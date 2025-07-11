Прогноз на матч Синнер — Джокович 11 июля 2025 года: шоу должно продолжаться

На «Уимблдоне» в мужской сетке осталось всего четыре игрока — Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас и Тэйлор Фриц. Рассмотрим внимательнее самый интересный сегодняшний полуфинал. 38-летний сербский маэстро против первой ракетки мира. Ждем невероятную битву Джоковича и Синнера?
Коэффициенты букмекеров на матч Синнер — Джокович
Фаворитом встречи букмекеры считают итальянского теннисиста. Как иначе, когда речь идет о первой ракетке мира. На победу Синнера коэффициент — 1,45. Успех старины Новака оценивается в 2,90. Тотал больше 39,5 геймов — 1,80.
Прогноз на матч Синнер — Джокович
Последний матч Янник сыграл в Лондоне против Бена Шелтона в четвертьфинале и уверенно выиграл в трех сетах. Но. Все говорят о другой, удивительной встрече. В ⅛ Синнер установил уникальное достижение. Нет, Янник не разорвал в клочья ветерана Григора Димитирова — он по делу проиграл ему оба сета, но… прошел дальше. Болгарин при подаче умудрился порвать грудную мышцу и снялся при счете 6:3, 7:5, 2:2. Невероятный сюжет. Показавший, что с, казалось бы, безупречным Синнером вполне можно бороться на траве. Даже если тебе больше 34 лет.
Джокович проводит типичный для себя турнир «Большого шлема». В хорошем смысле. Даже в худший сезон в своей великой карьере 38-летний Новак на мэйджоре играет почти так же, как в былые времена. И вот, уже полуфинал для Джоковича. Другое дело, что с сеткой сербу откровенно повезло, самый сложный соперник — 11-й в мире Алекс Де Минор. Конечно, многие сеяные сенсационно рано вылетели с «Уимблдона», и все же. Не считая одного проваленного сета с Де Минором, Новак практически безупречен. Но, опять же, против топ-соперников Джокович в Лондоне просто не играл. И тут сразу «стартовать» против лучшего теннисиста мира.
Очень многое зависит от здоровья Синнера. Именно Синнера, а не пенсионерского возраста Новака. Джокович даже в 38 вывел себя почти на образцовые кондиции к турниру «Большого шлема». А Янник травмировал локоть в игре с Димитровым, якобы поэтому и играл не лучшим образом — что, впрочем, не помешало ему буднично закрыть Шелтона. Но Джокович — совсем другая история, даже в своем возрасте Новак образцово давит на слабые стороны соперника. А уж травму, даже мини-травму, серб будет использовать по полной, играя именно так, чтобы нагрузить беспокоящий Янника локоть правой руки.
В личных встречах небольшое преимущество у Синнера, 6:5. Но важный момент — оба матча на траве остались за Джоковичем. Притом оба именно на «Уимблдоне». Конечно Янник все равно фаворит — слишком часто он включает режим робота, с которым не справится даже Джокович.
Но очевидно нелучшее физическое состояние Синнера вкупе с невероятным опытом Новака и его умением играть на траве против Янника… Говорят лишь об одном — никакого разгрома сегодня не будет. Потому ставим на тотал больше и брейки — Димитров доказал, что и Синнер совсем не идеален на подаче, еще и с травмой. А Новак тоже на «Уимблдоне» подает совсем не так, что его нельзя брейкануть, особенно с шикарным приемом Янника. В общем, ждем много топовых и непредсказуемых геймов.
Статистические тренды в играх Синнера и Джоковича
|Синнер
|Джокович
|При счете 0:2 на тай-брейке первого сета Синнер выиграл у Шелтона 7 очков подряд.
|36 эйсов за последние 3 матча на «Уимблдоне» оформил Новак.
|Но вот в ужасном для Янника матче с Димитровым итальянец выиграл всего 44% розыгрышей на второй подаче — 11 из 25.
|38−22 — отличная статистика виннерсов к невынужденным ошибкам у Джоковичча против Коболли.
Ставки на матч Синнер — Джокович 11 июля 2025 года
Тотал больше 39,5 геймов за 1,85.
Тотал больше 6,5 брейков за 1,93.