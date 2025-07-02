Матч «Палмейрас» — «Челси» 5 июля 2025 года: бразильцы готовы перетерпеть англичан

«Палмейрас» добрался до четвертьфинала клубного чемпионата мира, ни разу не проиграв. В важных матчах бразильцы переключаются на выжидающий режим и терпят. Оборона дается команде великолепно — пропустили только в одной из четырех игр. В плей-офф такой стиль может принести пользу. Особенно в матче с «Челси», который сам не сильно любит форсировать события. Возможно, эта встреча будет не самой зрелищной, но напряжение соперники должны гарантировать. Вполне возможно, именно в этом матче мы впервые на турнире увидим серию пенальти.
Когда и во сколько начало матча
Четвертьфинальный матч между «Челси» и «Палмейрасом» стартует 5 июля в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет показана на Okko.
Известен ли состав команд
Окончательное решение по стартовым составам будет принято только за час до игры. Сейчас можно лишь примерно указать, кто может выйти на поле с первых минут.
«Палмейрас»
Вратарь: Уэвертон.
Защита: Хиай, Микаэл, Фукс, Пикерес.
Полузащита: Паулиньо, Риос, Маурисио.
Атака: Алан, Эстевао, Роке.
Защитник Гомес получил красную карточку в прошлой игре и пропустит четвертьфинал. Также повреждения не позволят выйти на поле Морено, Родригесу и Мурило.
«Челси»
Вратарь: Санчес.
Защита: Джеймс, Бадьяшиль, Колуилл, Кукурелья.
Полузащита: Фернандес, Лавия, Палмер.
Атака: Нету, Делап, Мадуэке.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет в Филадельфии на арене «Линкольн Файненшл Филд».