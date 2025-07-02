Прогноз на матч Мотидзуки — Хачанов 2 июля 2025 года: Карен уверенно пройдет дальше

Карен Хачанов на этом «Уимблдоне» уже сделал невероятное. Он победил проклятие. Проклятие Галле. Из четырех полуфиналистов престижного турнира ATP 500, проходившего прямо перед «Уимблдоном», в Лондоне в первом же раунде выбыли трое. И не кто-нибудь, а Даниил Медведев, Александр Зверев и победитель немецкого соревнования Александр Бублик. Все проиграли сенсационно, все были явными фаворитами своих матчей. И только Хачанов смог преодолеть барьер стартового раунда, уверенно переиграв Маккензи Макдональда в трех сетах. Собственно, американец — «клиент» россиянина, в личке у них теперь 6:0 в пользу Карена.



Со жребием во втором круге Хачанову откровенно повезло. Квалифаер, 144-я ракетка мира, японец ростом 175 сантиметров. Казалось бы, на траве с таким оппонентом не должно возникнуть проблем. Но все мы знаем, что Карен умеет их придумывать на ровном месте. В матче с соперником любого уровня. Да, Мотидзуки в хорошей форме — в Лондоне он сыграл уже 4 матча, все выиграл. Три в квалификации, а в основной сетке отыгрался с 0:2 в матче с итальянцем Зеппьери. Потому для азиатского теннисиста «Уимблдон» уже удался на славу.