Шансы на победу в «Формуле-1»: «Макларен» — чемпион, Пиастри и Норрис — пока нет

В этом сезоне все давно привыкли к доминированию пилотов «Макларена». Ландо Норрис и Оскар Пиастри почти наверняка разыграют между собой главный трофей сезона. Они так и идут рука об руку каждый этап. Если в начале года лучше выглядел Норрис, то потом австралиец смог его догнать и даже создать себе комфортный отрыв. Но потом британец вновь вышел на свой уровень и ушел к небольшому перерыву в чемпионате с двумя победами подряд в активе.