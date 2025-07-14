Матч «Динамо» Москва — «Балтика» 18 июля 2025 года: первая официальная игра Карпина

Московский клуб начинает путь под руководством Валерия Карпина, что само по себе делает игру значимой. А «Балтика» возвращается в элиту после успешного сезона в Первой лиге. Обе команды провели насыщенное межсезонье и подошли к старту в хорошей форме. При этом давление на хозяев будет значительно выше: от «Динамо» ждут борьбы за золото, тогда как «Балтике» предстоит доказать, что она готова к стабильной игре на уровне РПЛ.
В сезоне-2023/24 «Динамо» два раза обыграло «Балтику»: 2:0 дома и 3:2 на выезде.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 18 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Динамо»
Вратарь: Лунев.
Защитники: Касерес, Фернандес, Осипенко, Лаксальт.
Полузащитники: Фомин, Глебов, Бителло.
Нападающие: Гладышев, Сергеев, Нгамале.
«Балтика»
Вратарь: Бориско.
Защитники: Варатынов, Андраде, Филин, Саусь, Бевеев.
Полузащитники: Петров, Мендель, Пряхин.
Нападающие: Хиль, Титков.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.