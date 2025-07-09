Прогноз на матч Андреева — Бенчич 9 июля 2025 года: это будет не последняя игра Мирры на «Уимблдоне»

В Лондоне продолжается турнир «Большого шлема» — «Уимблдон». Сегодня в четвертьфиналах сыграют две российские теннисистки — Людмила Самсонова с Игой Швентек и Мирра Андреева с Белиндой Бенчич. Подробнее о второй игре — читайте в этом прогнозе.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Бенчич
В каждом матче на «Уимблдоне» Мирра шла фаворитом у букмекеров. Четвертьфинал с Бенчич не исключение. Коэффициент на победу россиянки — 1,50, а на Бенчич — 2,70. Тотал геймов больше 21,5 идет за 1,85.
Прогноз на матч Андреева — Бенчич
Мирра на «Уимблдоне» играет ровно так, как и должна топ-теннисистка. Дело не в том, что Андреева выносит всех с корта. А в том, что 18-летняя россиянка прибавляет от матча к матчу. Почти все топы на «Больших шлемах» так и выступают. Грамотно распределяют силы, прибиваются к покрытию и улучшают форму ближе ко второй неделе. Несмотря на блеклую игру на траве перед «Уимблдоном», в Лондоне Андреева очень хороша. Шериф, Бронцетти, Баптист и Наварро Мирра не отдала ни одной партии.
Но с той же Бронцетти Андреева уступала 2:5 во втором сете и отыгрывала сетболы. Зато Баптист и Наварро уже разгромила без вариантов. Мирра на траве не теряет вариативности в своей игре, а не только торопливо наносит мощные удары сразу после подачи и бегает к сетке. Андреева не стала менять стиль на довольно примитивный, что многие делают на травяном покрытии. И, к счастью, теннис Мирры отлично работает на «Уимблдоне». «Горжусь и матчем с Наварро, и в целом своим выступлением здесь. Сама не ожидала, что все будет так хорошо. Наша работа с Кончитой Мартинес дает результаты. Никогда я так здорово не играла на траве», — цитата самой Андреевой.
Бенчич занимает 35-е место в рейтинге WTA. В Лондоне Белинде ничего не дается просто так — не считая рутинной победы над Паркс (6:0, 6:3) в первом круге, все матчи швейцарки складываются тяжело. И с Жакемо, и с Коччаретто, и с Александровой. Впрочем, Коччаретто разгромила в первом круге третью ракетку мира Пегулу. Ну, а с нашей Екатериной Александровой Бенчич и не должно было быть легко. И все же Белинда, как и все годы карьеры, в ключевых эпизодах своих матчей собирается и выгрызает очки. Движение у Бенчич уже не то, но средненькую физику компенсирует опыт и стойкий характер.
За долгую карьеру Белинда впервые вышла в четвертьфинал на «Уимблдоне». А еще не так давно вернулась в тур после рождения ребенка. И с тех пор почти всегда уступает соперницам из топ-10. Считаем, что для 28-летней Бенчич ¼ финала — это все же максимум. Мирра именно в Лондоне тоже сильна в решающие моменты, только на упорстве и характере Андрееву не обыграть. А непосредственно в розыгрышах Мирра сейчас и мощнее, и разнообразнее, и физически готова лучше. Ключевой фактор сегодня — психология Андреевой. Если она не допустит нервных срывов из-за близости полуфинала «Шлема», то должна уверенно закрывать Бенчич.
Статистические тренды в играх Андреевой и Бенчич
|Андреева
|Бенчич
|В матче с Наварро блестяще реализовывала брейкпоинты — 6 из 7.
|5 матчболов не реализовала Белинда в игре с Александровой, выиграв встречу только с шестого.
|Проблемы были только на второй подаче — всего 43% выигранных розыгрышей.
|Против Александровой у Бенчич было больше невынужденных ошибок (28), чем активно выигранных мячей (22).
Ставки на матч Андреева — Бенчич 9 июля 2025 года
Точный счет по сетам 2:0 за 2,26.
Победа Андреевой с форой −2,5 по геймам за 1,80.