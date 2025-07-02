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Прогноз на матч Мотидзуки — Хачанов 2 июля 2025 года: Карен уверенно пройдет дальше

Хинтаро Мотидзуки и Карен Хачанов сыграют во втором круге «Уимблдона». Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В Лондоне продолжается «Уимблдон», на травяных покрытиях сражаются лучшие теннисисты мира. Сегодня россиянин Карен Хачанов сыграет матч второго круга. Его соперник — японец Хинтаро Мотидзуки. Кто это вообще такой?

Коэффициенты букмекеров на Мотидзуки — Хачанов

Фаворитом встречи, естественно, букмекеры выставляют российского спортсмена. На победу Хачанова коэффициент всего 1,15. Успех Мотидзуки оценивается в 5,60. Тотал больше 36,5 — 1,80.

Прогноз на матч Мотидзуки — Хачанов

Карен Хачанов на этом «Уимблдоне» уже сделал невероятное. Он победил проклятие. Проклятие Галле. Из четырех полуфиналистов престижного турнира ATP 500, проходившего прямо перед «Уимблдоном», в Лондоне в первом же раунде выбыли трое. И не кто-нибудь, а Даниил Медведев, Александр Зверев и победитель немецкого соревнования Александр Бублик. Все проиграли сенсационно, все были явными фаворитами своих матчей. И только Хачанов смог преодолеть барьер стартового раунда, уверенно переиграв Маккензи Макдональда в трех сетах. Собственно, американец — «клиент» россиянина, в личке у них теперь 6:0 в пользу Карена.

Со жребием во втором круге Хачанову откровенно повезло. Квалифаер, 144-я ракетка мира, японец ростом 175 сантиметров. Казалось бы, на траве с таким оппонентом не должно возникнуть проблем. Но все мы знаем, что Карен умеет их придумывать на ровном месте. В матче с соперником любого уровня. Да, Мотидзуки в хорошей форме — в Лондоне он сыграл уже 4 матча, все выиграл. Три в квалификации, а в основной сетке отыгрался с 0:2 в матче с итальянцем Зеппьери. Потому для азиатского теннисиста «Уимблдон» уже удался на славу.

Наш прогноз: на этом Мотидзуки остановится. У Карена из-за нескольких сенсаций в первом круге прилично «очистилась» сетка — теперь у россиянина хорошие шансы на высокую стадию «Уимблдона». И тратить энергию и нервы на квалифаера ну просто нельзя.

Хачанов, помимо Галле, до «Уимблдона» успел обыграть и самого Новака Джоковича — в двух сетах на выставочном турнире в Харлингеме. Как уже сказано выше, Хачанов — мастер придумать себе трудности, но россиянин в 2025-м очень стабилен и собран на траве. Мотидзуки Карен просто обязан задавить мощью — что подачи, что ударов в розыгрышах. Если россиянин не включит режим самоуничтожения невынужденными ошибками, то буднично пройдет в третий раунд.

Статистические тренды в играх Мотидзуки и Хачанова

Мотидзуки
Хачанов
5:22 проиграл по эйсам в первом круге Зеппьери. Но все равно выиграл матч.
В матче с Макдональдом у Хачанова в 11 раз больше эйсов, чем двойных ошибок — 11:1.
9 раз отдал свою подачу за 2 последних матча на «Уимблдоне».
А еще Карен блестяще отыгрывал брейкпоинты — 6 из 7, лишь раз отдав свою подачу американцу.

Ставки на матч Мотидзуки — Хачанов 2 июля 2025 года

Точный счет по сетам 0:3 за 2,20.

Тотал геймов меньше 36,5 за 1,80.

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