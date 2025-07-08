Прогноз на матч Фриц — Хачанов 8 июля 2025 года: сенсация, которой мы все будем рады

На «Уимблдоне» в мужской сетке остался только один россиянин — Карен Хачанов. В это трудно было поверить до начала турнира, но именно он выступил на «Большом шлеме» лучше всех из наших спортсменов. Потому сегодня Хачанов сыграет в четвертьфинале — против 5-й ракетки мира Тэйлора Фрица из США. Чего ждем от этой зарубы?
Коэффициенты букмекеров на Фриц — Хачанов
Фаворитом встречи букмекеры называют американского теннисиста. На победу Фрица коэффициент небольшой — 1,30. Успех Карена оценивается в 3,65. Тотал больше 39,5 — 1,80.
Прогноз на матч Фриц — Хачанов
Для американца «Уимблдон» складывается, мягко говоря, не очень просто. Два пятисетовика, один матч из четырех партий и лишь одна легкая встреча — и то потому что Джордан Томпсон быстро снялся из-за травмы. По факту Тэйлор чуть не вылетел уже в первом круге. Проиграл два сета подряд одному из главных «подаванов» тура — французу Мпетши-Перрикару.
Но даже против соперника, вводящего мяч в игру со скоростью 245 км/ч, Тэйлор нашел аргументы. И взял три сета подряд. После чего повозился те же пять партий с канадским талантом Диалло — ну, хоть против Давидович-Фокины ограничился четырьмя сетами. И то хорошо. Наконец, австралиец Томпсон сделал Фрицу подарок — снялся всего через 43 минуты игры.
Карен не из тех, кто любит простой путь. Вот и на «Уимблдоне» он не изменяет себе. Хачанов чередует потрясающие розыгрыши с мощными атаками и грамотными решениями с приступами безумия и торопливыми ударами. Да, Макдональда и Майхшака Карен закрыл в трех партиях, но тратить силы — физические и эмоциональные — на 10 сетов со 144-м в мире Мотидзуки и Нуну Боржешом… Это явно перебор. Впрочем, мы привыкли к таким качелям от Хачанова — главное, что все они завершаются победами. И вот, уже пятый круг Большого шлема.
Для Карена это лишь второй четвертьфинал «Уимблдона» в карьере. И подходит он к нему в прекрасном состоянии. Да, Хачанов часто играет продолжительные матчи, но во-первых, в Лондоне он их выигрывает, даже проигрывая 1:2 по сетам (с Мотидзуки) или 2:5 в решающем (с Боржешом). Каждый раз Карен терпит, не сдается и крайне вовремя находит свою игру.
Во-вторых, в последнем перед четвертьфиналом матче с Майхшаком Хачанов был практически безупречен. Своевременный зубодробительный удар справа, цепкая игра в защите и даже слайсы с укороченными — у Карена проходило примерно все. Он явно поймал кураж на этом «Уимблдоне».
В личных встречах Хачанов ведет у Фрица 2:0. Обе победы были одержаны на харде. Считаем, что букмекеры переоценивают Тэйлора. Да, он стабильнее Карена на турнирах «Большого шлема», но Хачанов в такой форме, когда у него даже проблемный удар слева летит на ура. Россиянин способен не только «дать бой» Фрицу. Но и победить его. Для любителей осторожных ставок предлагаем тотал больше по геймам. Ну, а для разумно рискованных игроков — победу Хачанова с шикарным коэффициентом.
Статистические тренды в играх Фрица и Хачанова
|Фриц
|Хачанов
|Матч с Томпсоном длился меньше часа, но все же Фриц показал безумные цифры на подаче: американец выиграл 19 из 20 розыгрышей, считая 100% на первой.
|С Майхшаком у Хачанова активно выигранных мячей 44, а невынужденных ошибок — всего 21.
|В четырех сетах с Давидович-Фокиной Фриц подал в 17 раз больше эйсов, чем допустил двойных ошибок — 17:1.
|А еще 10:0 по эйсам/двойным ошибкам и всего 1 отданная подача за весь матч.
Ставки на матч Фриц — Хачанов 8 июля 2025 года
Тотал больше 39,5 геймов за 1,85.
Победа Хачанова за 3,65.