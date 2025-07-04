Прогноз на матч Рублев — Маннарино 4 июля 2025 года: француз просто так не сдастся

А 37-летнему Маннарино нужно было пробиваться в основную сетку «Уимблдона» через квалификацию. Так что французский ветеран провел уже аж пять матчей на кортах Лондона. И это скорее плюс — за них Адриан отдал всего 2 сета, так что едва ли у него накопилась серьезная усталость. Зато Маннарино как следует привык к кортам «Уимблдона». Тем более что играет тут, мягко говоря, совсем не в первый раз. В основной сетке Адриан спокойно «закрыл» крепкого австралийца О’Коннелла в трех партиях и в чуть более напряженном поединке обыграл соотечественника Руайе.