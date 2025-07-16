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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Балтика» 18 июля 2025 года: Карпин одолеет чемпиона Первой лиги

«Динамо» Москва и «Балтика» сыграют в первом туре РПЛ. Как сложится матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Матч «Динамо» и «Балтики» открывает новый сезон российской премьер-лиги. Калининградцы обновили состав, москвичи — тренерский штаб. Соперникам есть чем удивлять друг друга, хоть букмекеры уверены, что бело-голубые в этой игре — однозначные фавориты. Шанс хорошо начать путь в чемпионате не захочет упускать никто.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Балтика»

Букмекеры не сомневаются в успехе столичного клуба: коэффициент на победу «Динамо» составляет 1,55, на «Балтику» — 5,40. Ничья оценивается в 4,20. Голов от игры тут, скорее, ждут, чем не ждут — тотал больше 2,5 стоит 1,71.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Балтика»

Победитель ФНЛ «Балтика» начнет выступление в РПЛ с матча против московского «Динамо». Клуб неплохо усилился перед сезоном в премьер-лиге. В атаку добавились двое нигерийских нападающих с неплохой статистикой в прошлых клубах, в полузащиту пришли легионеры из Марокко и Боснии в расцвете сил, а также Уткин из «Ахмата», который способен добавить глубины.

Тренер Талалаев ставит команде отличную оборону, а приобретения в межсезонье помогут находить возможности в атаке. Вряд ли матч получится результативным. «Балтика» в товарищеской игре с «Зенитом» показала, как собирается действовать в топ-матчах. Если защиту при стандартах удалось отработать лучше, то вскрыть ворота калининградцев будет крайне сложно.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 18.07.2025, 20:30
Динамо
-
Балтика
-

При этом ресурсы у «Динамо» для этого точно есть. Карпин умеет ставить своей команде прессинг, поэтому москвичи будут накрывать попытки соперника контролировать мяч. К тому же в атаке у них имеются исполнители, способные создавать моменты из ничего, а Сергеев может идеально сыграть в завершении. Мастерство точно будет на стороне столичного клуба. Да и в плане тактики бело-голубые вряд ли уступят — Карпин провел пять товарищеских матчей за лето («Балтика» — два) и не проиграл ни разу. Игроки понимают требования нового тренера, а домашняя арена должна это только усилить.

Наш прогноз: победа «Динамо» и тотал меньше 3,5 — за 2,50. Также поставим на то, что в первом тайме забьет только одна команда — за 1,77.

Статистические тренды в играх «Динамо» и «Балтики»

«Динамо»
«Балтика»
В 6 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
1 поражение в 5 последних матчах.
Не проиграло ни одного из 5 матчей под руководством Карпина.
В 4 из 6 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».

Мнение эксперта: шансы на победу

Бывший игрок и эксперт Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что не удивится победе «Балтики»: «Это будет короткое замыкание. Обстановка будет наэлектризована так — мало не покажется. Это будет со стороны обоих тренеров — Карпина и Талалаева. “Динамо” нужно подтверждать свои амбиции. Им нужно выигрывать первый матч дома. Но и “Балтика” — очень упрямая, кусачая команда. Я не берусь сказать, что “Динамо” выиграет. Не удивлюсь, если “Балтика” выиграет».

Ставки на матч «Динамо» Москва — «Балтика» 18 июля 2025 года

Победа «Динамо» и тотал меньше 3,5 — 2,50.

В первом тайме забьет только одна команда — 1,77.

Футбол. Премьер-лига
18.07
Динамо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.48