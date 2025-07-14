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Матч «Динамо» Москва — «Балтика» 18 июля 2025 года: первая официальная игра Карпина

«Динамо» и «Балтика» откроют новый сезон РПЛ, встретившись в первом матче чемпионата.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московский клуб начинает путь под руководством Валерия Карпина, что само по себе делает игру значимой. А «Балтика» возвращается в элиту после успешного сезона в Первой лиге. Обе команды провели насыщенное межсезонье и подошли к старту в хорошей форме. При этом давление на хозяев будет значительно выше: от «Динамо» ждут борьбы за золото, тогда как «Балтике» предстоит доказать, что она готова к стабильной игре на уровне РПЛ.

В сезоне-2023/24 «Динамо» два раза обыграло «Балтику»: 2:0 дома и 3:2 на выезде.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 18 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Динамо»

Вратарь: Лунев.

Защитники: Касерес, Фернандес, Осипенко, Лаксальт.

Полузащитники: Фомин, Глебов, Бителло.

Нападающие: Гладышев, Сергеев, Нгамале.

«Балтика»

Вратарь: Бориско.

Защитники: Варатынов, Андраде, Филин, Саусь, Бевеев.

Полузащитники: Петров, Мендель, Пряхин.

Нападающие: Хиль, Титков.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Футбол. Премьер-лига
18.07
Динамо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.55