Шансы остаться в РПЛ: «Оренбург» и «Динамо» Махачкала — главные претенденты на вылет, «Сочи» — лучший среди аутсайдеров

Меньше всего верят в «Динамо» Махачкалу. Предыдущий сезон они провели в РПЛ и даже заняли достаточно уверенно 11-е место. Стиль махачкалинцев заключался, чаще всего, в плотной обороне, поэтому минимальные счета стали классикой для матчей с участием «Динамо». Такой футбол позволил регулярно отбирать очки у сильных соперников, несмотря на слабый состав. Стоит отметить, что перед стартом прошлого сезона в клуб из Махачкалы букмекеры так же верили меньше всего и ждали их на последнем месте в таблице.