Матч «Динамо» Москва — «Балтика» 18 июля 2025 года: первая официальная игра Карпина

Московский клуб начинает путь под руководством Валерия Карпина, что само по себе делает игру значимой. А «Балтика» возвращается в элиту после успешного сезона в Первой лиге. Обе команды провели насыщенное межсезонье и подошли к старту в хорошей форме. При этом давление на хозяев будет значительно выше: от «Динамо» ждут борьбы за золото, тогда как «Балтике» предстоит доказать, что она готова к стабильной игре на уровне РПЛ.