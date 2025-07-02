Прогноз на матч Рублев — Харрис 2 июля 2025 года: букмекеры слишком верят в россиянина

В Лондоне продолжается «Уимблдон» — травяной турнир «Большого шлема». Россиянин Андрей Рублев сегодня сыграет в Англии против южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса. 14-я ракетка мира сразится с 320-й. Чего ждать от этой встречи?
Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Харрис
Фаворитом встречи идет российский спортсмен. На победу Андрея коэффициент 1,29. Успех Харриса оценивается в 3,5. Тотал больше установлен на отметке 40,5 — 1,85.
Прогноз на матч Рублев — Харрис
Андрей относительно уверенно стартовал на «Уимблдоне». С не самым простым соперником, 60-й ракеткой мира Ласло Дьере, Рублев разобрался в четырех сетах — 6:0, 7:6, 6:7, 7:6. Правда, на тай-брейке третьей партии россиянин упустил матчбол, но в остальном Андрей смотрелся неплохо. Чего говорить, если за весь матч Рублев ни разу не отдал свою подачу. А на траве это чуть ли не автоматическая победа. Однако настораживает 56 невынужденных ошибок у Рублева — больше, чем виннерсов (46).
У Харриса статистически был очень похожий матч в первом круге на игру Рублева с Дьере. Ллойд тоже сыграл три тай-брейка, четыре сета, в одном из них разгромив соперника. Итог — 7:6, 7:6, 6:7, 6:2 против Зизу Бергса из Бельгии. Южноафриканец обладает мощнейшей подачей, и 320-е место в рейтинге не должно вводить в заблуждение. Ллойда замучили травмы, по факту он может выдавать игру очень высокого уровня даже с теннисистами топ-10. Еще и на траве, которая стилистически ему подходит.
Правда, перед стартом «Уимблдона» Харрис вообще заявился на челленджер в Ноттингеме, притом еще и не смог там завершить матч против ветерана Марина Чилича. Так что предсказать состояние южноафриканца крайне тяжело.
Да, Рублев ведет 3:0 в личных встречах, последний раз победив Харриса в этом году на «Ролан Гаррос». Но на траве южноафриканец крайне опасен, плюс Рублев приучил, что очень редко проводит два качественных матча подряд. Еще и на «Большом шлеме» в трудных условиях, где фавориты регулярно проваливаются.
Верим, что южноафриканский подаван навяжет Рублеву борьбу, а судьба встречи будет решаться на тай-брейках. Для любителей риска вообще предлагаем поставить на победу Харриса, считаем коэффициент на него явно завышенным.
Статистические тренды в играх Рублева и Харриса
|Рублев
|Харрис
|100% брейкпоинтов отыграл Рублев в матче с Дьере — 3 из 3.
|23 эйса наколотил Харрис в игре с Бергсом, подавая первый мяч с процентом 62.
|А сам заработал 15 брейкпоинтов, что является отличным результатом на траве.
|242 минуты провели на корте Харрис и Бергс в первом круге.
Ставки на матч Рублев — Харрис 2 июля 2025 года
Индивидуальный тотал Харриса по геймам больше 17,5 за 1,80.
Победа Харриса за 3,50.