Прогноз на матч Швентек — Самсонова 9 июля 2025 года: Людмила будет эффективна на подаче Иги

На «Уимблдоне» наступает пора решающих матчей. Здорово, что в них принимают участие и российские теннисистки. В одном из четвертьфиналов Людмила Самсонова сыграет с четвертой ракеткой мира Игой Швентек. Чего ждать от этого поединка?
Коэффициенты букмекеров на матч Швентек — Самсонова
Фаворитом матча считается теннисистка из Польши. Коэффициент на победу Швентек — 1,30. А успех Самсоновой оценивается в 3,10. Тотал больше 21,5 — 1,90.
Прогноз на матч Швентек — Самсонова
Самсонова — одна из главных сенсаций «Уимблдона». На такой высокой стадии 19-ю ракетку мира особо не ждали. При этом россиянка не просто выиграла четыре матча подряд на «Большом шлеме». Она не проиграла на своем пути ни одного сета. Что вообще невероятно — даже Швентек и Соболенко уступали партии. Самсонова — нет. Джойнт, Стародубцеву, Касаткину и Бусас Манейро Людмила одолела в двух сетах. Справедливости ради, только Касаткина в этом списке — сеяная. Так что с сеткой Самсоновой тоже подфартило.
Швентек же на «Уимблдоне» не совсем убедительна. Да, она отдала всего одну партию — во втором круге с Макнелли. Но Ига по-прежнему крайне нестабильна — чередует идеальные розыгрыши с глупейшими ошибками. Много брака на второй подаче, бэкхенд сбоит в самые ключевые моменты. Да, класса Швентек хватило, чтобы и с такой игрой выйти в четвертьфинал. Но у польской спортсменки по-прежнему есть неуверенность, больше года она не выигрывает турниры. А на «Уимблдоне» не побеждала никогда.
Самсонова любит агрессивный теннис — не только на своей подаче, но и на приеме. Трава такому стилю подходит почти идеально. Плюс как раз Людмила будет создавать давление на второй подаче Швентек, не удивляйтесь приемам навылет, например. На траве Ига почти всегда испытывает большие проблемы с теннисистками топ-20. И Самсонова, для которой этот матч — уникальный шанс выйти в полуфинал мэйджора, способна навязать Швентек борьбу. На итоговую победу поставить не рискнем, но плюсовую фору на Людмилу советуем. Как и брейки Людмилы.
Статистические тренды в играх Швентек и Самсоновой
|Швентек
|Самсонова
|92% розыгрышей на первой подаче выиграла Швентек в матче с Таусон — 23 из 25.
|В двух последних матчах на «Уимблдоне» у Самсоновой одинаковая статистика эйсов к двойным ошибкам — 4 к 3, а вот процент первой подачи просел с 70 до 60%.
|А вот на второй все было плохо — лишь 40%, 6 из 15.
|0:4 проигрывает Самсонова в личных встречах Швентек.
Ставки на матч Швентек — Самсонова 9 июля 2025 года
Победа Самсоновой с форой +4,5 по геймам за 1,80.
Тотал больше 2,5 брейков Самсоновой за 2,20.