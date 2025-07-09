Прогноз на матч Швентек — Самсонова 9 июля 2025 года: Людмила будет эффективна на подаче Иги

Швентек же на «Уимблдоне» не совсем убедительна. Да, она отдала всего одну партию — во втором круге с Макнелли. Но Ига по-прежнему крайне нестабильна — чередует идеальные розыгрыши с глупейшими ошибками. Много брака на второй подаче, бэкхенд сбоит в самые ключевые моменты. Да, класса Швентек хватило, чтобы и с такой игрой выйти в четвертьфинал. Но у польской спортсменки по-прежнему есть неуверенность, больше года она не выигрывает турниры. А на «Уимблдоне» не побеждала никогда.