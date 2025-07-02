Прогноз на матч Рублев — Харрис 2 июля 2025 года: букмекеры слишком верят в россиянина

У Харриса статистически был очень похожий матч в первом круге на игру Рублева с Дьере. Ллойд тоже сыграл три тай-брейка, четыре сета, в одном из них разгромив соперника. Итог — 7:6, 7:6, 6:7, 6:2 против Зизу Бергса из Бельгии. Южноафриканец обладает мощнейшей подачей, и 320-е место в рейтинге не должно вводить в заблуждение. Ллойда замучили травмы, по факту он может выдавать игру очень высокого уровня даже с теннисистами топ-10. Еще и на траве, которая стилистически ему подходит.