Прогноз на матч Фриц — Хачанов 8 июля 2025 года: сенсация, которой мы все будем рады

Карен не из тех, кто любит простой путь. Вот и на «Уимблдоне» он не изменяет себе. Хачанов чередует потрясающие розыгрыши с мощными атаками и грамотными решениями с приступами безумия и торопливыми ударами. Да, Макдональда и Майхшака Карен закрыл в трех партиях, но тратить силы — физические и эмоциональные — на 10 сетов со 144-м в мире Мотидзуки и Нуну Боржешом… Это явно перебор. Впрочем, мы привыкли к таким качелям от Хачанова — главное, что все они завершаются победами. И вот, уже пятый круг Большого шлема.