Матч «Палмейрас» — «Челси» 5 июля 2025 года: бразильцы готовы перетерпеть англичан

«Палмейрас» добрался до четвертьфинала клубного чемпионата мира, ни разу не проиграв. В важных матчах бразильцы переключаются на выжидающий режим и терпят. Оборона дается команде великолепно — пропустили только в одной из четырех игр. В плей-офф такой стиль может принести пользу. Особенно в матче с «Челси», который сам не сильно любит форсировать события. Возможно, эта встреча будет не самой зрелищной, но напряжение соперники должны гарантировать. Вполне возможно, именно в этом матче мы впервые на турнире увидим серию пенальти.