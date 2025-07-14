Шансы на победу в «Формуле-1»: «Макларен» — чемпион, Пиастри и Норрис — пока нет

Чемпионат «Формулы-1» после Гран-при Великобритании перешагнул экватор. Следующий этап пройдет лишь в конце июля. Самое время подводить промежуточные итоги сезона и смотреть на реальных претендентов на титул. Конечно, 12 предстоящих гонок еще на многое могут повлиять, но список пилотов, способных занимать призовые места очерчен достаточно точно.
В этом сезоне все давно привыкли к доминированию пилотов «Макларена». Ландо Норрис и Оскар Пиастри почти наверняка разыграют между собой главный трофей сезона. Они так и идут рука об руку каждый этап. Если в начале года лучше выглядел Норрис, то потом австралиец смог его догнать и даже создать себе комфортный отрыв. Но потом британец вновь вышел на свой уровень и ушел к небольшому перерыву в чемпионате с двумя победами подряд в активе.
Маловероятным за месяц с небольшим стал успех Макса Ферстаппена. Еще недавно гонщик всерьез гнался за более быстрыми машинами, но провалил несколько этапов подряд и откатился далеко по очкам. Голландец все еще может рассчитывать на победу, но его шансы буквально тают с каждым этапом.
Вероятный выигрыш какого-либо другого пилота уже находится на грани фантастики. Непривычно низко в этом сезоне находятся оценки и ожидания от Льюиса Хэмилтона. Самый титулованный гонщик в пелетоне — последний из списка более-менее реальных претендентов на погоню, хотя реальность здесь условная. А вот Джордж Расселл и Шарль Леклер выступают чуть увереннее. Но их стабильности пока хватило только на нахождение в топ-5 претендентов.
Коэффициенты букмекеров на титул чемпиона «Формулы-1» в 2025 году
Главный кандидат на титул, по мнению букмекеров — Оскар Пиастри. Австралиец лидирует в чемпионате, к тому же именно он побеждал чаще всех (5 раз). Его выигрыш оценивают коэффициентом 1,66. Следом за ним в списке экспертов идет Ландо Норрис (2,25). Успех Ферстаппена позволит отчаянным фанатам сорвать куш — 20,00. Прямо сейчас голландец отстает от лидера на 69 очков.
По-настоящему озолотиться смогут отчаянные любители «королевских гонок», если успешно поставят на Расселла (коэффициент 100), Леклера (250) или Хэмилтона (500). Но сейчас эти пилоты далеко отстали от двух лидеров.
Принимаются ставки и на победу других гонщиков. Например, успех Антонелли из «Мерседеса» оценивается сумасшедшим коэффициентом 1000. Но непонятно, что должно произойти для чемпионства итальянца, который за 12 этапов набрал 63 очка. То же самое касается и Александера Албона (46 очков и существующий коэффициент 2000).
Гораздо интереснее, в связи с этим, ставки на индивидуальное соперничество отстающих. Так, на то, что Леклер по итогам года займет место выше Расселла можно поставить за 2,25. На успех Хэмилтона в споре с Расселлом стоит коэффициент 6,45. Те, кто поставят на Ферстаппена в личном споре с Норрисом или Пиастри, тоже получат достаточно «жирные» коэффициенты — 6,83 и 7,77 соответственно.
Коэффициенты букмекеров на итоги Кубка конструкторов в 2025 году
Кубок возьмет «Макларен» и в этом не сомневается никто. Ставки на победу «оранжевых» уже даже не принимаются. Что и неудивительно, ведь «Макларен» набрал больше очков, чем «Феррари» и «Мерседес» вместе взятые. А вот в споре за второе место интрига имеется. Успех «скудерии» сейчас оценивается выше — 1,50, следом идет «Мерседес» — 3,50, а далее — «Ред Булл» (6,50). Все по результатам таблицы Кубка на этот момент.
Основная борьба здесь разворачивается между немецкой и итальянской командами, которые меняются местами в чемпионате каждый этап. «Ред Булл» пока что может рассчитывать только на гениальность Ферстаппена. Один в поле — тоже воин, но без поддержки напарника принести команде второе место будет сложно.