилась скомканная подготовка к «Уимблдону». И, собственно, короткая — Рублев после «Ролан Гаррос» провел на траве всего два официальных матча — выиграл у Офнера и умудрился проиграть «грунтовому червю» Этчеверри. Правда, Рублев одержал две победы на выставочном турнире в Сток-Поджесе — над Юбэнксом и стариной Гоффеном. Но это не самая цельная подготовка к «Уимблдону». Тяжело понять, в какой сейчас форме Рублев, с тем же Юбэнксом Андрей победил только на двух тай-брейках.

А тут еще и с сеткой россиянину не особо повезло. Дьере — не самый приятный соперник для первого круга, а в третьем, если Рублев туда доберется, может быть Циципас. Ну, а в ⅛ финала… Алькарас. В общем, на сегодня задача Андрея — пройти три круга на «Уимблдоне». Очень тяжело рассчитывать Рублеву на что-то большее. Сотрудничество с самим Маратом Сафиным пока не улучшило результаты Рублева. За семь турниров с новым коучем Андрей лишь дважды выигрывал больше одного матча. В Лондон Сафин не полетел — будет помогать Рублеву «звонками и по смс», как сказал сам Андрей.

Дьере — не большой специалист по игре на траве. Ласло любит долгие розыгрыши, умеет использовать мощь соперника в свою пользу, но у самого сильной подачи и острых ударов нет. Тем не менее, Дьере иногда вцепляется даже в топовых соперников — на US Open-2023 Ласло взял два подряд сета у Новака Джоковича. И оба матча Дьере и Рублева именно на «Шлемах» получились непростыми для россиянина — Андрей выигрывал в пяти и четырех сетах.

Ждем нечто подобное и завтра в Лондоне — Рублев не в том состоянии, чтобы быть уверенным в его легкой победе. А Дьере в 2025-м на траве проигрывал только фаворитам — Оже-Альяссиму и Диалло. В обоих матчах взяв сет. Скорее всего, сделает это Ласло и в матче с Рублевым.

Статистические тренды в играх Рублева и Дьере

Рублев
Дьере
В матче с Этчеверри выполнил 15 эйсов, но и допустил целых 8 двойных ошибок.
Из шести личных встреч Дьере выиграл у Рублева только одну, Андрей ведет 5:1.
Также Андрей очень плохо подавал первым мячом — всего 50%.В своем последнем матче на траве, против Диалло в Мальорке, Дьере подавал 63% первого мяча, выполнив 5 эйсов при одной двойной ошибке.

Ставки на матч Рублев — Дьере 30 июня 2025 года

Тотал больше 38,5 за 1,80.

Победа Дьере с форой +5,5 по геймам за 1,85.

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