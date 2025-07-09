Прогноз на матч Андреева — Бенчич 9 июля 2025 года: это будет не последняя игра Мирры на «Уимблдоне»

Но с той же Бронцетти Андреева уступала 2:5 во втором сете и отыгрывала сетболы. Зато Баптист и Наварро уже разгромила без вариантов. Мирра на траве не теряет вариативности в своей игре, а не только торопливо наносит мощные удары сразу после подачи и бегает к сетке. Андреева не стала менять стиль на довольно примитивный, что многие делают на травяном покрытии. И, к счастью, теннис Мирры отлично работает на «Уимблдоне». «Горжусь и матчем с Наварро, и в целом своим выступлением здесь. Сама не ожидала, что все будет так хорошо. Наша работа с Кончитой Мартинес дает результаты. Никогда я так здорово не играла на траве», — цитата самой Андреевой.