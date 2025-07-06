Прогноз на Гран-при Великобритании 6 июля 2025 года: Ферстаппен против «Макларенов»

«Формула-1» приехала в Сильверстоун после спокойного в плане интриги Гран-при Австрии. Там свое положение в чемпионате укрепили Пиастри и Норрис, а англичанин смог сократить свое отставание от напарника. Гран-при Великобритании обещает быть намного интереснее, на что повлияют и конфигурация трассы, и готовность пилотов других команд.
Коэффициенты букмекеров на Гран-при Великобритании
Явного фаворита у букмекеров нет, победа Пиастри оценивается коэффициентом 2,65. Пилот «Ред Булл» Ферстаппен — следующий в списке фаворитов с коэффициентом 3,00. На победу Норриса можно поставить за 3,60.
Прогноз на Гран-при Великобритании
На этапе в Сильверстоуне вновь со времен Гран-при Канады все слишком плотно по претендентам на победу. Изначально скоростная трасса предполагала такое развитие событий, при котором преимущества «Макларена» будут сведены к минимуму. Быстрые и техничные повороты, торможения со сменой направления — все это про правильные настройки. Хорошим шасси в пелетоне обладают не только болиды «Макларены», «Ред Булл» в этом плане выглядит даже посильнее. «Феррари» тоже имеет свои шансы на победу, тем более в Сильверстоун болиды приехали с обновлением подвески. Да и трасса хорошо знакома половине пелетона.
В первую очередь, на победу в гонке могут рассчитывать оба пилота «Макларена». И если пару недель назад, казалось, что Пиастри фактически «съел» Норриса в борьбе за лидерство, то после Гран-при Австрии все стало немного запутаннее. Ландо показал, что не собирается сдаваться, хотя и Пиастри не дрожжит во время гонок и продолжает ровно ехать к титулу. Оба удачно провели квалификацию и, скорее всего, будут идти в группе лидеров всю гонку. Если не совершат ошибок.
Еще один кандидат на победу в гонке — четырехкратный чемпион мира Ферстаппен. Голландец неожиданно для многих выиграл квалификацию и подтвердил уровень шасси своего болида. Максу необходимо исправлять положение в чемпионате, хотя многое уже упущено. Сейчас даже победа не гарантирует ему борьбу за титул, но мотивацию это не убавляет. В конце концов, третью строчку от Рассела тоже нужно как-то оборонять. Преимущество удержать будет сложно, ведь по скорости он ехал чуть быстрее конкурентов. Плотность в квалификации в этот раз была слишком ощутимой.
На успех могут рассчитывать и гонщики «Феррари», которые уступили лидеру 2 десятые секунды на своем самом быстром круге. По-прежнему опасен «Мерседес» под управлением Расселла. Вообще, все британцы в пелетоне показали себя хорошо, даже Бауманн на «Хаасе» может рассчитывать на очки. Но, конечно, он в список кандидатов на победу не входит.
Разумной ставкой в этом случае будет выбор Пиастри в качестве победителя Гран-при, следом идет его напарник Норрис. Но в этот раз все не так очевидно, очень высоко котируются возможности Ферстаппена. Наша ставка: плотная борьба между тремя пилотами и итоговый успех голландца за 3,00. Если вы хотите сорвать куш, то можете обратить внимание на самого титулованного гонщика в пелетоне. Хэмилтон в этом сезоне все никак не может обрести себя в «Феррари», но на трассе в Сильверстоуне побеждал очень часто. А удачная квалификация дает ему неплохие возможности на старте.
Статистические тренды Гран-при Великобритании
|Льюис Хэмилтон – лидер по победам на этапе (9 побед).
|«Макларен» не побеждал в Сильверстоуне с 2008 года.
|За последние три года Гран-при выигрывали три разных пилота: Хэмилтон, Ферстаппен и Сайнс-младший.
|Самый быстрый круг на треке оформил Карлос Сайнс-младший на «Феррари».
Ставки на Гран-при Великобритании 6 июля 2025 года
Победа Ферстаппена — 3,00.
Победа Хэмилтона — 13,00.