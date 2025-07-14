Шансы остаться в РПЛ: «Оренбург» и «Динамо» Махачкала — главные претенденты на вылет, «Сочи» — лучший среди аутсайдеров

«Торпедо» все-таки исключили из РПЛ после скандала с подкупом судьи в решающем матче сезона. Его место в российской премьер-лиге занял «Оренбург», который по итогам прошедшего чемпионата вылетел в ФНЛ. Окончательный список участников уже оценили букмекеры и составили свой рейтинг клубов, которые ближе всего к вылету в новом сезоне.
Меньше всего верят в «Динамо» Махачкалу. Предыдущий сезон они провели в РПЛ и даже заняли достаточно уверенно 11-е место. Стиль махачкалинцев заключался, чаще всего, в плотной обороне, поэтому минимальные счета стали классикой для матчей с участием «Динамо». Такой футбол позволил регулярно отбирать очки у сильных соперников, несмотря на слабый состав. Стоит отметить, что перед стартом прошлого сезона в клуб из Махачкалы букмекеры так же верили меньше всего и ждали их на последнем месте в таблице.
Вторым аутсайдером РПЛ, ожидаемо, считают неожиданно попавший в чемпионат «Оренбург». Команда узнала о повышении за неделю до старта первого тура, поэтому на предсезонке и тренерский штаб, и игроки явно готовились к другому уровню соперников. К тому же состав «горожан» еще не успели усилить, а значит, старт сезона, скорее всего, будет провальным. Опыт прошлого чемпионата с предпоследним местом тоже о многом говорит.
Чуть больше верят в сохранение прописки от «Пари НН». Клуб уже подписал двоих футболистов, а также провел неплохую предсезонку, хоть и играл с довольно слабыми соперниками. От нижегородцев можно ждать ярких матчей и хорошего выступления против клубов из нижней части таблицы.
Еще лучше шансы на уверенный финиш вне зоны вылета у «Акрона» и «Балтики». Калининградцы усилили нападение нигерийским форвардом Оффором, а также полузащитником Ковачем из Боснии и Герцеговины. Тренер Талалаев ставит команде отличную оборону, которая сможет держать клуб на плаву даже с топ-соперниками. Тольяттинцы же продлили Дзюбу, который способен стабильно забивать на уровне РПЛ, и подписали легионера Фернандеса в полузащиту. «Акрон» завершил прошлый чемпионат в середине таблицы и, кажется, сможет повторить достижение.
Менее вероятным кандидатом на понижение в ФНЛ считается «Сочи». Букмекеры верят в испанского тренера Морено и сильный состав «барсов». К тому же игроков в клубе достаточно для постоянной ротации в случае травм.
Коэффициенты на вылет из чемпионата России в сезоне-2025/26
Букмекеры оценивают вероятность вылета из РПЛ «Оренбурга» и «Динамо» Махачкалы в 2,50. На то, что «Пари НН» займет 15−16 место, можно поставить за 2,70. Коэффициент на провал «Балтики» составляет 2,90, «Акрона» — 3,00. Потеря прописки РПЛ для «Сочи» по итогам следующего сезона стоит 4,50.
Мнение эксперта: шансы на вылет из РПЛ
Эксперт «Коммент. Шоу» Александр Бубнов уверен, что в Первую лигу отправится команда из Калининграда: «Кто вылетит? “Балтика”. По итогам осени у Махачкалы будет 20 очков. Потом “Крылья” и “Акрон” — по 16, “Ростов” — 14, “Сочи” — 10, Нижний — 8, “Балтика” — 6. Во второй части чемпионата “Балтика” наберет 12 очков, всего у нее будет 18».