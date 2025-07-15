Тим Цзю против Себастьяна Фундоры: бой-реванш в Вегасе

Вечер бокса, в котором одним из наиболее важных поединков станет бой Цзю — Фундора, начнется 20 июля в 03.00 по московскому времени. С точностью до минуты время начала поединка предсказать невозможно, поскольку оно напрямую зависит от продолжительности «разогревающих» боев. Вероятно, это будет примерно в 4 часа утра по Москве. Бой Тим Цзю — Себастьян Фундора пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).