Прогноз на Гран-при Великобритании 6 июля 2025 года: Ферстаппен против «Макларенов»

Разумной ставкой в этом случае будет выбор Пиастри в качестве победителя Гран-при, следом идет его напарник Норрис. Но в этот раз все не так очевидно, очень высоко котируются возможности Ферстаппена. Наша ставка: плотная борьба между тремя пилотами и итоговый успех голландца за 3,00. Если вы хотите сорвать куш, то можете обратить внимание на самого титулованного гонщика в пелетоне. Хэмилтон в этом сезоне все никак не может обрести себя в «Феррари», но на трассе в Сильверстоуне побеждал очень часто. А удачная квалификация дает ему неплохие возможности на старте.