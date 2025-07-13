Прогноз на матч Синнер — Алькарас 13 июля 2025 года: лучшие теннисисты мира устроят еще один триллер

Впрочем, как и Алькарас. Второй «Шлем» подряд разыграют именно Янник и Карлос. Не часто так бывает, чтобы до финала добрались первая ракетка мира и вторая. У женщин, скажем, в решающем матче играли четвертая (Швентек) и 12-я (Анисимова). И вторая не взяла ни гейма. Мужской финал явно получится в тысячу раз более упорным. Алькарас не выносит на «Уимблдоне» всех так убедительно, как Синнер. Испанец не отдал минимум сет только Тарвету и Норри. И все же Карлос вполне уверенно добрался до финала — Фрица хватило лишь на одну партию. Алькарас, помимо фирменной агрессивной игры, прилично прокачал выходы к сетке и подачу, важнейшие элементы для травяного тенниса.