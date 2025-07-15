Тим Цзю против Себастьяна Фундоры: бой-реванш в Вегасе

В первом поединке, состоявшемся в марте прошлого года, Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, и далеко не последнюю роль в этом поражении сыграло рассечение, которое он получил уже во втором раунде.
Когда и во сколько состоится бой: дата, время и место
Вечер бокса, в котором одним из наиболее важных поединков станет бой Цзю — Фундора, начнется 20 июля в 03.00 по московскому времени. С точностью до минуты время начала поединка предсказать невозможно, поскольку оно напрямую зависит от продолжительности «разогревающих» боев. Вероятно, это будет примерно в 4 часа утра по Москве. Бой Тим Цзю — Себастьян Фундора пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
Где смотреть прямой эфир
В прямой трансляции бой Цзю — Фундора можно будет посмотреть на платформе Prime Video и в пабликах VK.
Тимофей Цзю: статистика, последние бои и рекорды
Тим Цзю уступает по антропометрии своему сопернику. Рост боксера — 174 см, вес — 69 кг, размах рук — 182 см. После поражения от Фундоры Цзю уступил Бахраму Муртазалиеву в трех раундах и выиграл свой последний поединок за пояс WBO у Джозефа Спенсера.
Себастьян Фундора: статистика, последние бои и рекорды
Американскому боксеру 27 лет. Рост Фундоры — 197 см, вес — 69 кг, а размах рук — 204 см. После победы над Цзю американец провел один бой — за титул чемпиона мира по версиям WBO и WBC. 22 марта 2025 года Фундора выиграл у Чордейла Букера в 4-м раунде.
Цзю vs Фундора: история противостояния
Это второй поединок этих боксеров. Первый бой состоялся 30 марта 2024 года и длился 12 раундов. Фундора, который вышел на коротком уведомлении, в итоге победил раздельным решением судей. Для Цзю это было первое поражение в карьере. Фундора сохраняет два чемпионских пояса по версии WBC и WBO.