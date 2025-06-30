Прогноз на матч Андреева — Шериф 1 июля 2025 года: никакой халявы для Мирры

В теннисе не бывает ничего круче, чем турниры «Большого шлема». Поэтому в Великобританию на «Уимблдон», разумеется, приехали почти все сильнейшие спортсменки мира. Сегодня стартует и лучшая теннисистка России — 18-летняя Мирра Андреева. В соперницах у нее — египтянка Майар Шериф.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Шериф
Букмекеры не сомневаются в победе Андреевой. Коэффициент на ее успех — всего лишь 1,03. А вот если вы верите в громкую сенсацию, то можете поставить на победу Шериф аж за 13. Тотал больше 17,5 геймов идет за 1,80.
Прогноз на матч Андреева — Шериф
Мирра Андреева подходит к «Уимблдону» не в лучшем состоянии. И физическом, и психологическом. Наша юная звезда неудачно провела грунтовую часть сезона, а на траве тоже была не особо убедительна. Мы уже привыкли ждать от Андреевой побед (если не на турнирах, то в матчах, где она фаворитка), но Мирра регулярно разочаровывает в последнее время. Из трех матчей на траве россиянка проиграла два — притом от Френх, которой прежде не уступала, Андреева получила «баранку» в третьем сете. А в Бад-Хомбурге Мирра проиграла еще один матч, где была очевидной фавориткой — Людмиле Носковой (3:6, 3:6).
Тем не менее, Андреева считается пятой фавориткой «Уимблдона» у букмекеров. И это теннисистка, за 2 года выигравшая на траве ровно 2 матча. Впрочем, как Мирра умеет играть — все знают. Пусть пока, в основном, на хардовом покрытии. Естественно, Шериф — довольно удачный жребий для первого круга. 86-я ракетка мира лучше всего смотрится на грунте, на траве же египтянке очевидно не хватает атлетичности и мощи.
С другой стороны, у Майар уже 3 титула в этом году, пусть и на турнирах низкой категории. Но она сейчас в неплохом игровом тонусе, и набрать 6 геймов против такой непредсказуемой на траве Андреевой в состоянии. А именно этого будет достаточно и для пробития общего тотала, и для пробития плюсовой форы Шериф в первом сете.
Даже в единственном матче на траве, который Андреева выиграла в 2025-м, она все равно проиграла стартовую партию — Таусон в Бад-Хомбурге. Если Мирра и будет доминировать над Шериф, то не в первом сете, где неуступчивая египтянка навяжет борьбу.
Статистические тренды в играх Андреевой и Шериф
|Андреева
|Шериф
|В игре с Носковой у Андреевой было больше двойных ошибок (6), чем эйсов — 4.
|В Истборне против Голубич выиграла всего 30% очков на второй подаче.
|Всего 51% первым мячом подавала Мирра в той игре.
|Целых 16 брейкпоинтов позволила Шериф, однако 12 из них в игре с Голубич отыграла.
Ставки на матч Андреева — Шериф 1 июля 2025 года
Тотал больше 17,5 геймов за 1,90.
Победа Шериф в первом сете с форой +3,5 по геймам за 1,80.