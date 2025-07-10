Шансы на победу в чемпионате России: «Зенит» — фаворит, «Краснодар» и «Спартак» навяжут борьбу, «Динамо» останется без медалей

Новый сезон российской премьер-лиги стартует 18 июля матчем между московским «Динамо» и «Балтикой». В этот раз золотые медали снова разыграют 16 клубов. Однако с составом участников не так все просто. В календаре РПЛ уже указаны матчи с участием «Торпедо», однако их судьбу еще предстоит разобрать на КДК РФС: владельца и гендиректора организации арестовали за подкуп судьи в решающем матче за выход в премьер-лигу.
Уже привычно главным претендентом на трофей считается «Зенит». Питерцев ждут с золотыми медалями, а если этого не произойдет, то почти не сомневаются, что коллектив Семака окажется в топ-2 чемпионата. Шансы на успех «Спартака» и повторение триумфа «Краснодара» оценивают примерно одинаково. Ниже них расположился ЦСКА, который пригласил нового тренера из Швейцарии и выиграл все предсезонные матчи.
Удивлением стала оценка букмекеров вероятности чемпионства «Динамо» Москвы. Бело-голубые в это межсезонье назначили рулевым Карпина и уже начали закупку под тренера — оформили переход форварда Сергеева из «Крыльев Советов» за 4 млн евро. При этом клуб не ждут даже в топ-4 по итогам сезона.
В остальные команды верят еще меньше. В «Локомотиве» не видят даже претендента на борьбу за топ-3, а коэффициенты на успех других клубов превышают трехзначные числа. Меньше всего ждут нахождения в верхней половине таблицы «Сочи», «Акрон», «Динамо» Махачкалу, «Балтику» и «Пари НН».
Коэффициенты букмекеров на титул в РПЛ в сезоне-2025/26
Букмекеры больше всего верят в чемпионство «Зенита» — коэффициент на его победу составляет всего 2,30. Чуть меньше шансы на золотые медали у «Краснодара» — 4,80, «Спартака» — 5,00, ЦСКА — 8,00. Триумф московского «Динамо» ждут еще с меньшей вероятностью — 11,00.
Дальше идут клубы, от которых успеха совсем не ждут. Победа «Локомотива» стоит 50,00, ставка на «Ростов» — 100,00, на «Рубин» — 200,00, на «Крылья Советов» — 300,00, на «Ахмат» — 500,00.
«Сочи», «Акрон», «Динамо» Махачкала, «Балтика» и «Пари НН» в предстоящем сезоне, скорее всего, будут бороться за выживание, поэтому вероятность их чемпионства крайне мала — 1000,00.
Коэффициенты букмекеров на попадание клубов в топ-3 РПЛ
Если с притязаниями на чемпионство все более менее понятно, то закончить сезон с медалями есть шансы у большего числа клубов. Шансы на попадание в тройку сильнейших по итогам чемпионата оцениваются так: «Зенит» — 1,12, «Краснодар» — 1,75, «Спартак» — 1,75, ЦСКА — 2,15, «Динамо» Москва — 2,30, «Локомотив» — 6,00.
Шансы меньше, но букмекеры не исключают вероятность, что в топ-3 будут: «Ростов» — 15,00, «Рубин» — 25,00, «Крылья Советов» — 40,00. Других клубов на вершине таблицы РПЛ букмекеры не ждут.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Коммент. Шоу» Александр Бубнов подсчитал, что «Зенит» и «Краснодар» наберут по 81 очку за сезон: «Учитывал всё: ресурсы, игроки, перспективы, трансферы, даже какие еще намечаются… Что получилось? Осень (первая часть чемпионата): “Краснодар” и “Зенит” по 50 очков, ЦСКА — 38, “Спартак” — 35. У московского “Динамо” — 7-е место, 31 очко. А “Рубин” — на пятом месте, Даку не уйдет, если они ему такие деньги дают, значит, там денег много».