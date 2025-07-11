Прогноз на матч Синнер — Джокович 11 июля 2025 года: шоу должно продолжаться

Джокович проводит типичный для себя турнир «Большого шлема». В хорошем смысле. Даже в худший сезон в своей великой карьере 38-летний Новак на мэйджоре играет почти так же, как в былые времена. И вот, уже полуфинал для Джоковича. Другое дело, что с сеткой сербу откровенно повезло, самый сложный соперник — 11-й в мире Алекс Де Минор. Конечно, многие сеяные сенсационно рано вылетели с «Уимблдона», и все же. Не считая одного проваленного сета с Де Минором, Новак практически безупречен. Но, опять же, против топ-соперников Джокович в Лондоне просто не играл. И тут сразу «стартовать» против лучшего теннисиста мира.