Прогноз на матч Андреева — Шериф 1 июля 2025 года: никакой халявы для Мирры

Мирра Андреева подходит к «Уимблдону» не в лучшем состоянии. И физическом, и психологическом. Наша юная звезда неудачно провела грунтовую часть сезона, а на траве тоже была не особо убедительна. Мы уже привыкли ждать от Андреевой побед (если не на турнирах, то в матчах, где она фаворитка), но Мирра регулярно разочаровывает в последнее время. Из трех матчей на траве россиянка проиграла два — притом от Френх, которой прежде не уступала, Андреева получила «баранку» в третьем сете. А в Бад-Хомбурге Мирра проиграла еще один матч, где была очевидной фавориткой — Людмиле Носковой (3:6, 3:6).