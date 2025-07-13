Прогноз на матч Синнер — Алькарас 13 июля 2025 года: лучшие теннисисты мира устроят еще один триллер

На «Уимблдоне» остался лишь один матч, главный. В финале сегодня сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Битва первой ракетки мира и второй за титул «Большого шлема». Идеальный сценарий.
Коэффициенты букмекеров на матч Синнер — Алькарас
Фаворитом встречи букмекеры не считают никого. Коэффициенты практически одинаковые. 1,90 на победу Синнера, 2,00 — на успех Алькараса. Тотал больше 40,5 геймов идет за 1,80.
Прогноз на матч Синнер — Алькарас
Янник проводит крайне противоречивый турнир. И дело всего лишь в двух сетах. Сетах, которые Синнер проиграл в ⅛ финала Григору Димитрову. Казалось, что Янник сенсационно и по делу вылетит с «Уимблдона», но тут на помощь пришла травма болгарина. Тот матч поразил многих — настолько слабо выглядел Синнер. Только вот после этого Янник разгромил по очереди Бена Шелтона и самого Новака Джоковича. Показав фирменный, мощнейший теннис, против которого даже Джокович ничего придумать не смог. 6:3, 6:3, 6:4 — лишь в третьем сете Янник дал Новаку шансы, но со счета 0:3 и 30:40 сделал камбэк. В общем, если забыть провал с Димитровым, Синнер показывает теннис нереального уровня.
Впрочем, как и Алькарас. Второй «Шлем» подряд разыграют именно Янник и Карлос. Не часто так бывает, чтобы до финала добрались первая ракетка мира и вторая. У женщин, скажем, в решающем матче играли четвертая (Швентек) и 12-я (Анисимова). И вторая не взяла ни гейма. Мужской финал явно получится в тысячу раз более упорным. Алькарас не выносит на «Уимблдоне» всех так убедительно, как Синнер. Испанец не отдал минимум сет только Тарвету и Норри. И все же Карлос вполне уверенно добрался до финала — Фрица хватило лишь на одну партию. Алькарас, помимо фирменной агрессивной игры, прилично прокачал выходы к сетке и подачу, важнейшие элементы для травяного тенниса.
Наш прогноз: очень тяжело отдать предпочтение кому-то из теннисистов. Все мы помним безумный финал «Ролан Гаррос», когда Алькарас отыграл тройной матчбол и вытащил безнадежный матч. Естественно, это был большой удар по Синнеру, но и мотивация вернуть должок у Янника огромная. Три последних поединка «Большой двойки» на мэйджорах заканчивались в пяти сетах. Не видим причин, почему сюжет не повторится и в финале «Уимблдона».
Алькарас в последних двух матчах выигрывает почти 90% мячей на первой подаче. Синнер же, после травмы Димитрова, не выключает режим робота, который точно кладет мячи из любой позиции в любую часть корта с дикой силой. Ребята слишком хороши, мотивированы и умеют разбивать игру друг друга. Так что верим в еще один невероятный триллер от Алькараса и Синнера.
Статистические тренды в играх Синнера и Алькараса
|Синнер
|Алькарас
|С Джоковичем выиграл 81% розыгрышей на первой подаче и 71% на второй, лишь раз за матч отдав свою подачу.
|13:3 — статистика эйсов к двойным ошибкам у Алькараса в игре с Фрицем.
|4:8 в личных встречах уступает Алькарасу.
|18 брейкпоинтов за последние два матча с Фрицем и Норри заработал Алькарас. И это против соперников с отличной подачей.
Ставки на матч Синнер — Алькарас 13 июля 2025 года
Тотал больше 40,5 геймов за 1,80.
Тай-брейк в сете без брейков за 1,85.