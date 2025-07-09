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Прогноз на матч Швентек — Самсонова 9 июля 2025 года: Людмила будет эффективна на подаче Иги

Ига Швентек и Людмила Самсонова сыграют в четвертьфинале «Уимблдона». Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На «Уимблдоне» наступает пора решающих матчей. Здорово, что в них принимают участие и российские теннисистки. В одном из четвертьфиналов Людмила Самсонова сыграет с четвертой ракеткой мира Игой Швентек. Чего ждать от этого поединка?

Коэффициенты букмекеров на матч Швентек — Самсонова

Фаворитом матча считается теннисистка из Польши. Коэффициент на победу Швентек — 1,30. А успех Самсоновой оценивается в 3,10. Тотал больше 21,5 — 1,90.

Прогноз на матч Швентек — Самсонова

Самсонова — одна из главных сенсаций «Уимблдона». На такой высокой стадии 19-ю ракетку мира особо не ждали. При этом россиянка не просто выиграла четыре матча подряд на «Большом шлеме». Она не проиграла на своем пути ни одного сета. Что вообще невероятно — даже Швентек и Соболенко уступали партии. Самсонова — нет. Джойнт, Стародубцеву, Касаткину и Бусас Манейро Людмила одолела в двух сетах. Справедливости ради, только Касаткина в этом списке — сеяная. Так что с сеткой Самсоновой тоже подфартило.

Швентек же на «Уимблдоне» не совсем убедительна. Да, она отдала всего одну партию — во втором круге с Макнелли. Но Ига по-прежнему крайне нестабильна — чередует идеальные розыгрыши с глупейшими ошибками. Много брака на второй подаче, бэкхенд сбоит в самые ключевые моменты. Да, класса Швентек хватило, чтобы и с такой игрой выйти в четвертьфинал. Но у польской спортсменки по-прежнему есть неуверенность, больше года она не выигрывает турниры. А на «Уимблдоне» не побеждала никогда.

Самсонова любит агрессивный теннис — не только на своей подаче, но и на приеме. Трава такому стилю подходит почти идеально. Плюс как раз Людмила будет создавать давление на второй подаче Швентек, не удивляйтесь приемам навылет, например. На траве Ига почти всегда испытывает большие проблемы с теннисистками топ-20. И Самсонова, для которой этот матч — уникальный шанс выйти в полуфинал мэйджора, способна навязать Швентек борьбу. На итоговую победу поставить не рискнем, но плюсовую фору на Людмилу советуем. Как и брейки Людмилы.

Статистические тренды в играх Швентек и Самсоновой

Швентек 
Самсонова
92% розыгрышей на первой подаче выиграла Швентек в матче с Таусон — 23 из 25.
В двух последних матчах на «Уимблдоне» у Самсоновой одинаковая статистика эйсов к двойным ошибкам — 4 к 3, а вот процент первой подачи просел с 70 до 60%.
А вот на второй все было плохо — лишь 40%, 6 из 15.
0:4 проигрывает Самсонова в личных встречах Швентек.

Ставки на матч Швентек — Самсонова 9 июля 2025 года

Победа Самсоновой с форой +4,5 по геймам за 1,80.

Тотал больше 2,5 брейков Самсоновой за 2,20.