Прогноз на матч Рублев — Маннарино 4 июля 2025 года: француз просто так не сдастся

В Лондоне в самом разгаре «Уимблдон». Россиянин Андрей Рублев сегодня сыграет в Англии против французского теннисиста Адриана Маннарино, 123-й ракетки мира. Это будет матч третьего круга травяного «мэйджора». Ждем упорный поединок?
Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Маннарино
Фаворитом встречи считается Рублев. На победу Андрея коэффициент 1,30. Успех Маннарино оценивается в 3,50. Тотал больше установлен на отметке 37,5 — 1,85. Примечательно, что почти такие же коэффициенты были и на первый матч Рублева в Лондоне — против Ллойда Харриса.
Прогноз на матч Рублев — Маннарино
Андрей пока на «Уимблдоне» удивительно стабилен. Нынче для Рублева на любом крупном турнире выиграть два матча подряд — мини-успех. А на Большом шлеме так полноценный. Да, россиянин шел фаворитом своих встреч, но все мы знаем, сколько на нынешнем «Уимблдоне» сенсаций. Однако Рублев не позволил ни Дьере, ни Харрису сотворить еще одну. Андрей отдавал по сету обоим, а Ллойду вообще проиграл стартовый, что всегда опасно. Но Рублев, несмотря на 25 эйсов Харриса, справился с его мощью, переигрывал на задней линии и был четок в решающие моменты. Такой Рублев нам нужен.
А 37-летнему Маннарино нужно было пробиваться в основную сетку «Уимблдона» через квалификацию. Так что французский ветеран провел уже аж пять матчей на кортах Лондона. И это скорее плюс — за них Адриан отдал всего 2 сета, так что едва ли у него накопилась серьезная усталость. Зато Маннарино как следует привык к кортам «Уимблдона». Тем более что играет тут, мягко говоря, совсем не в первый раз. В основной сетке Адриан спокойно «закрыл» крепкого австралийца О’Коннелла в трех партиях и в чуть более напряженном поединке обыграл соотечественника Руайе.
Наш прогноз: француз любит и умеет играть на траве, ну, а опыта у него, очевидно, с запасом. Маннарино три раза в карьере преодолевал барьер третьего круга на «Уимблдоне». Потому психологически он точно готов к борьбе против Рублева. Тем более обыгрывал Андрея, хотя в личках и уступает 1:3. Маннарино — один из самых неординарных игроков в туре, который отлично использует силу и мощь своего соперника, перекручивая почти любой удар. И довольно прямолинейная манера Рублева отлично подходит под контратакующий теннис Адриана.
Ставим на тотал больше по геймам (теоретически он может зайти даже за 3 сета), а также альтернативную ставку «плюсовая фора Маннарино по эйсам». Андрей на «Уимблдоне» подает стабильно, но эйсов делает не так и много. Во втором круге Маннарино сделал на 6 эйсов больше в своем матче, чем Рублев с Харрисом. А фора установлена как раз на отметке +6,5. Замиксуйте сюда качественный прием Адриана, наверняка нервный матч — напрашивается вывод, что у Рублева не будет большого преимущества по эйсам.
Статистические тренды в играх Рублева и Маннарино
|Рублев
|Маннарино
|В матче с Харрисом Андрей выиграл 88% розыгрышей на первой подаче.
|В игре с Руайе у Маннарино практически идеальное соотношение эйсов к двойным ошибкам — 18:2.
|24 эйса у Рублева в Лондоне, ровно по 12 в каждом матче — и с Дьере, и с Харрисом.
|17 — высшее место Маннарино в рейтинге ATP, притом занимал он его еще в прошлом году.
Ставки на матч Рублев — Маннарино 4 июля 2025 года
Тотал больше 37,5 геймов за 1,80.
Победа Маннарино с форой +6,5 по эйсам за 1,85.