Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Балтика» 18 июля 2025 года: Карпин одолеет чемпиона Первой лиги

При этом ресурсы у «Динамо» для этого точно есть. Карпин умеет ставить своей команде прессинг, поэтому москвичи будут накрывать попытки соперника контролировать мяч. К тому же в атаке у них имеются исполнители, способные создавать моменты из ничего, а Сергеев может идеально сыграть в завершении. Мастерство точно будет на стороне столичного клуба. Да и в плане тактики бело-голубые вряд ли уступят — Карпин провел пять товарищеских матчей за лето («Балтика» — два) и не проиграл ни разу. Игроки понимают требования нового тренера, а домашняя арена должна это только усилить.