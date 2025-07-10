Шансы на победу в чемпионате России: «Зенит» — фаворит, «Краснодар» и «Спартак» навяжут борьбу, «Динамо» останется без медалей

Новый сезон российской премьер-лиги стартует 18 июля матчем между московским «Динамо» и «Балтикой». В этот раз золотые медали снова разыграют 16 клубов. Однако с составом участников не так все просто. В календаре РПЛ уже указаны матчи с участием «Торпедо», однако их судьбу еще предстоит разобрать на КДК РФС: владельца и гендиректора организации арестовали за подкуп судьи в решающем матче за выход в премьер-лигу.